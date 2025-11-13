Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Âm nhạc

HOT: Đen chủ động nắm tay Hoàng Thuỳ Linh, trao nhau ánh mắt tình bể bình như muốn biến sân khấu thành lễ đường luôn rồi!

10:37 13/11/2025
Khoảnh khắc tình tứ giữa Đen và Hoàng Thuỳ Linh khiến MXH nổi bão.

Tối 12/11, concert Hạ Long - Đất Mỏ Anh Hùng đã sáng đèn tại Quảng trường 30/10 (Hạ Long). Sau thành công bùng nổ của Hạ Long Concert 2025 - Hào khí di sản, Bừng sáng tương lai, chương trình nghệ thuật lần này được đầu tư công phu và hoành tráng, thu hút đông đảo người dân tới tham dự. 

Dàn line-up quy tụ nhiều gương mặt đình đám ở cả mảng âm nhạc chính luận và đại chúng như NSND Quang Thọ, Trọng Tấn, Hồ Ngọc Hà, Đen, Hoàng Thùy Linh, Bích Phương, Tóc Tiên, Trúc Nhân, (S)TRONG Trọng Hiếu, Quang Hùng MasterD, Đỗ Hoàng Hiệp, RHYDER, OPLUS… 

Một trong số những tiết mục được mong chờ nhất là màn song ca giữa Đen và Hoàng Thuỳ Linh. Lần đầu tiên, Đen công khai “ra mắt” Hoàng Thuỳ Linh trước hàng nghìn, hàng chục nghìn người dân Hạ Long tại chính quê nhà của mình. Thú vị thay, cặp đôi lựa chọn ca khúc Vị Nhà gửi tặng tới khán giả. 

58131180213065312381843482489949403383927497n

2 người mặc trang phục tone-sur-tone xanh lá, hoà giọng cực ăn ý trên nền nhạc chữa lành, bắt tai của Vị Nhà. Trong lúc rap, Đen đã chủ động đưa tay ra, nắm bàn tay Hoàng Thuỳ Linh và cùng dắt nhau bước đi trên sân khấu. 2 người trao ánh mắt “tình bể bình”, chemistry ngọt ngào khiến người xem không ngừng hú hét. 

Vị Nhà - ca khúc gắn liền với sự bình dị, gần gũi, bày tỏ sự trân trọng đến tình cảm gia đình và sự sum vầy - nay lại được thể hiện bởi cặp đôi được yêu mến nhất nhì Showbiz Việt, mang đến cảm xúc khó tả. 

ezgifcom video to gif converter 27compressed
ezgifcom video to gif converter 26compressed Cả 2 trao nhau ánh mắt tình tứ, nắm tay nhau bước đi trên sân khấu

Một số fan còn tinh ý nhận ra bộ trang phục xanh lá mà cả hai chọn mặc chính là màu chủ đạo của Vị Nhà, như một cách ẩn dụ cho sự đồng điệu và kết nối trong âm nhạc lẫn tâm hồn. Dù cả hai đều chưa từng xác nhận bất kỳ tin đồn nào liên quan đến chuyện tình cảm, nhưng rõ ràng, mỗi lần họ cùng đứng chung khung hình, không khí lại “ấm lên” thấy rõ. Và ở Hạ Long đêm 12/11, ánh mắt, cái nắm tay và nụ cười của họ đủ để khiến cả quảng trường như tan chảy.

Đen và Hoàng Thuỳ Linh không ít lần tương tác như ôm nhau công khai, nắm tay nhau trên sân khấu… Sáng 15/8, cả MXH đều bùng nổ với hình ảnh Hoàng Thùy Linh - Đen lộ diện cùng con song sinh ở Tam Đảo - quê nhà của giọng ca Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp sao bên nhóc tỳ của mình chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho chuyện tình cảm của họ.

Concert Quảng Ninh - Đất Mỏ Anh Hùng là một trong những hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2025), qua đó tri ân sự đóng góp to lớn của ngành Than cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Ninh hôm nay.

Bạch Khởi

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hot-den-chu-dong-nam-tay-hoang-thuy-linh-trao-nhau-anh-mat-tinh-be-binh-nhu-muon-bien-san-khau-thanh-le-duong-luon-roi-a589911.html
Cùng chủ đề
Minh Hằng trải lòng về 7 năm 'mất lửa' với âm nhạc Âm nhạc
Minh Hằng trải lòng về 7 năm 'mất lửa' với âm nhạc

Minh Hằng chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm mới.

