Hậu trường dịch vụ “nuôi bà đẻ” siêu sang: Có nơi giá vượt 10 triệu/ngày, đắt đỏ nhưng liệu có xứng đáng?

Sinh con khó 10, sau sinh khó 100.

Gần đây, Ngô Thanh Vân, MC Mai Ngọc, MC Ngô Mai Phương hay cả Quỳnh Lương, đều đã nhiệt tình chia sẻ hành trình làm mẹ của mình. Khán giả có dịp được nhìn thấy những góc độ khác trong đời sống của họ và có cả những sự đồng cảm: À hoá ra, họ - khi làm mẹ cũng như mình, cũng đối diện với ty tỷ vấn đề.

Nhưng thay vì “về cho ngoại chăm”, với điều kiện kinh tế dư dả, họ chọn dịch vụ chăm sóc từ A đến Z, ở cữ sang xịn chẳng khác gì đi nghỉ dưỡng. Điều quan trọng không chỉ là được ăn ngon, ngủ kỹ, mà còn có người đồng hành giúp mẹ bỉm vượt qua giai đoạn nhạy cảm này, để cơ thể và tinh thần đều sẵn sàng bước vào hành trình làm mẹ phía trước.

Và cũng từ đây, các mô hình “ở cữ 5 sao” nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Dù đã xuất hiện ở Việt Nam vài năm nay, dịch vụ hậu sản cao cấp hiện đang bước sang một giai đoạn mới.

Thời gian vừa qua, nhiều người nổi tiếng gia nhập hội mẹ bỉm, nhiệt tình chia sẻ quãng thời gian ở cữ của mình (Ảnh: FBNV)

Không còn là “đặc quyền” của người nổi tiếng, giờ đây bất cứ mẹ bỉm nào có điều kiện kinh tế cũng muốn thử để chăm sóc bản thân tốt nhất. Các gia đình, từ bên nội, bên ngoại cho đến các ông chồng, cũng thay đổi tư duy: “Mẹ vui thì con mới khoẻ”. Quan niệm “sinh xong phải nằm than, ăn móng giò mới nhiều sữa” dần được thay thế bằng các phương pháp chăm sóc hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, giúp mẹ hồi phục nhanh, tinh thần thoải mái và chất lượng sữa cũng tốt hơn.

Những người làm trong ngành dịch vụ ở cữ 5 sao sẽ cho bạn thấy: Hành trình chăm mẹ sau sinh bây giờ đã khác xưa hoàn toàn!

Nghề “nuôi bà đẻ” tiêu chuẩn VIP: Cung cấp dịch vụ gì mà thu hơn 10 triệu/ ngày?

Dịch vụ ở cữ tại trung tâm là mô hình chăm sóc chuyên nghiệp dành cho mẹ và bé sau sinh. Các trung tâm này cung cấp không gian nghỉ dưỡng cao cấp, thường được ví như khách sạn 5 sao, với phòng riêng tư, tiện nghi hiện đại, đội ngũ chuyên gia bao gồm bác sĩ sản khoa, điều dưỡng, chuyên viên dinh dưỡng và nhân viên massage.

Mô hình này đáp ứng nhu cầu của những người mẹ và gia đình hiện đại, không chỉ tập trung vào phục hồi thể chất mà còn chú trọng sức khỏe tinh thần, giảm nguy cơ các vấn đề tâm lý sau sinh dành cho mẹ. Đồng thời, em bé cũng nhận được chăm sóc tốt nhất từ các chuyên gia, người có kinh nghiệm.

Trong năm 2025, dịch vụ này đã phát triển mạnh mẽ tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội và lan tỏa đến một số tỉnh thành khác. Hiện tại có 2 nhóm đơn vị cung cấp dịch vụ ở cữ:

(1) Các bệnh viện và hệ thống y tế: Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc, Bệnh viện Đại học Phenikaa, VinNest thuộc Hệ thống Y tế Vinmec,...

(2) Các trung tâm chăm sóc mẹ và bé: The Joyful Nest, OCU, HeraCare, SamSum - Mom & Baby Care Center, TrangEva Care Mom & Baby,...

Việc các trung tâm ở cữ mọc lên ngày càng nhiều cho thấy các mẹ bỉm bây giờ đã quan tâm và thay đổi cách chăm sóc bản thân sau sinh.

