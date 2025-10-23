Tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh hỗ trợ xóa bỏ thuế khoán

Ngày 23/10, được sự ủng hộ của Cục Thuế và sự đồng hành của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) cùng Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), Công ty Cổ phần MISA tổ chức Lễ công bố chương trình Tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh thực hiện xóa bỏ thuế khoán theo Nghị quyết 68-NQ/TW. Chương trình nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang kê khai dành cho hộ kinh doanh.

Lễ công bố chương trình tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh thực hiện xóa bỏ thuế khoán.

Tại buổi lễ ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã chia sẻ chủ trương chính sách và lộ trình đồng hành cùng hộ kinh doanh khi xoá bỏ thuế khoán. Ông Mai Sơn cho biết, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai là bước đi quan trọng nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về quản lý thuế công bằng, minh bạch và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Đến nay, 98% hộ kinh doanh kê khai đã nộp thuế điện tử, hơn 18.500 hộ khoán chuyển sang kê khai, và 133.000 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Những con số này cho thấy sự chuyển biến tích cực của chính sách, khả năng thích ứng nhanh và chủ động của hộ kinh doanh trước giai đoạn thay đổi lớn.

Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Theo đại diện Cục Thuế, mục tiêu trọng tâm là giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, an toàn, minh bạch và hiện đại. Ngành Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như nghiên cứu, sửa đổi chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, hướng dẫn thực tế; đơn giản hóa chế độ kế toán và ứng dụng Công nghệ dễ sử dụng.

Hiện cơ quan thuế đang hoàn thiện khung pháp lý theo ba trọng điểm: sửa đổi Luật Quản lý thuế và các văn bản liên quan, xây dựng chính sách quản lý riêng cho nhóm hộ kinh doanh, và phát triển chế độ kế toán đơn giản gắn với ứng dụng công nghệ số hướng tới một hệ thống thuế hiện đại, minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm. Trên nền tảng chính sách đó, các doanh nghiệp công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương vào đời sống.

Theo chương trình trình tặng miễn phí Phần mềm MISA eShop cho 2 triệu hộ kinh doanh, hộ kinh doanh được tặng 3 tháng sử dụng miễn phí phần mềm MISA eShop, 1 năm chữ ký số và 5.000 hóa đơn điện tử. Bộ công cụ “6 trong 1” hỗ trợ hộ kinh doanh từ quản lý bán hàng-xuất hóa đơn-ký số-ghi sổ kế toán-kê khai thuế-kết nối trực tiếp với hệ thống Mtax giúp quy trình “Khai-Ký-Nộp” trên một nền tảng duy nhất. MISA eShop được thiết kế để đồng hành lâu dài cùng hộ kinh doanh, từ quy mô nhỏ lẻ ban đầu đến khi phát triển thành doanh nghiệp, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và bền vững.

Bà Đinh Thị Thúy – Phó Chủ tịch HĐQT MISA chia sẻ: “Việc xóa bỏ thuế khoán không chỉ thay đổi phương thức nộp thuế mà còn mở ra cơ hội để hộ kinh doanh bước vào kỷ nguyên số, minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn. Là doanh nghiệp với 31 năm đồng hành cùng ngành tài chính-kế toán, MISA cam kết tiếp tục cung cấp các giải pháp dễ tiếp cận, hỗ trợ thực thi chính sách hiệu quả, giúp người dân và doanh nghiệp tuân thủ thuế thuận tiện, minh bạch".

Bà Đinh Thị Thúy – Phó Chủ tịch HĐQT MISA phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Văn Thân – Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp công nghệ trong việc đồng hành cùng hộ kinh doanh.

Là hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, MISA được kỳ vọng tiếp tục tiên phong chuyển giao công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số khu vực hộ kinh doanh, góp phần vào sự phát triển minh bạch, hiện đại của kinh tế tư nhân Việt Nam.

Ở góc nhìn chuyên môn, bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) nhận định, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai là cải cách quan trọng trong hiện đại hóa quản lý thuế, giúp minh bạch doanh thu, công bằng nghĩa vụ thuế và giảm rủi ro cho cả cơ quan thuế lẫn người nộp thuế. Chủ tịch VTCA nhấn mạnh, sự phối hợp giữa cơ quan thuế, các tổ chức tư vấn và doanh nghiệp công nghệ như MISA là điều kiện tiên quyết giúp hộ kinh doanh kê khai thuận lợi, quản lý sổ sách dễ hiểu, an toàn, từng bước nâng cao năng lực quản trị và minh bạch tài chính.

Khi công nghệ chạm đến từng hộ kinh doanh, đó không chỉ là câu chuyện chuyển đổi số, mà là hành trình kiến tạo một thế hệ kinh doanh mới – minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn và tự tin hội nhập vào nền kinh tế số. MISA cam kết tiếp tục đồng hành cùng ngành Thuế và cộng đồng hộ kinh doanh trên hành trình ấy, để mỗi bước chuyển đổi không chỉ thuận lợi hôm nay, mà còn bền vững cho tương lai.

Theo các chuyên gia, khi công nghệ được ứng dụng sâu rộng đến từng hộ kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ thuế không chỉ thuận tiện hơn mà còn góp phần hình thành một thế hệ kinh doanh mới - minh bạch, chuyên nghiệp và sẵn sàng hội nhập, đúng tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và hiện đại hóa hệ thống thuế Việt Nam.