Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Giá vàng hôm nay 22/10: Vì sao giá vàng bất ngờ rơi tự do?

09:19 22/10/2025
Sáng 22/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 4.125 USD/ounce, giảm 239 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Sau chuỗi tăng dài và đạt đỉnh lịch sử, giá vàng thế giới bất ngờ giảm thảm hại trong phiên 21/10. Động thái chốt lời của giới đầu tư cùng những biến động kinh tế - chính trị toàn cầu khiến thị trường kim loại quý đảo chiều mạnh.

Giới phân tích cho rằng đà tăng “quá nóng” của kim loại quý buộc nhà đầu tư phải tạm dừng để hiện thực hóa lợi nhuận. Ông Nitesh Shah, chiến lược gia hàng hóa tại WisdomTree, nhận định: “Giá vàng đang vận động rất mạnh. Mỗi khi đạt đỉnh mới, thị trường thường xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật”.

Một yếu tố khác khiến giá vàng giảm là diễn biến tích cực tại Trung Đông. Thỏa thuận hòa bình giai đoạn đầu giữa Israel và Hamas đã đạt được dưới sự bảo trợ của Mỹ. Động thái này được coi là bước tiến lớn trong ngoại giao, mở ra cơ hội chấm dứt xung đột kéo dài suốt hai năm qua.

Giới phân tích dự báo giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh vùng 4.200 USD/ounce trước khi tìm được hướng đi mới. Các nhà đầu tư hiện tập trung theo dõi tiến triển của cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung và dữ liệu lạm phát sắp công bố.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 60%, được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố: căng thẳng địa chính trị leo thang, kinh tế toàn cầu nhiều bất định, hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương, cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất.

Giá vàng rơi tự do từ đỉnh. (Ảnh: Công Hiếu).

Giá vàng rơi tự do từ đỉnh. (Ảnh: Công Hiếu).

Các nhà đầu tư hiện dồn sự chú ý vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến công bố cuối tuần này. Dữ liệu dự đoán mức tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, có thể củng cố khả năng Fed giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 22/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1 triệu đồng/lượng (bán ra) so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 149,8 - 152,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tuy nhiên, mức giá này đã giảm từ 1 - 2 triệu đồng/lượng so với mức cao nhất đạt được trong ngày giao dịch hôm qua 21/10.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.125 USD/ounce, giảm 239 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 4.123 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định: “Miễn là giá vàng giữ được trên ngưỡng 4.000 USD/ounce, thị trường khó có khả năng chứng kiến làn sóng bán tháo mạnh. Vàng vẫn đang trong Xu hướng tích cực và có triển vọng dài hạn tốt”.

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10, trong bối cảnh dữ liệu lạm phát bị trì hoãn do chính phủ Mỹ đóng cửa. Theo dự báo, lạm phát cơ bản tại Mỹ trong tháng 9 vẫn ở mức 3,1%, và Fed nhiều khả năng sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Việc nới lỏng chính sách tiền tệ không chỉ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mà còn khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lời khác. Bên cạnh đó, nguy cơ chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa, hiện đã bước sang ngày thứ 20, cũng làm gia tăng nhu cầu trú ẩn an toàn.

“Chính phủ Mỹ vẫn đang bế tắc trong việc thông qua ngân sách, và điều này tạo ra một rủi ro chính trị đáng kể. Trong khi đó, vàng lại là nơi trú ẩn quen thuộc trong thời điểm bất ổn như vậy”, Hansen nói thêm.

Ngọc Vy
 