“Ở cữ truyền thống thì mỗi gia đình một kiểu, nhiều khi áp dụng theo kinh nghiệm cũ chứ không theo y học. Mẹ sẽ dễ cảm thấy đơn độc, ít được lắng nghe, chắc chắn sẽ có các mâu thuẫn trong gia đình diễn ra, giữa vợ - chồng, mẹ chồng - con dâu, mẹ ruột - con gái,... Việc này sẽ gây áp lực lên cả nhà và đặc biệt hơn là người mẹ mới sinh, đó là lý do vì sao tỷ lệ trầm cảm sau sinh lại ngày càng tăng cao” - chị Hằng Lê (36 tuổi, TP.HCM) - Founder HeraCare Chăm sóc mẹ và bé sau sinh chia sẻ.

Xu hướng này cũng được thúc đẩy bởi các bài đăng viral trên mạng xã hội từ những người mẹ nổi tiếng như Ngô Thanh Vân, Quỳnh Lương, Tuyết Lan, MC Mai Phương, Linh Bùi - con gái nghệ sĩ Xuân Hinh,... là minh chứng cho thấy phụ nữ đang ngày càng đầu tư cho chính mình và con cái, tiến gần hơn với các mô hình chăm sóc sau sinh trong văn hoá Á đông tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc,...

Một số mâm cơm trong khoảng 1 tuần ở cữ trung tâm của Quỳnh Lương (Ảnh: FBNV)

Ngô Thanh Vân không ở cữ tại trung tâm mà thuê dịch vụ về chăm tại nhà (Ảnh: FBNV)

Cả MC Mai Phương và Linh Bùi - con gái nghệ sĩ Xuân Hinh đều có những ngày ở cữ khá thoải mái khi đi ở cữ trung tâm (Ảnh chụp màn hình)

Vấn đề chi phí là yếu tố quan trọng được các mẹ cân nhắc với ở cữ trung tâm. Theo quan sát, phổ giá dịch vụ này khá rộng, dao động từ hơn 1 triệu đồng/ngày đến hơn 10 triệu/ngày, tuỳ thuộc vào trung tâm, gói dịch vụ do mẹ lựa chọn, khu vực sinh sống,...

Theo chia sẻ của Founder HeraCare, dịch vụ tại đây được thiết kế theo ngày, chi phí dao động khoảng 3 - 4 triệu/ ngày tùy theo gói chăm sóc mà mẹ chọn: “Trong gói, mẹ và bé sẽ được chăm sóc toàn diện từ A - Z bởi 1 ekip gồm 4 - 5 cô, đảm bảo không gian ở cữ riêng tư, chế độ dinh dưỡng cho mẹ, dịch vụ spa thư giãn và chăm bé 24/24”.

Chị Hằng Lê

Phòng ở cữ tại HeraCare

Gợi ý thực đơn cho mẹ ở cữ tại HeraCare

Lựa chọn chủ yếu của các mẹ tại HeraCare thường ưu tiên theo ngày hoặc theo tuần ngắn hạn. Chị Hằng Lê lý giải: “Bởi điều quan trọng nhất là giai đoạn 5 - 15 ngày đầu sau sinh - lúc cơ thể và tinh thần mẹ yếu nhất. Một số mẹ có điều kiện sẽ ở lâu hơn từ 1 - 3 tháng đầu đời, để phục hồi toàn diện trước khi trở về với cuộc sống bận rộn”.

Trong khi đó, chị Tiểu Ly (31 tuổi) - Founder Trung tâm chăm sóc mẹ và bé SamSum (Nha Trang) cho biết bên mình đang cung cấp 2 loại phòng là VIP và Luxury với mức chi phí dao động từ 1,2 - 1,6 triệu đồng/ ngày (chưa tính giảm giá).

“Chi phí trên đã bao gồm toàn bộ phòng ở, ăn uống (3 bữa chính và 3 bữa phụ), chăm sóc mẹ và bé, trực đêm, thăm khám tại trung tâm và hầu như sẽ không phát sinh thêm” - chị Tiểu Ly nói.

