Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Showbiz

Công ty của Jack tạm dừng hoạt động

21:16 30/10/2025
Phía Jack tiếp tục có động thái gây chú ý.

Tối ngày 30/10, J97 Promotion, công ty quản lý của ca sĩ Jack đã chính thức công bố thông báo mới liên quan đến định hướng hoạt động của nghệ sĩ. Theo nội dung được đăng tải, công ty cho biết sẽ tạm dừng toàn bộ các hoạt động hợp tác truyền thông trong thời gian tới nhằm “dành thời gian nhìn lại, suy ngẫm và định hướng con đường sắp tới một cách cẩn trọng và rõ ràng hơn”.

Đằng sau quyết định tạm dừng hoạt động của Jack Ảnh 1

Động thái này được xem là bước tiếp theo của Jack và ê-kíp sau ồn ào liên quan đến phần trình diễn ca khúc có nội dung phản cảm, chưa được kiểm duyệt, khiến công chúng tranh luận gay gắt những ngày qua.

Trong thông báo đăng tải trên các nền tảng chính thức, J97 Promotion bày tỏ sự trân trọng đối với công chúng và truyền thông: “Thời gian qua, công ty J97 Promotion nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ và góp ý từ công chúng cũng như các đơn vị báo chí, truyền thông. Công ty xin chân thành cảm ơn tình cảm, sự thấu hiểu và lắng nghe đó”.

Đồng thời, phía công ty cũng nhấn mạnh việc tạm ngưng các hoạt động hợp tác truyền thông không đồng nghĩa với việc rút lui, mà là khoảng thời gian cần thiết để đánh giá lại hướng đi, củng cố hình ảnh và xây dựng lại niềm tin với khán giả.

Đằng sau quyết định tạm dừng hoạt động của Jack Ảnh 2

Theo thông tin từ J97 Promotion, trong giai đoạn tạm dừng này, mọi cập nhật liên quan đến nam ca sĩ Jack – J97 sẽ chỉ được công bố thông qua hai kênh chính thức gồm: Trang Facebook của công ty J97 Promotion và Fanpage Jack – J97.

Phía ê-kíp bày tỏ mong muốn nhận được sự thông cảm và đồng hành của truyền thông cũng như người hâm mộ, đồng thời gửi lời hứa hẹn về sự trở lại của Jack cùng những sản phẩm âm nhạc chỉn chu và nghiêm túc hơn trong tương lai.

Đằng sau quyết định tạm dừng hoạt động của Jack Ảnh 3

Trước đó, tối 29/10, Jack đã lên tiếng xin lỗi công chúng, nhận toàn bộ trách nhiệm về phần biểu diễn gây tranh cãi, đồng thời khẳng định sẽ rà soát kỹ lưỡng các hoạt động sáng tạo để tránh lặp lại sai sót. Nam ca sĩ cho biết đã làm việc trực tiếp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội liên quan đến sân khấu đêm 16/10 – nơi anh trình diễn ca khúc phản cảm khiến dư luận bức xúc.

Ngay sau bài viết xin lỗi, Jack tiếp tục cập nhật trạng thái lúc nửa đêm, thông báo sẽ tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới để tập trung suy ngẫm và điều chỉnh. Đáng chú ý, show diễn “Trạm Dừng Chân” dự kiến diễn ra vào ngày 1/11 tới đây cũng đã được thông báo hủy.

Với hàng loạt động thái liên tiếp trong hai ngày 29 và 30/10, có thể thấy Jack và ê-kíp đang lựa chọn cách ứng xử thận trọng, lắng nghe và chủ động chịu trách nhiệm trước công chúng – một hướng đi được xem là cần thiết để nghệ sĩ trẻ này lấy lại hình ảnh sau thời gian nhiều biến động.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/am-nhac/cong-ty-cua-jack-tam-dung-hoat-dong-202510302022079748.html
Cùng chủ đề
Nức lòng trước số tiền Mỹ Tâm ủng hộ nhân dân Thành phố Huế Showbiz
Nức lòng trước số tiền Mỹ Tâm ủng hộ nhân dân Thành phố Huế

Hành động ấm lòng của Mỹ Tâm giữa thời điểm Huế oằn mình trong biển nước gây xúc động.

Hương Giang tung ảnh sẵn sàng cho Miss Universe 2025, visual cực gắt hứa hẹn bùng nổ tại đấu trường quốc tế Showbiz
Hương Giang tung ảnh sẵn sàng cho Miss Universe 2025, visual cực gắt hứa hẹn bùng nổ tại đấu trường quốc tế

Hương Giang được kỳ vọng sẽ làm nên lịch sử tại đấu trường Miss Universe 2025.

'Độc lạ' Miss Universe năm nay: Thí sinh giả làm búp bê, tự đóng gói chính mình trong hộp nhựa trong suốt Showbiz
'Độc lạ' Miss Universe năm nay: Thí sinh giả làm búp bê, tự đóng gói chính mình trong hộp nhựa trong suốt

Đại diện Estonia tham gia Miss Universe không ngần ngại 'chơi lớn' ngay từ màn chào sân.

