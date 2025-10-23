Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Kinh doanh

Tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh hỗ trợ xóa bỏ thuế khoán

20:26 23/10/2025
Ngày 23/10, được sự ủng hộ của Cục Thuế và sự đồng hành của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) cùng Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), Công ty Cổ phần MISA tổ chức Lễ công bố chương trình Tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh thực hiện xóa bỏ thuế khoán theo Nghị quyết 68-NQ/TW. Chương trình nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang kê khai dành cho hộ kinh doanh.

a1-1761225657.jpgLễ công bố chương trình tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh thực hiện xóa bỏ thuế khoán.

 

Tại buổi lễ ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã chia sẻ chủ trương chính sách và lộ trình đồng hành cùng hộ kinh doanh khi xoá bỏ thuế khoán. Ông Mai Sơn cho biết, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai là bước đi quan trọng nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về quản lý thuế công bằng, minh bạch và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Đến nay, 98% hộ kinh doanh kê khai đã nộp thuế điện tử, hơn 18.500 hộ khoán chuyển sang kê khai, và 133.000 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Những con số này cho thấy sự chuyển biến tích cực của chính sách, khả năng thích ứng nhanh và chủ động của hộ kinh doanh trước giai đoạn thay đổi lớn.

a2-1761225718.jpgPhó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại buổi lễ.

 

Theo đại diện Cục Thuế, mục tiêu trọng tâm là giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, an toàn, minh bạch và hiện đại. Ngành Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như nghiên cứu, sửa đổi chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, hướng dẫn thực tế; đơn giản hóa chế độ kế toán và ứng dụng Công nghệ dễ sử dụng.

Hiện cơ quan thuế đang hoàn thiện khung pháp lý theo ba trọng điểm: sửa đổi Luật Quản lý thuế và các văn bản liên quan, xây dựng chính sách quản lý riêng cho nhóm hộ kinh doanh, và phát triển chế độ kế toán đơn giản gắn với ứng dụng công nghệ số hướng tới một hệ thống thuế hiện đại, minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm. Trên nền tảng chính sách đó, các doanh nghiệp công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương vào đời sống.

Theo chương trình trình tặng miễn phí Phần mềm MISA eShop cho 2 triệu hộ kinh doanh, hộ kinh doanh được tặng 3 tháng sử dụng miễn phí phần mềm MISA eShop, 1 năm chữ ký số và 5.000 hóa đơn điện tử. Bộ công cụ “6 trong 1” hỗ trợ hộ kinh doanh từ quản lý bán hàng-xuất hóa đơn-ký số-ghi sổ kế toán-kê khai thuế-kết nối trực tiếp với hệ thống Mtax giúp quy trình “Khai-Ký-Nộp” trên một nền tảng duy nhất. MISA eShop được thiết kế để đồng hành lâu dài cùng hộ kinh doanh, từ quy mô nhỏ lẻ ban đầu đến khi phát triển thành doanh nghiệp, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và bền vững.

Bà Đinh Thị Thúy – Phó Chủ tịch HĐQT MISA chia sẻ: “Việc xóa bỏ thuế khoán không chỉ thay đổi phương thức nộp thuế mà còn mở ra cơ hội để hộ kinh doanh bước vào kỷ nguyên số, minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn. Là doanh nghiệp với 31 năm đồng hành cùng ngành tài chính-kế toán, MISA cam kết tiếp tục cung cấp các giải pháp dễ tiếp cận, hỗ trợ thực thi chính sách hiệu quả, giúp người dân và doanh nghiệp tuân thủ thuế thuận tiện, minh bạch".

a3-1761225790.jpgBà Đinh Thị Thúy – Phó Chủ tịch HĐQT MISA phát biểu tại buổi lễ.

 

Ông Nguyễn Văn Thân – Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp công nghệ trong việc đồng hành cùng hộ kinh doanh.

Là hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, MISA được kỳ vọng tiếp tục tiên phong chuyển giao công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số khu vực hộ kinh doanh, góp phần vào sự phát triển minh bạch, hiện đại của kinh tế tư nhân Việt Nam.

Ở góc nhìn chuyên môn, bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) nhận định, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai là cải cách quan trọng trong hiện đại hóa quản lý thuế, giúp minh bạch doanh thu, công bằng nghĩa vụ thuế và giảm rủi ro cho cả cơ quan thuế lẫn người nộp thuế. Chủ tịch VTCA nhấn mạnh, sự phối hợp giữa cơ quan thuế, các tổ chức tư vấn và doanh nghiệp công nghệ như MISA là điều kiện tiên quyết giúp hộ kinh doanh kê khai thuận lợi, quản lý sổ sách dễ hiểu, an toàn, từng bước nâng cao năng lực quản trị và minh bạch tài chính.

Khi công nghệ chạm đến từng hộ kinh doanh, đó không chỉ là câu chuyện chuyển đổi số, mà là hành trình kiến tạo một thế hệ kinh doanh mới – minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn và tự tin hội nhập vào nền kinh tế số. MISA cam kết tiếp tục đồng hành cùng ngành Thuế và cộng đồng hộ kinh doanh trên hành trình ấy, để mỗi bước chuyển đổi không chỉ thuận lợi hôm nay, mà còn bền vững cho tương lai.

Theo các chuyên gia, khi công nghệ được ứng dụng sâu rộng đến từng hộ kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ thuế không chỉ thuận tiện hơn mà còn góp phần hình thành một thế hệ kinh doanh mới - minh bạch, chuyên nghiệp và sẵn sàng hội nhập, đúng tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và hiện đại hóa hệ thống thuế Việt Nam.

