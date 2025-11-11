Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc

16:35 11/11/2025
Người đàn ông xuất hiện trong video được xác định là Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành, Ninh Bình đã bị buộc thôi việc.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình cho biết, công an đang xác minh vụ việc, làm rõ các nội dung liên quan như những người xuất hiện trong clip, người đăng tải đoạn video lên mạng xã hội và vị trí ghi hình. Khi có kết quả cụ thể, đơn vị sẽ có báo cáo chính thức.

Trước đó, chiều 10/11, UBND xã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường THPT Tô Hiến Thành báo cáo nhanh. Địa phương cũng có văn bản yêu cầu nhà trường phối hợp với cơ quan công an để xác minh, xử lý vụ việc theo quy định tránh gây hoang mang dư luận.

Hình ảnh nhạy cảm được cắt ra từ video.

Sau đó, nhà trường đã họp Hội đồng trường và thống nhất buộc thôi việc đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đàn ông xuất hiện trong clip.

Đồng thời, chính quyền xã cũng chỉ đạo nhà trường ổn định tâm lý cho giáo viên, học sinh, đảm bảo việc dạy và học diễn ra bình thường. Theo xác nhận của chính quyền địa phương, người đàn ông trong clip là Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THPT Tô Hiến Thành, người đứng đầu bộ máy quản trị nhà trường, tuy nhiên, không trực tiếp tham gia giảng dạy.

Trước đó, chiều 9/11, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh một người đàn ông, được cho là lãnh đạo của một trường THPT dân lập, có cử chỉ không chuẩn mực với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm và hình ảnh của người đứng đầu bộ máy quản trị nhà trường.

Vân Hồng - CTV Trần Hồng(VOV.VN)
 
Theo vtcnews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://vtcnews.vn/chu-tich-hoi-dong-truong-than-mat-voi-nhieu-phu-nu-bi-buoc-thoi-viec-ar986533.html
