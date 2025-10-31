Khẳng định vị thế đảo ngọc là điểm đến thể thao - du lịch hàng đầu Đông Nam Á

Giải ba môn phối hợp BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 14 đến 16/11/2025 tại Khu phức hợp Phu Quoc Marina, dự kiến quy tụ hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế. Sự kiện khẳng định vị thế của Phú Quốc là điểm đến thể thao – du lịch tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á, nơi hội tụ cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, hạ tầng hiện đại và trải nghiệm thi đấu tầm quốc tế.

Sau hai mùa giải thành công với nhiều dấu ấn, cùng sự góp mặt của những huyền thoại ba môn phối hợp và tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng vận động viên quốc tế, Giải BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, quảng bá hình ảnh đảo ngọc ra thế giới và lan tỏa tinh thần Du lịch bền vững, truyền cảm hứng cho cộng đồng vận động viên cũng như du khách. Đây cũng là nơi mỗi vận động viên được thử thách để chạm tới “Phiên bản tốt nhất của chính mình - Best In Me”.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn Phú Quốc chuyển mình mạnh mẽ với nhiều công trình hiện đại được khởi công, dịch vụ nâng cao đúng chuẩn quốc tế và định hướng phát triển toàn diện. Trong bức tranh đó, giải BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc không chỉ là một sự kiện Thể thao đơn thuần, mà còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược xây dựng đảo ngọc trở thành điểm đến quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch.

Đồng hành cùng tầm nhìn phát triển dài hạn của địa phương, BIM Group tiếp tục giữ vai trò Nhà tài trợ chiến lược của giải đấu. Sự đồng hành này không chỉ thể hiện cam kết với thể thao sức bền, mà còn gắn liền với định hướng phát triển bền vững, đưa khu phức hợp nghỉ dưỡng – Giải trí Phu Quoc Marina trở thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng - thể thao tiêu biểu của khu vực.

Thông qua giải BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025, Tập đoàn BIM khẳng định chiến lược phát triển Phú Quốc Marina thành một điểm đến hội tụ các sự kiện quốc tế, nơi thể thao kết nối với du lịch, văn hóa và cộng đồng. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực đưa Phú Quốc trở thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao - du lịch toàn cầu.

Giải BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 không chỉ là cuộc đua ba môn phối hợp đẳng cấp quốc tế, mà còn là một tuần lễ thể thao - du lịch đa dạng dành cho mọi lứa tuổi.

Ông Trần Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh An Giang chia sẻ: “BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 không chỉ là một sự kiện thể thao quốc tế, mà còn là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch và khẳng định vị thế của Phú Quốc - An Giang trên bản đồ khu vực. Chính quyền cam kết đồng hành và hỗ trợ để giải đấu diễn ra thành công, an toàn và chuyên nghiệp. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay hưởng ứng, lan tỏa tinh thần thể thao bền bỉ, năng động. Với tầm nhìn lâu dài, chúng tôi kỳ vọng giải đấu sẽ trở thành sự kiện thường niên, góp phần đưa Phú Quốc trở thành điểm đến quốc tế hàng đầu về thể thao, du lịch và sự kiện”.

Ông Đoàn Quốc Huy - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn BIM chia sẻ: “Năm nay, việc đưa IRONMAN 70.3 về tổ chức tại Phú Quốc là một dấu mốc đặc biệt - không chỉ góp phần ghi dấu chặng đường 10 năm của IRONMAN tại Việt Nam, mà còn khẳng định tầm nhìn nhất quán của BIM Group trong phát triển những điểm đến bền vững. Với BIM Group, thể thao không chỉ là một cuộc đua, mà là chất xúc tác thúc đẩy kinh tế - du lịch địa phương, lan tỏa lối sống lành mạnh và gắn kết cộng đồng. Sự kiện này mang đến cho Phú Quốc cơ hội quảng bá hình ảnh đảo ngọc ra thế giới, đồng thời khẳng định năng lực của Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế tầm cỡ”.

Ông Rob Zamacona - Tổng giám đốc Sunrise Events Vietnam nhấn mạnh: “Chúng tôi tự hào khi tiếp tục đưa IRONMAN 70.3 trở lại Phú Quốc, nối tiếp thành công của những mùa giải trước và khẳng định cam kết mang đến một trải nghiệm thi đấu an toàn, chuyên nghiệp và truyền cảm hứng cho vận động viên, khán giả cùng gia đình. Giải đấu không chỉ là cơ hội để các vận động viên chinh phục thử thách cá nhân, mà còn là dịp để cộng đồng cùng kết nối và lan tỏa tinh thần ‘Anything is Possible’. Chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ từ chính quyền địa phương và sự đồng hành chiến lược của BIM Group trong mọi khâu tổ chức - từ hạ tầng, hậu cần đến y tế và dịch vụ hỗ trợ. Với những nền tảng này, Phú Quốc ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến lý tưởng của du lịch thể thao biển đảo và có tiềm năng trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế hàng đầu trong khu vực”.

