Hiến kế huy động 400-500 tấn vàng trong dân

Theo đại biểu Quốc hội, lượng vàng trong dân hiện rất lớn, chỉ cần huy động 10-15% số này vào hệ thống tài chính, tương đương đã có 5-7 tỷ USD vốn đầu tư.

Lượng vàng trong dân được ước tính vào khoảng 400-500 tấn, tương đương 35-40 tỷ USD. Ảnh: Việt Linh.

Chiều 30/10, phát biểu ý kiến tại hội trường Quốc hội, đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) đã nêu thực tiễn một nguồn lực quan trọng tại Việt Nam nhưng chưa được khai thác tương xứng là lượng vàng tích lũy trong dân.

Lượng vàng trong dân chiếm gần 8% GDP

Đại biểu Thạch Phước Bình cho biết theo thống kê của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400-500 tấn vàng, tương đương 35-40 tỷ USD, chiếm gần 8% GDP.

Mỗi năm, Việt Nam tiêu thụ trung bình 55 tấn vàng, nằm trong nhóm quốc gia có mức tiêu thụ vàng cao nhất khu vực. Tuy nhiên, phần lớn lượng vàng này vẫn đang nằm trong két, chưa được chuyển hóa thành nguồn vốn phục vụ nền kinh tế.

Ông Bình dẫn chứng trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, có thời điểm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hơn 14 triệu đồng/lượng, thậm chí lên tới hơn 20 triệu đồng/lượng.

Thực tế này phản ánh sự bất ổn của thị trường vàng, cùng tâm lý đầu cơ và găm giữ còn phổ biến, dù Ngân hàng Nhà nước đã can thiệp bằng hình thức đấu thầu vàng miếng. Tuy nhiên, theo đại biểu, đây mới chỉ là giải pháp ngắn hạn, trong khi nguyên nhân gốc rễ vẫn là thiếu cơ chế thị trường minh bạch, hiện đại và an toàn cho người dân.

Từ thực trạng đó, đại biểu Thạch Phước Bình kiến nghị Quốc hội xem xét 5 nhóm giải pháp cụ thể. Trước hết, cần ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới xuống dưới 5 triệu đồng/lượng trong vòng 6-12 tháng tới, đồng thời kiểm soát hoạt động đầu cơ và tăng nguồn cung thông qua nhập khẩu có kiểm soát.

Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn.

Giải pháp thứ hai là thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia, một bước đột phá về thể chế, cho phép người dân gửi vàng vào kho lưu ký chuẩn hóa, nhận chứng chỉ điện tử để giao dịch, cầm cố hoặc quy đổi. Cơ chế này giúp Nhà nước quản lý được dòng vàng thật mà vẫn bảo đảm quyền sở hữu của người dân.

Song song, Nhà nước có thể phát triển các sản phẩm tài chính hóa vàng như chứng chỉ vàng lưu ký, quỹ đầu tư vàng hoặc trái phiếu vàng, được bảo chứng bằng vàng vật chất trong kho lưu ký. Người dân có thể góp vàng hoặc đầu tư bằng VND để hưởng lợi nhuận theo giá vàng, qua đó biến dòng vốn “tĩnh” thành dòng vốn “động” phục vụ nền kinh tế.

Ngoài ra, đại biểu đề xuất khuyến khích người dân chuyển hóa vàng thành VND thông qua chính sách lưu ký, ưu đãi lãi suất, hoặc phát hành trái phiếu Chính phủ huy động vàng dành riêng cho người bán vàng vật chất. Song song với đó là yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống, minh bạch thông tin, nghiêm cấm các tổ chức tín dụng huy động hoặc cho vay bằng vàng, và công bố bảng tin vàng quốc gia định kỳ để tạo niềm tin cho thị trường.

“Nếu chỉ 10-15% lượng vàng trong dân được đưa vào hệ thống tài chính, tương đương 5-7 tỷ USD, thì đó là nguồn vốn quý giá để phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và đổi mới Công nghệ mà không cần tăng vay nợ công”, đại biểu Thạch Phước Bình nhấn mạnh, đồng thời ông kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ xây dựng đề án tổng thể về huy động và quản lý nguồn lực từ các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, trong đó tích hợp cơ chế huy động vàng trong dân.

Trả lãi ít nhất 6%/năm khi huy động nguồn lực tài chính của dân

Cũng liên quan vấn đề huy động nguồn lực từ người dân, đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Hưng Yên) cho biết Quốc hội đã thông qua chủ trương cho phép vay vốn nước ngoài bằng ngoại tệ ở mức 6%/năm trở xuống.

Tuy nhiên, nguồn lực tài chính trong dân hiện nay chủ yếu tồn tại dưới dạng ngoại tệ, vàng bạc đá quý và bất động sản, lại chưa được huy động hiệu quả vào nền kinh tế.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân (đoàn Hưng Yên). Ảnh: Quochoi.vn.

Theo đại biểu Thân, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá vàng, ngoại tệ và bất động sản đồng loạt tăng mạnh, là do phản ánh việc Nhà nước chưa tạo được cơ chế đủ hấp dẫn để thu hút nguồn lực trong dân.

“Hiện chúng ta mới chỉ chủ yếu huy động bằng tiền nội tệ, trong khi người dân lại có Xu hướng nắm giữ ngoại tệ và vàng bạc đá quý vì cho rằng đây là cách tốt nhất để bảo toàn giá trị tài sản”, ông nói.

Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị cơ quan quản lý cần xem xét cơ chế vay vốn từ dân bằng ngoại tệ hoặc vàng bạc đá quý, với lãi suất hấp dẫn tương đương hoặc cao hơn mức 6% mà Việt Nam đang vay từ nước ngoài. Theo ông, chỉ khi Nhà nước có chính sách linh hoạt và cạnh tranh hơn, nguồn lực tài chính trong dân mới có thể được huy động hiệu quả, giảm áp lực vay nợ bên ngoài và tạo thêm dư địa cho phát triển kinh tế.

Trong phiên họp sáng nay, Phó thủ tướng Lê Thành Long cũng nêu thực trạng giá vàng biến động mạnh thời gian qua. Trong đó, 3 nguyên nhân chính khiến thị trường vàng biến động mạnh là: biến động địa chính trị thế giới; chính sách kinh tế, thương mại không nhất quán của các nước lớn; và vấn đề tâm lý của người tiêu dùng trong nước.

Trước biến động này, Chính phủ đã và đang triển khai nhiều giải pháp để bình ổn thị trường, trong đó có việc sửa đổi Nghị định 24/2012 theo hướng bỏ độc quyền vàng miếng, đồng thời xem xét thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia nhằm minh bạch hóa thị trường. Phó thủ tướng chia sẻ tổng doanh số mua - bán vàng trong 9 tháng đầu năm tại Việt Nam đã đạt khoảng 23.300 tỷ đồng.