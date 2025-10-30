Công ty của Jack tạm dừng hoạt động

Phía Jack tiếp tục có động thái gây chú ý.

Tối ngày 30/10, J97 Promotion, công ty quản lý của ca sĩ Jack đã chính thức công bố thông báo mới liên quan đến định hướng hoạt động của nghệ sĩ. Theo nội dung được đăng tải, công ty cho biết sẽ tạm dừng toàn bộ các hoạt động hợp tác truyền thông trong thời gian tới nhằm “dành thời gian nhìn lại, suy ngẫm và định hướng con đường sắp tới một cách cẩn trọng và rõ ràng hơn”.

Động thái này được xem là bước tiếp theo của Jack và ê-kíp sau ồn ào liên quan đến phần trình diễn ca khúc có nội dung phản cảm, chưa được kiểm duyệt, khiến công chúng tranh luận gay gắt những ngày qua.

Trong thông báo đăng tải trên các nền tảng chính thức, J97 Promotion bày tỏ sự trân trọng đối với công chúng và truyền thông: “Thời gian qua, công ty J97 Promotion nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ và góp ý từ công chúng cũng như các đơn vị báo chí, truyền thông. Công ty xin chân thành cảm ơn tình cảm, sự thấu hiểu và lắng nghe đó”.

Đồng thời, phía công ty cũng nhấn mạnh việc tạm ngưng các hoạt động hợp tác truyền thông không đồng nghĩa với việc rút lui, mà là khoảng thời gian cần thiết để đánh giá lại hướng đi, củng cố hình ảnh và xây dựng lại niềm tin với khán giả.

Theo thông tin từ J97 Promotion, trong giai đoạn tạm dừng này, mọi cập nhật liên quan đến nam ca sĩ Jack – J97 sẽ chỉ được công bố thông qua hai kênh chính thức gồm: Trang Facebook của công ty J97 Promotion và Fanpage Jack – J97.

Phía ê-kíp bày tỏ mong muốn nhận được sự thông cảm và đồng hành của truyền thông cũng như người hâm mộ, đồng thời gửi lời hứa hẹn về sự trở lại của Jack cùng những sản phẩm âm nhạc chỉn chu và nghiêm túc hơn trong tương lai.

Trước đó, tối 29/10, Jack đã lên tiếng xin lỗi công chúng, nhận toàn bộ trách nhiệm về phần biểu diễn gây tranh cãi, đồng thời khẳng định sẽ rà soát kỹ lưỡng các hoạt động sáng tạo để tránh lặp lại sai sót. Nam ca sĩ cho biết đã làm việc trực tiếp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội liên quan đến sân khấu đêm 16/10 – nơi anh trình diễn ca khúc phản cảm khiến dư luận bức xúc.

Ngay sau bài viết xin lỗi, Jack tiếp tục cập nhật trạng thái lúc nửa đêm, thông báo sẽ tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới để tập trung suy ngẫm và điều chỉnh. Đáng chú ý, show diễn “Trạm Dừng Chân” dự kiến diễn ra vào ngày 1/11 tới đây cũng đã được thông báo hủy.

Với hàng loạt động thái liên tiếp trong hai ngày 29 và 30/10, có thể thấy Jack và ê-kíp đang lựa chọn cách ứng xử thận trọng, lắng nghe và chủ động chịu trách nhiệm trước công chúng – một hướng đi được xem là cần thiết để nghệ sĩ trẻ này lấy lại hình ảnh sau thời gian nhiều biến động.