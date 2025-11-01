Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Pháp luật

Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh

12:12 01/11/2025
Công an TPHCM phối hợp với Viện kiểm sát cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám xét nơi ở của nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh tại một căn Villa ở phường An Khánh.

Liên quan đến vụ “Bắt nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh” như đã thông tin, tối 31/10, Công an TPHCM phối hợp với Viện kiểm sát cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám xét nơi ở của nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) tại một căn Villa ở phường An Khánh.

Tại đây, cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM phối hợp với đại diện VKSND thành phố, Công an phường An Khánh thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của bị can, trước sự chứng kiến của người nhà diễn viên Trương Ngọc Ánh, bảo vệ khu villa.

5758579521597342964971323755480339456238164n

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét villa

Lực lượng chức năng làm việc tỉ mỉ, thu thập nhiều tài liệu liên quan đến vụ án của nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh. Tại phòng của Trương Ngọc Ánh, tổ công tác tìm thấy một chiếc vali nhỏ và tiến hành kiểm tra bên trong.

Lực lượng chức năng mở khóa một chiếc két sắt, kiểm tra bên trong để thu thập tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án. Các cán bộ phát hiện một chiếc iPad tại nơi ở của bị can và tiến hành kiểm tra các dữ liệu bên trong.

5574105088201145773771443767065184064145557n
5547274447581880405888012087077477110677599n
5549866691990773261657302835222204127424156n

5754346548274199696985866503519427569594744n

Công an đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan

Công an lập biên bản để những người tham gia và chứng kiến ký nhận, đồng thời niêm phong các vật chứng được thu giữ. Kết quả khám xét, nhà chức trách niêm phong, thu giữ một chiếc iPad cùng 2 tập tài liệu có liên quan đến vụ án.

Việc khám xét diễn ra nhiều giờ liền. Sau khi hoàn tất, cán bộ đã đưa toàn bộ vật chứng, tài liệu về trụ sở để phục vụ việc điều tra.

Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (địa chỉ: 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty TNHH BĐS Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo Pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án toà nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (cũ). Riêng dự án này, ông M đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

56649666518370543902785241361835522569682935n

Trương Ngọc Ánh tại cơ quan chức năng

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/01/2008, dự án toà nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, Ánh mới thanh toán 3000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, vào tháng 12/2007, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về Công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Minh Tuệ

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cong-an-kham-xet-villa-cua-truong-ngoc-an-a586439.html
Cùng chủ đề
1 tháng, 4 vụ án, 98 sổ đỏ, 2 két sắt và hàng loạt con số chấn động Pháp luật
1 tháng, 4 vụ án, 98 sổ đỏ, 2 két sắt và hàng loạt con số chấn động

Chỉ trong vỏn vẹn 31 ngày của tháng 10/2025, showbiz Việt liên tiếp chấn động khi hàng loạt nhân vật...

Chuỗi hành vi gian dối của diễn viên Trương Ngọc Ánh Pháp luật
Chuỗi hành vi gian dối của diễn viên Trương Ngọc Ánh

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có chuỗi hành vi gian dối,...

Bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh Pháp luật
Bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Cơ quan CSĐT (Phòng CSKT) Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can...

Toàn cảnh vụ đánh bạc hơn 2.600 tỷ đồng tại khách sạn Pullman Hà Nội: Lộ diện hàng loạt cán bộ, ca sĩ, bác sĩ, doanh nhân... tham gia Pháp luật
Toàn cảnh vụ đánh bạc hơn 2.600 tỷ đồng tại khách sạn Pullman Hà Nội: Lộ diện hàng loạt cán bộ, ca sĩ, bác sĩ, doanh nhân... tham gia

Sáng 28/10, một số bị cáo bị tạm giam trong vụ án Đánh bạc tại khách sạn Pullman, Hà Nội...

Lương Bằng Quang là người kiểm soát dòng tiền từ việc kinh doanh của Ngân 98 Pháp luật
Lương Bằng Quang là người kiểm soát dòng tiền từ việc kinh doanh của Ngân 98

Hoạt động kinh doanh qua công ty ZuBu do Ngân trực tiếp điều hành, trong khi dòng tiền từ hộ...

Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt Pháp luật
Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam nhạc sĩ Lương Bằng Quang để...

Mới cập nhật
Taecyeon kết hôn

Taecyeon kết hôn

Ok Taecyeon (thành viên nhóm 2PM) tổ chức lễ cưới vào đầu năm 2026. Vị hôn thê của anh không hoạt động trong ngành giải trí.

15 giờ trước Showbiz

Đã có nhà mạng hỗ trợ kích hoạt SIM trực tuyến bằng VNeID

Đã có nhà mạng hỗ trợ kích hoạt SIM trực tuyến bằng VNeID

Việc đăng ký và kích hoạt SIM có thể thực hiện hoàn toàn trực tuyến qua xác minh bằng tài khoản VNeID, mang đến trải nghiệm minh bạch và tiện lợi.

15 giờ trước Phần mềm

Lâm Tâm Như tiết lộ thông tin 'chấn động' về chồng diễn viên điển trai nhất nhì showbiz Hoa ngữ

Lâm Tâm Như tiết lộ thông tin 'chấn động' về chồng diễn viên điển trai nhất nhì showbiz Hoa ngữ

Lâm Tâm Như tỏ ra bất ngờ khi biết thêm khía cạnh về chồng sau 9 năm chung sống.

15 giờ trước Showbiz

1 tháng, 4 vụ án, 98 sổ đỏ, 2 két sắt và hàng loạt con số chấn động

1 tháng, 4 vụ án, 98 sổ đỏ, 2 két sắt và hàng loạt con số chấn động

Chỉ trong vỏn vẹn 31 ngày của tháng 10/2025, showbiz Việt liên tiếp chấn động khi hàng loạt nhân vật nổi tiếng, từ doanh nhân, ca sĩ đến diễn viên hạng A bị bắt với những cáo buộc nghiêm trọng.

15 giờ trước Pháp luật

'Ma quỷ, siêu nhân' quẩy xuyên đêm Halloween trên phố Tây Bùi Viện

'Ma quỷ, siêu nhân' quẩy xuyên đêm Halloween trên phố Tây Bùi Viện

Tối 31/10, hàng trăm bạn trẻ với hóa trang ma quỷ đổ về phố đi bộ Bùi Viện và phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi Halloween.

15 giờ trước GEN Z

Chuỗi hành vi gian dối của diễn viên Trương Ngọc Ánh

Chuỗi hành vi gian dối của diễn viên Trương Ngọc Ánh

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có chuỗi hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

15 giờ trước Pháp luật

Những tiếp viên đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways lộ diện

Những tiếp viên đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways lộ diện

Toàn bộ đồng phục của tổ bay dùng hai gam màu nâu đất và be sữa. Vest của nam tiếp viên được lấy cảm hứng từ trang phục sĩ quan hải quân thế kỷ XVIII, nữ tiếp viên có phần mềm mại.

15 giờ trước Đời sống

Giáo dục giới trẻ điều gì sau sự 'bay màu' của những MV lệch chuẩn

Giáo dục giới trẻ điều gì sau sự 'bay màu' của những MV lệch chuẩn

Gỡ bỏ các sản phẩm âm nhạc lệch chuẩn không giải quyết gốc rễ vấn đề nếu giới trẻ không được nâng cao “sức đề kháng” trước làn sóng thông tin, theo chuyên gia.

15 giờ trước Âm nhạc

Khẳng định vị thế đảo ngọc là điểm đến thể thao - du lịch hàng đầu Đông Nam Á

Khẳng định vị thế đảo ngọc là điểm đến thể thao - du lịch hàng đầu Đông Nam Á

Giải ba môn phối hợp BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 14 đến 16/11/2025 tại Khu phức hợp Phu Quoc Marina, dự kiến quy tụ hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế. Sự kiện khẳng định vị thế của Phú Quốc là điểm đến thể thao – du lịch tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á, nơi hội tụ cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, hạ tầng hiện đại và trải nghiệm thi đấu tầm quốc tế.

1 ngày trước THỂ THAO

Bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Cơ quan CSĐT (Phòng CSKT) Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

1 ngày trước Pháp luật