Tóc Tiên - Touliver tự đăng bằng chứng chuyện ở riêng Showbiz
Tóc Tiên - Touliver tự đăng bằng chứng chuyện ở riêng

Động thái mới nhất của Tóc Tiên và Touliver nói lên nhiều điều.

Hòa Minzy thông báo việc làm đám cưới, hé lộ luôn dàn khách mời tới dự Showbiz
Hòa Minzy thông báo việc làm đám cưới, hé lộ luôn dàn khách mời tới dự

Hòa Minzy khiến dân tình dậy sóng trước chia sẻ trên trang cá nhân.

'Dậy sóng' về dòng trạng thái của Mai Phương Thúy vào nửa đêm Showbiz
'Dậy sóng' về dòng trạng thái của Mai Phương Thúy vào nửa đêm

Mai Phương Thúy 'bất lực' khi miêu tả tình trạng hiện tại bằng 5 từ.

Mới cập nhật
Liên đoàn Bóng đá châu Á không loại tuyển Malaysia?

Liên đoàn Bóng đá châu Á không loại tuyển Malaysia?

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thể đối mặt với án phạt bổ sung từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tùy thuộc vào phán quyết của Ủy ban Kháng cáo FIFA.

15 giờ trước Bóng đá

Nức lòng trước số tiền Mỹ Tâm ủng hộ nhân dân Thành phố Huế

Nức lòng trước số tiền Mỹ Tâm ủng hộ nhân dân Thành phố Huế

Hành động ấm lòng của Mỹ Tâm giữa thời điểm Huế oằn mình trong biển nước gây xúc động.

15 giờ trước Showbiz

2 mẫu váy cưới 'hot rần rần' sau đám cưới tiền tỷ của Đỗ Thị Hà và Chế Nguyễn Quỳnh Châu

2 mẫu váy cưới 'hot rần rần' sau đám cưới tiền tỷ của Đỗ Thị Hà và Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Đây là 2 mẫu váy cưới không thể thiếu cho bất kì cô dâu nào.

15 giờ trước Xu hướng

Hương Giang tung ảnh sẵn sàng cho Miss Universe 2025, visual cực gắt hứa hẹn bùng nổ tại đấu trường quốc tế

Hương Giang tung ảnh sẵn sàng cho Miss Universe 2025, visual cực gắt hứa hẹn bùng nổ tại đấu trường quốc tế

Hương Giang được kỳ vọng sẽ làm nên lịch sử tại đấu trường Miss Universe 2025.

15 giờ trước Showbiz

Hiến kế huy động 400-500 tấn vàng trong dân

Hiến kế huy động 400-500 tấn vàng trong dân

Theo đại biểu Quốc hội, lượng vàng trong dân hiện rất lớn, chỉ cần huy động 10-15% số này vào hệ thống tài chính, tương đương đã có 5-7 tỷ USD vốn đầu tư.

15 giờ trước Đời sống

Khi DMV xây dựng mô hình nội dung TikTok dành riêng cho thế hệ Gen Z

Khi DMV xây dựng mô hình nội dung TikTok dành riêng cho thế hệ Gen Z

Nếu đi đúng chiến lược, Kênh 7 không chỉ là chuỗi tài khoản TikTok – mà có thể trở thành hệ sinh thái cảm xúc phản ánh đời sống Gen Z trên nền tảng số.

1 ngày trước Giải trí

'Độc lạ' Miss Universe năm nay: Thí sinh giả làm búp bê, tự đóng gói chính mình trong hộp nhựa trong suốt

'Độc lạ' Miss Universe năm nay: Thí sinh giả làm búp bê, tự đóng gói chính mình trong hộp nhựa trong suốt

Đại diện Estonia tham gia Miss Universe không ngần ngại 'chơi lớn' ngay từ màn chào sân.

1 ngày trước Showbiz

Mưa lớn ở Huế ghi nhận kỷ lục

Mưa lớn ở Huế ghi nhận kỷ lục

Lượng mưa trong 24 giờ tại một số khu vực ở thành phố Huế đã lập kỷ lục cao nhất lịch sử Việt Nam, thậm chí có thời điểm đứng thứ hai thế giới, gây ngập lụt diện rộng và thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

1 ngày trước Đời sống

Màn xuống dốc khó tin của Quả bóng vàng 2024

Màn xuống dốc khó tin của Quả bóng vàng 2024

Chỉ một năm sau khi bước lên đỉnh vinh quang với danh hiệu Quả bóng vàng 2024, Rodri đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp.

2 ngày trước

‘Thủ phạm’ khiến lọ dầu hít nổi tiếng Thái Lan bị thu hồi, tiêu huỷ

‘Thủ phạm’ khiến lọ dầu hít nổi tiếng Thái Lan bị thu hồi, tiêu huỷ

Cục Khoa học Y tế Thái Lan cho biết mẫu dầu hít Hồng Thái công thức số 2 được kiểm nghiệm hai lần đều nhiễm khuẩn Clostridium perfringens, vi phạm giới hạn an toàn.

2 ngày trước Sống khỏe