Nữ ca sĩ 2k2 gây 'sốt' với ảnh mặc nội y phô trọn thân hình nóng bỏng Âm nhạc
Nữ ca sĩ 2k2 gây 'sốt' với ảnh mặc nội y phô trọn thân hình nóng bỏng

Nữ ca sĩ này trước đó từng gây xôn xao với phong cách thời trang hở bạo.

Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới? Âm nhạc
Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới?

Thông tin khiến người hâm mộ Taylor Swift vô cùng bất ngờ.

Lý do thật sự khiến Chu Hiếu Thiên bị loại khỏi dự án tái hợp của F4? Âm nhạc
Lý do thật sự khiến Chu Hiếu Thiên bị loại khỏi dự án tái hợp của F4?

F4 được cho là sẽ trở lại với các dự án âm nhạc mới mà không có sự xuất hiện...

Sốc trước lượng khán giả tham gia 2 đêm concert của G-Dragon tại Hà Nội, vượt luôn cả BLACKPINK! Âm nhạc
Sốc trước lượng khán giả tham gia 2 đêm concert của G-Dragon tại Hà Nội, vượt luôn cả BLACKPINK!

Thành công của concert G-Dragon mở ra tương lai mới cho ngành tổ chức sự kiện tại Việt Nam.

Mỹ Tâm đón tin vui lớn, khán giả đồng loạt vỡ òa Âm nhạc
Mỹ Tâm đón tin vui lớn, khán giả đồng loạt vỡ òa

Thông báo từ phía Mỹ Tâm khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên'.

Mới cập nhật
Minh Hằng trải lòng về 7 năm 'mất lửa' với âm nhạc

Minh Hằng trải lòng về 7 năm 'mất lửa' với âm nhạc

Minh Hằng chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm mới.

11 giờ trước Âm nhạc

Những kiểu tóc Bob, Chops và Pixie đẹp nhất năm 2025

Những kiểu tóc Bob, Chops và Pixie đẹp nhất năm 2025

Nếu năm 2024 được mệnh danh là năm của kiểu tóc bob, thì năm 2025 đang chứng minh rằng tóc ngắn đang tiến xa hơn nữa, chạm đến những độ dài siêu ngắn đầy táo bạo.

12 giờ trước Xu hướng

Miền Bắc rét đậm

Miền Bắc rét đậm

Miền Bắc chuẩn bị hứng chịu một đợt không khí lạnh mạnh trên diện rộng. Đây là đợt có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông 2025–2026.

12 giờ trước Đời sống

'Siêu' dự án làm xấu bộ mặt trung tâm TP.HCM hơn thập kỷ

'Siêu' dự án làm xấu bộ mặt trung tâm TP.HCM hơn thập kỷ

Sau hơn một thập kỷ khởi công và trải qua nhiều lần đổi chủ, công trường One Central HCM như khối bê tông im lìm giữa nhịp phát triển sôi động của TP.HCM.

12 giờ trước Bất động sản

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Hà Nội dự kiến điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10 từ đầu tháng sang cuối tháng 6, nhằm phù hợp kế hoạch năm học và giúp học sinh có thêm thời gian ôn tập.

2 ngày trước Học đường

Nữ ca sĩ AI ký hợp đồng hơn 70 tỷ đồng, chính thức ra mắt showbiz

Nữ ca sĩ AI ký hợp đồng hơn 70 tỷ đồng, chính thức ra mắt showbiz

Nữ ca sĩ AI khiến dư luận xôn xao khi chính thức xuất hiện trong làng giải trí.

2 ngày trước Học viện AI

Ai không nên ăn mướp đắng?

Ai không nên ăn mướp đắng?

Mướp đắng là thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được, vậy ai không nên ăn mướp đắng?

2 ngày trước Sống khỏe

Thư chia tay đầy xúc động của Warren Buffett: Biết ơn vì quá may mắn

Thư chia tay đầy xúc động của Warren Buffett: Biết ơn vì quá may mắn

Tỷ phú huyền thoại Warren Buffett, 95 tuổi, vừa công bố thư chia tay với vai trò CEO của Berkshire Hathaway – khép lại một giai đoạn kéo dài hơn sáu thập kỷ.

2 ngày trước Đời sống

Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc

Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc

Người đàn ông xuất hiện trong video được xác định là Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành, Ninh Bình đã bị buộc thôi việc.

2 ngày trước Pháp luật

Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Trí thông minh của trẻ là sự kết hợp giữa di truyền, môi trường nuôi dưỡng, dinh dưỡng và trải nghiệm. Áp dụng 7 thói quen dưới đây để giúp não bộ của bé phát triển tốt hơn.

2 ngày trước Khám phá