Chị Tiểu Ly

Bảng giá một số loại phòng tại SamSum

Một số bữa cơm cữ tại SamSum

Ở phân khúc cao hơn, mức giá ở cữ trung tâm có thể lên đến hàng chục triệu/ ngày. Chẳng hạn như ở The Joyful Nest (TP.HCM), theo thông tin từ website của thương hiệu, gói dịch vụ 8 ngày nghỉ dưỡng tại đây có giá từ 94 triệu đồng, tương đương 11,75 triệu đồng/ ngày. Trong khi đó gói 28 ngày có giá từ 340 triệu đồng, tương đương hơn 12 triệu đồng/ ngày.

Ngoài các hỗ trợ cơ bản như bé được chăm sóc 24/7, phòng ốc đầy đủ tiện nghi, các bữa ăn hàng ngày, các liệu trình phục hồi tự nhiên theo thể trạng của mẹ,... tại trung tâm này, các gói còn có thêm một số hoạt động như tổ chức tiệc đầy tháng cho bé, chụp ảnh kỷ niệm, tùy chọn lưu trú cùng bố hoặc người thân (căn có 2 - 3 phòng),... mang tính cá nhân hoá cao hơn.

Phòng cao cấp 2 phòng ngủ tại The Joyful Nest (Ảnh: The Joyful Nest)

Mẹ có thu nhập 15 triệu/ tháng thì có thể ở cữ trung tâm không?”

Với câu hỏi “Mẹ có thu nhập 15 triệu/tháng thì có thể ở cữ trung tâm không?”, chị Hằng Lê và chị Tiểu Ly đều trả lời CÓ. Song cả hai cũng đưa ra những lưu ý đi kèm để các mẹ cân nhắc.

Chị Hằng Lê bày tỏ: “Các mẹ có thể chọn ở cữ ngắn ngày (3 - 7 ngày). Đây là khoản đầu tư hợp lý, vừa đủ để mẹ được phục hồi, vừa là để y tá và các chuyên viên sẽ hướng dẫn chi tiết các kiến thức chăm con trong những ngày đầu, được thực hành mỗi ngày, ổn định sữa mẹ, chăm sóc hậu sản. Sau đó mẹ có thể về nhà tự tin chăm con mà không cần tới ‘bác sĩ Google’.

Còn nếu muốn ở lâu hơn thì mẹ và gia đình cần có sự chuẩn bị tài chính tốt hơn. Mình vẫn luôn nói với các mẹ rằng đừng coi đây chỉ là chi phí mà đây là một khoản đầu tư cho sức khỏe, cho tinh thần và cho hạnh phúc lâu dài của cả gia đình. Một người mẹ khỏe mạnh, an yên, thông thái thì chắc chắn gia đình sẽ thịnh vượng, bởi mình luôn tin phụ nữ chính là phong thuỷ của mỗi gia đình”.

(Ảnh: HeraCare)

Chị Tiểu Ly cho biết, với mức giá ở trung tâm của mình thì các mẹ có thu nhập từ 10 - 15 triệu/ tháng hoàn toàn có thể trải nghiệm.

“Do đặc thù dân số, mức sống và thu nhập ở Nha Trang nên nhu cầu của mọi người không quá cao như ở Hà Nội và TP.HCM, chi phí cũng mềm hơn. Tuy nhiên bên mình vẫn cung cấp đầy đủ dịch vụ, phòng ốc như khách sạn, có thang máy thuận tiện cho mẹ bé di chuyển,...” - chị Tiểu Ly nói.

Khi đưa mô hình hiện đại, chuyên nghiệp vào một lĩnh vực gắn liền với những cụm từ như “truyền thống”, “kiêng cữ”, “phong tục”,... các founder trung tâm ở cữ đều gặp nhiều tình huống khó đỡ đến từ bà nội, bà ngoại - thế hệ đi trước.

“Nhiều bà nội, bà ngoại khi đến trung tâm thăm cháu thường quen cách làm “xưa nay” như: Cho mẹ và bé nằm than để giữ ấm, mang bé đi tắm nắng, kiêng tắm bé trong nhiều ngày, không được vận động bé, muốn mẹ phải ăn một số món cố định,... Một số bà còn phản đối cách làm việc của trung tâm khá gay gắt” - chị Hằng Lê kể lại.

