Minh Hằng trải lòng về 7 năm 'mất lửa' với âm nhạc

Minh Hằng chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm mới.

Sau 7 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc, Minh Hằng chính thức trở lại Vpop với sản phẩm mới mang tên DIRECTOR. Ca khúc do nhóm DTAP sáng tác và sản xuất, mang Phong cách dance sôi động, tràn đầy năng lượng, lấy cảm hứng từ chính hình ảnh người nghệ sĩ bản lĩnh và độc lập của Minh Hằng.

Với ca từ mang đậm tính tuyên ngôn, DIRECTOR khắc họa hình ảnh người phụ nữ không ngại đứng ở vị trí trung tâm để điều khiển cuộc đời mình. Minh Hằng ví hành trình sống như một bộ Phim mà cô chính là “đạo diễn”, người viết kịch bản, chọn vai diễn và quyết định cách kể chuyện. Những câu hát như “Zoom in anh đang thấy đời đẹp như hoa. Zoom out em cho thấy như tranh biếm họa” mang màu sắc châm biếm tinh tế, phản ánh góc nhìn tự tin và hóm hỉnh của nữ nghệ sĩ về cuộc sống cùng những “drama” thường trực trong Showbiz.

Mang đậm tinh thần điện ảnh, MV DIRECTOR mở ra một hành trình thị giác đầy ẩn dụ. Minh Hằng hóa thân thành “đạo diễn” của chính mình, dẫn dắt người xem qua những “chương” khác nhau của sự nghiệp. Từ hình ảnh chuyến bay xuyên qua bão tố thả xuống “cơn mưa CD”, gợi nhắc thời hoàng kim của nhạc Việt thập niên 2000, cho đến bối cảnh trường quay hiện đại, mỗi khung hình đều tượng trưng cho một cột mốc trong hành trình làm nghề. Kết MV, câu thoại “Good take! Moving on!” như lời nhắn gửi nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán của Minh Hằng, sẵn sàng khép lại quá khứ để bước sang chương mới.

Minh Hằng chia sẻ về lý do lựa chọn chủ đề DIRECTOR: “7 năm qua tôi không hoạt động nhiều về âm nhạc, đó là một khoảng thời gian không ngắn. Đặc biệt, những thay đổi sau khi có gia đình và em bé đã tác động sâu sắc đến cuộc sống và tinh thần của tôi. Cụm từ DIRECTOR dễ tạo liên tưởng đến hành trình làm diễn viên, làm phim mà Minh Hằng đã đi qua. Chủ đề này mang đến cảm giác thân thuộc, gần gũi, giúp khán giả dễ cảm nhận và tin vào sản phẩm mới. Ngoài nghĩa đen là đạo diễn, tôi rất thích ý nghĩa sâu xa của DIRECTOR là khả năng làm chủ cuộc đời mình điều này rất đúng với Minh Hằng ở thời điểm hiện tại”.

DIRECTOR không chỉ là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Minh Hằng mà còn là lời khẳng định bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại: dám sống, dám bứt phá và làm chủ hành trình của chính mình. Nữ ca sĩ tiết lộ đây chỉ là “phát súng mở màn” cho chuỗi dự án âm nhạc tiếp theo, hứa hẹn một chương mới rực rỡ trong sự nghiệp của cô.