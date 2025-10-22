Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Song Hye Kyo 'đối đầu' cực căng với Son Ye Jin và Yoona

09:10 22/10/2025
Song Hye Kyo cùng Son Ye Jin và Yoona đều được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong một lễ trao giải mới đây.

Vào ngày 21/10, Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh 2025 đã công bố danh sách đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất bao gồm Song Hye Kyo (Phim Dark Nuns), Son Ye Jin (phim No Other Choice), Lim YoonA (phim Pretty Crazy), Lee Jae In (phim Hi-Five) và Lee Hye Young (phim The Old Woman with the Knife). Đáng chú ý, sự xuất hiện của ba gương mặt quen thuộc Son Ye Jin, Song Hye Kyo và YoonA trong cùng một hạng mục hứa hẹn tạo nên một cuộc đua nảy lửa.

Song Hye Kyo 'đối đầu' với Son Ye Jin và Yoona. Ảnh: IGNV Song Hye Kyo 'đối đầu' với Son Ye Jin và Yoona. Ảnh: IGNV

Dưới phần bình luận, cộng đồng người hâm mộ gần như 'bùng nổ' trước cuộc đua này. 

- "No Other Choice của Son Ye Jin có thành tích khá ổn, một ứng cử viên rất tiềm năng".

- "Dù kết quả ra sao thì Song Hye Kyo vẫn là người chiến thắng trong lòng người hâm mộ". 

- "Vẫn không thể phủ nhận nỗ lực của YoonA, chị ấy vẫn đang cố gắng từng ngày".

Poster phim No Other Choice. Ảnh: IGNV Poster phim No Other Choice. Ảnh: IGNV

No Other Choice - tác phẩm do đạo diễn Park Chan Wook thực hiện - dẫn đầu danh sách đề cử Rồng Xanh với 12 hạng mục. Phim kể về câu chuyện của Man Soo (Lee Byung Hun), một nhân viên văn phòng bất ngờ bị sa thải và cuộc chiến để bảo vệ gia đình.

Son Ye Jin trong No Other Choice. Ảnh: IGNV Son Ye Jin trong No Other Choice. Ảnh: IGNV

Son Ye Jin vào vai Miri - người vợ lý trí, luôn kiên định trong mọi tình huống. Dù phải từ bỏ sở thích cá nhân và lao vào kiếm sống giữa lúc khó khăn tài chính, cô vẫn giữ được thái độ tích cực, ở bên an ủi chồng và cố gắng gìn giữ gia đình. Vai diễn này được giới phê bình đánh giá cao. Họ coi Miri như "đòn bẩy cảm xúc" giúp bộ phim cân bằng giữa châm biếm lạnh lùng và nhân văn ấm áp.

Poster phim của Song Hye Kyo. Ảnh: IGNV Poster phim của Song Hye Kyo. Ảnh: IGNV

Dark Nuns là phần ngoại truyện của The Priests từng làm mưa làm gió năm 2015. Trong phim, Song Hye Kyo vào vai Sơ Junia - một tu nữ có quá khứ đen tối, tham gia vào hành trình trừ tà để cứu cậu bé Hee Joon khỏi ác quỷ.

Song Hye Kyo với tạo hình tu sĩ trong Dark Nuns. Ảnh: IGNV Song Hye Kyo với tạo hình tu sĩ trong Dark Nuns. Ảnh: IGNV

Song Hye Kyo đã khắc họa chân dung nhân vật gai góc và quyết liệt với những cảnh hút thuốc, lội sông, và đối đầu với thế lực phản diện. Dù phim vấp phải một số ý kiến cho rằng kịch bản còn lỗ hổng và nhân vật thiếu sự phát triển tâm lý, truyền thông Hàn Quốc vẫn nhận định nữ diễn viên có bước tiến lớn trong diễn xuất, thể hiện được một Song Hye Kyo đen tối trên màn ảnh rộng. 

Poster phim Pretty Crazy. Ảnh: IGNV Poster phim Pretty Crazy. Ảnh: IGNV

Pretty Crazy là tác phẩm hài - kinh dị với sự tham gia của YoonA và Ahn Bo Hyun. Phim kể về Sun Ji (YoonA) - cô gái ban ngày dịu dàng nhưng mỗi đêm lại biến thành "ma nữ" hung dữ, và Gil Gu - chàng trai thất nghiệp nhận công việc làm "bảo mẫu" cho cô vào ban đêm.

Nữ diễn viên tinh nghịch trong phim mới. Ảnh: IGNV Nữ diễn viên tinh nghịch trong phim mới. Ảnh: IGNV

YoonA đã có màn hóa thân ấn tượng với hai hình tượng trái ngược: một Sun Ji hiền lành, nữ tính và một Sun Ji "tinh quái" với mái tóc xoăn bồng bềnh, trang phục đỏ rực và lối trang điểm đậm. Nữ diễn viên 9x chia sẻ đã thử nghiệm nhiều cách tiếp cận nhân vật, thay đổi tông giọng, biểu cảm khuôn mặt và tiếng cười để thể hiện rõ cá tính của nhân vật.

Cuộc đối đầu của ba nữ diễn viên đang thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình Cuộc đối đầu của ba nữ diễn viên đang thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình

Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh là một trong những sự kiện uy tín bậc nhất làng điện ảnh Hàn Quốc. Năm nay, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 19/11 tại Yeouido KBS Hall.

Cuộc cạnh tranh tại Rồng Xanh 2025 hứa hẹn sẽ là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của mùa giải, khi cả ba nữ diễn viên đều mang đến những vai diễn có chiều sâu và dấu ấn cá nhân đậm nét.

