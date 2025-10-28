Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
'Dậy sóng' về dòng trạng thái của Mai Phương Thúy vào nửa đêm

11:24 28/10/2025
Mai Phương Thúy 'bất lực' khi miêu tả tình trạng hiện tại bằng 5 từ.

Mới đây, Mai Phương Thúy khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái giữa đêm muộn trên trang cá nhân. Nàng hậu viết ngắn gọn: “Ốm sốt thấy buồn quá huhu”. Dòng chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được hàng trăm bình luận hỏi thăm từ bạn bè, đồng nghiệp cũng như khán giả yêu mến.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người quen của Mai Phương Thúy đã gửi lời động viên, an ủi. Một người bạn thân thiết bình luận: “Về Hà Nội ăn quà vặt là hết ốm liền cô gái ơi”. Người khác lại khuyên: “Giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho lại sức rồi uống thuốc chị nhé”. Trước đó, vào đầu tháng 10, Mai Phương Thúy từng chia sẻ rằng cô phải làm việc đến 3h sáng.

Mai Phương Thúy lựa chọn lối sống khép kín, gần như không chia sẻ quá nhiều về đời tư. Ảnh: FBNV Mai Phương Thúy lựa chọn lối sống khép kín, gần như không chia sẻ quá nhiều về đời tư. Ảnh: FBNV
 

Hồi cuối tháng 9, Mai Phương Thúy vừa có chuyến Du lịch dài ngày, tận hưởng cuộc sống tại nhiều quốc gia. Trên mạng xã hội, cô liên tục đăng tải hình ảnh “check-in” tại các địa điểm nổi tiếng, khoe cuộc sống sang chảnh, tự do. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ tò mò là trong suốt chuyến đi, nàng hậu hầu như không lộ diện trực tiếp mà chỉ chia sẻ khung cảnh, đồ ăn hoặc các vật dụng xung quanh. 

Trước đó, nàng hậu từng thẳng thắn chia sẻ về việc cơ thể dễ mệt mỏi do thường xuyên làm việc căng thẳng: “Tại sao tôi lại là chính tôi? Ngay cả khi ốm đau, tâm trí tôi hoạt động không ngừng, và sức chịu đựng thể chất của tôi không thể theo kịp dòng chảy của suy nghĩ”.

Mai Phương Thúy thoải mái khoe mặt mộc mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV Mai Phương Thúy thoải mái khoe mặt mộc mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Mai Phương Thúy luôn thể hiện tinh thần lạc quan và hài hước qua những chia sẻ trên mạng xã hội. Trong lần chia sẻ một bộ ảnh chơi tennis, cô dí dỏm chia sẻ: “Mới tập hay quên kết thúc trên vai nên dưới áp lực của việc phải đẹp tôi vẫn nhớ được như thế này là tôi đỉnh quá rồi. Ảnh này không phải ảnh tĩnh đâu, tôi thực sự đã phải đánh vào chuyên gia trang điểm đang thảy bóng phía trước để photo bắt góc”. 

Trên thực tế, không ít nghệ sĩ như Mai Phương Thúy thường đối mặt với tình trạng quá tải do lịch trình làm việc dày đặc, di chuyển liên tục giữa nhiều thành phố hoặc quốc gia. Việc thường xuyên thiếu ngủ, ăn uống thất thường, cộng thêm áp lực từ mạng xã hội khiến nhiều người rơi vào trạng thái kiệt sức. Chính vì vậy, khán giả ngày càng quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần của các nghệ sĩ, đồng thời hy vọng họ có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Mai Phương Thúy chăm chỉ tập tennis, từng không ít lần bất chấp thời tiết xấu để ra sân. Ảnh: FBNV Mai Phương Thúy chăm chỉ tập tennis, từng không ít lần bất chấp thời tiết xấu để ra sân. Ảnh: FBNV
Mai Phương Thúy từng than thở rằng vì quá bận rộn nên không có thời gian để chụp ảnh mới. Ảnh: FBNV Mai Phương Thúy từng than thở rằng vì quá bận rộn nên không có thời gian để chụp ảnh mới. Ảnh: FBNV