Chính sách thuế hiện đại và minh bạch chương trình tặng miễn phí phần mềm MISA Chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Cùng chủ đề
Điện Nước Tiến Thành – Đơn vị tiên phong trong sản xuất ống nhựa chất lượng cao Kinh doanh
Điện Nước Tiến Thành – Đơn vị tiên phong trong sản xuất ống nhựa chất lượng cao

Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng không ngừng đổi mới, Điện Nước Tiến Thành nổi bật là doanh...

Bộ đàm Motorola thật hay giả? 4 cách kiểm tra đơn giản trước khi mua Kinh doanh
Bộ đàm Motorola thật hay giả? 4 cách kiểm tra đơn giản trước khi mua

Trong hơn hai thập kỷ phát triển thị trường thiết bị liên lạc vô tuyến tại Việt Nam, các máy...

DTLand – Kiến hạnh phúc, ươm thịnh vượng Kinh doanh
DTLand – Kiến hạnh phúc, ươm thịnh vượng

Trong dòng chảy năng động của thị trường bất động sản Việt Nam, DTLand nổi lên như một thương hiệu...

Top 5 công ty in lịch tết giá rẻ tại TPHCM  Kinh doanh
Top 5 công ty in lịch tết giá rẻ tại TPHCM 

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến tết Nguyên Đán 2026, thị trường in lịch tết tại TPHCM đang...

Vinhomes Green Paradise: Dấu ấn mới của “kỳ quan Việt” trên hành trình vươn tầm quốc tế Kinh doanh
Vinhomes Green Paradise: Dấu ấn mới của “kỳ quan Việt” trên hành trình vươn tầm quốc tế

Sáng ngày 5/10/2025, tại InterContinental Hanoi Landmark 72, sự kiện “Chạm Thiên Đường Xanh – Kỳ Quan Việt Kiêu Hãnh”...

Khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2025 Kinh doanh
Khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2025

Tối ngày 9/10, tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia, Sở Công Thương Hà Nội...

Mới cập nhật
TP Hồ Chí Minh đăng cai Hội nghị thế giới về Thể thao đại chúng lần 10

TP Hồ Chí Minh đăng cai Hội nghị thế giới về Thể thao đại chúng lần 10

Hội nghị thế giới về Thể thao đại chúng (Mass Participation World - MPW), phối hợp cùng Sunrise Events Vietnam (SEV), chính thức công bố kỳ hội nghị thường niên lần thứ 10 (MPW25) sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh trong 2 ngày 4-5/12/2025.

4 giờ trước THỂ THAO

Tại sao dàn sao Việt vắng mặt ở đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà?

Tại sao dàn sao Việt vắng mặt ở đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà?

Đây là chi tiết mà nhiều người thắc mắc trong hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Hà tại Quảng Trị.

18 giờ trước Hậu trường

Mất kiên nhẫn với phim có Phương Oanh

Mất kiên nhẫn với phim có Phương Oanh

Phương Oanh cần nhiều 'đất diễn' hơn để phát huy khả năng.

18 giờ trước Phim

Park Bom tuyên chiến YG Entertainment vì đã tham ô, lừa đảo số tiền hàng trăm tỷ không đếm xuể

Park Bom tuyên chiến YG Entertainment vì đã tham ô, lừa đảo số tiền hàng trăm tỷ không đếm xuể

Động thái bất ngờ của Park Bom gây chấn động giới showbiz.

18 giờ trước Âm nhạc

Bão số 12 Fengshen suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 12 Fengshen suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Sau khi đi vào vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi, bão số 12 Fengshen đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

19 giờ trước Đời sống

Trang phục được Đỗ Thị Hà 'chọn mặt gửi vàng' từ khi thi hoa hậu tới lúc lấy chồng thiếu gia

Trang phục được Đỗ Thị Hà 'chọn mặt gửi vàng' từ khi thi hoa hậu tới lúc lấy chồng thiếu gia

Đỗ Thị Hà lựa chọn trang phục truyền thống, tôn lên nét đẹp nữ tính vào mỗi dịp trọng đại trong cuộc sống.

21 giờ trước Hậu trường

Cận cảnh nhan sắc cô dâu Đỗ Thị Hà bên chồng thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ trong ngày trọng đại

Cận cảnh nhan sắc cô dâu Đỗ Thị Hà bên chồng thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ trong ngày trọng đại

Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong váy cưới ren trắng, khoảnh khắc bên cạnh chồng thiếu gia 'gây bão' mạng xã hội.

1 ngày trước Hậu trường

Giá vàng hôm nay 22/10: Vì sao giá vàng bất ngờ rơi tự do?

Giá vàng hôm nay 22/10: Vì sao giá vàng bất ngờ rơi tự do?

Sáng 22/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 4.125 USD/ounce, giảm 239 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

1 ngày trước Khám phá

Có tiền tỷ nên đầu tư bất động sản hay vàng?

Có tiền tỷ nên đầu tư bất động sản hay vàng?

Vàng, đất đều tăng "nóng" trong thời gian gần đây, nhà đầu tư có tiền tỷ nhàn rỗi nên mua vàng hay bất động sản lúc này?

1 ngày trước Khám phá

Song Hye Kyo 'đối đầu' cực căng với Son Ye Jin và Yoona

Song Hye Kyo 'đối đầu' cực căng với Son Ye Jin và Yoona

Song Hye Kyo cùng Son Ye Jin và Yoona đều được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong một lễ trao giải mới đây.

1 ngày trước Phim