Tình huống tương tự cũng xảy ra ở trung tâm của chị Tiểu Ly: “Mình đã gặp rất nhiều các bà muốn con cháu được chăm sóc theo kiểu truyền thống như phải nằm than, nằm úp ngay sau khi xuất viện cho bụng nhanh xẹp,... Có trường hợp bà còn muốn nhỏ chanh vào mắt cho bé, cho uống nước lọc sớm, phản đối chuyện hút sữa ra bình cho bé ti,...”.

Đứng trước sự việc này, cả 2 founder lẫn nhân viên/ chuyên viên chăm sóc đều cố gắng ứng xử khéo léo nhất, không phản bác ngay mà giải thích nhẹ nhàng và dẫn chứng để các bà hiểu, tin và chấp thuận. Đồng thời, các trung tâm ở cữ cũng thường đề cao sự kết hợp truyền thông và khoa học, tất cả vì lợi ích, sức khỏe của mẹ và bé.

(Ảnh: SamSum)

Chị Hằng Lê chia sẻ: “Mình và các nhân viên vẫn luôn tôn trọng giá trị truyền thống, không bao giờ phủ nhận thẳng thừng niềm tin của các bà. Ví dụ chuyện giữ ấm cho sản phụ, ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi kỹ,… đó là điều cần được duy trì và phát triển.

Tuy nhiên khi yếu tố truyền thống được kết hợp với khoa học hiện đại, thì kết quả còn tốt hơn nữa. Bọn mình thường mời các bà cùng quan sát quá trình chăm sóc bé để thấy bé sạch sẽ, ngủ ngon, tăng cân tốt, từ từ bà sẽ ủng hộ và luôn hào hứng cùng chăm với các cô. Đôi khi chính mình cũng phải trực tiếp trò chuyện, chia sẻ để các bà cảm thấy được tôn trọng. Khi nhận ra, thay vì chọn đối lập, người thân sẽ coi đây là thông tin, kiến thức đã được cập nhật để chăm sóc mẹ và bé, họ sẽ dễ chấp nhận hơn”.

Về xu hướng của dịch vụ ở cữ trung tâm nói riêng và chăm sóc mẹ - bé nói chung, cả 2 founder đều nhận thấy ngày càng nhiều trung tâm ở cữ, khách sạn ở cữ được mở ra. Nhìn chung, đây là sự phát triển tất yếu, khi các bố mẹ trẻ đã coi trọng sức khỏe tinh thần, chất lượng sống sau sinh hơn trước đây.

“Bây giờ các mẹ sinh con không nhiều nên mỗi lần sinh nở cần phải được quan tâm và đầu tư thật xứng đáng” - chị Tiểu Ly nhìn nhận.

Không chỉ đồng quan điểm, chị Hằng Lê còn đánh giá cao tiềm năng của mô hình dịch vụ ở cữ trong nước: “Hiện tại thị trường này có những lợi thế lớn như: (1) Nhu cầu tăng mạnh - Mỗi năm có hàng triệu ca sinh nên tỷ lệ các mẹ tìm đến dịch vụ ở cữ chuyên nghiệp ngày càng nhiều; (2) Ý thức về sức khỏe tinh thần sau sinh được nâng cao - Trầm cảm sau sinh, stress hậu sản đang được xã hội quan tâm và trung tâm ở cữ chính là 1 trong các giải pháp; (3) Khoảng trống dịch vụ còn rộng - So với Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc, dịch vụ này ở Việt Nam vẫn khá mới mẻ, ít trung tâm nên tiềm năng phát triển lớn”.

Dịch vụ ở cữ toàn diện tại Vinmec (Ảnh: Vinmec)

Dẫu vậy, cũng theo chị Hằng, dịch vụ này có những thách thức như tâm lý e dè của khách hàng về chi phí cao, cạnh tranh về chất lượng dịch vụ,...

“Khi nhiều trung tâm mọc lên, có thể không phải nơi nào cũng đạt chuẩn nên một vài sai sót có thể ảnh hưởng đến niềm tin của cả thị trường. Vì vậy ngoài chất lượng cơ sở vật chất, các trung tâm cần phải quản lý chặt chẽ về vấn đề chất lượng nhân viên, đảm bảo vừa có chuyên môn, vừa có tâm đồng thời được đào tạo liên tục, giám sát cẩn thận” - founder HeraCare nói thêm.

Huyền Trang