Giải BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 không chỉ là cuộc đua ba môn phối hợp đẳng cấp quốc tế, mà còn là một tuần lễ thể thao - du lịch đa dạng dành cho mọi lứa tuổi. Bên cạnh giải đấu chính, sự kiện còn có SUNRISE SPRINT Việt Nam với cự ly ngắn gồm 750m bơi, 20km đạp xe và 5km chạy bộ - được thiết kế dành riêng cho những người mới bắt đầu, mong muốn thử sức hoặc đơn giản là khởi động trước ngày thi đấu chính thức.

Làng IRONMAN cũng sẽ là điểm hẹn sôi động xuyên suốt tuần lễ, quy tụ vận động viên, khán giả và các thương hiệu thể thao hàng đầu.

Đồng hành cùng đó là IRONKIDS Phú Quốc, nơi các em nhỏ từ 5 đến 15 tuổi có thể tham gia các hạng mục thi đấu hai môn phối hợp hoặc ba môn phối hợp, nuôi dưỡng tình yêu thể thao và khuyến khích lối sống năng động. Bên cạnh đó, giải chạy từ thiện Newborns Run Out sẽ mở màn tuần lễ bằng một hoạt động đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về việc chăm sóc trẻ sơ sinh cần sự hỗ trợ y tế ngay từ những ngày đầu đời.

Làng IRONMAN cũng sẽ là điểm hẹn sôi động xuyên suốt tuần lễ, quy tụ vận động viên, khán giả và các thương hiệu thể thao hàng đầu. Nơi đây không chỉ mang đến những sản phẩm và dịch vụ thể thao - sức khỏe cao cấp, mà còn đem lại nhiều hoạt động trải nghiệm tương tác đặc sắc. Vận động viên, gia đình và khách tham quan còn có cơ hội sở hữu các sản phẩm lưu niệm độc quyền của sự kiện, ghi dấu một mùa giải đặc biệt trên đảo ngọc. Toàn bộ bầu không khí sôi động, gắn kết và truyền cảm hứng này sẽ biến BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 thành một lễ hội thể thao - du lịch không thể bỏ lỡ.

BIM Group

BIM Group là một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành lớn mạnh tại Việt Nam, hoạt động chính trong các lĩnh vực: Phát triển hạ tầng du lịch & đầu tư bất động sản, nông nghiệp - thực phẩm, năng lượng tái tạo, và dịch vụ thương mại. Trong mỗi lĩnh vực đầu tư, BIM Group đã tạo ra những dấu ấn và tác động tích cực thông qua các hoạt động kinh doanh khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và duy trì tăng trưởng ổn định bằng nội lực và nguồn lực từ bên ngoài thông qua những quan hệ hợp tác cùng có lợi, cho phép chúng tôi tận dụng thế mạnh của mình đồng thời phát huy những lợi thế cạnh tranh được chia sẻ bởi các đối tác chiến lược. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.bimgroup.com.

Sunrise Event Việt Nam

Sunrise Events Việt Nam (SEV) được thành lập vào năm 2015 và là đơn vị được cấp phép độc quyền của World Triathlon Corporation cho các sự kiện IRONMAN 70.3, 5150 Triathlon Series và IRONKIDS tại Việt Nam. Tầm nhìn của SEV là truyền cảm hứng cho các cá nhân phát huy hết tiềm năng của họ thông qua sức mạnh của thể thao và các thói quen lành mạnh. Bắt đầu với Việt Nam, sứ mệnh của công ty là tạo ra các sự kiện có đông người tham gia được mong chờ nhất, mở rộng hệ sinh thái y tế và chăm sóc sức khỏe, đồng thời mang lại tác động biến đổi và bền vững cho các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng mà công ty hướng tới. SEV cũng tổ chức các sự kiện thể thao sức bền và những trải nghiệm có một không hai, bao gồm IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, IRONMAN 70.3 Phú Quốc, IRONMAN 5150 Phú Quốc, SUNRISE SPRINT Việt Nam, IRONKIDS Việt Nam, IRONKIDS Phú Quốc, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội và KIDS RUN.