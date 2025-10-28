Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Miền Trung mưa lớn đến khi nào?

11:14 28/10/2025
Miền Trung đang trong chuỗi ngày xảy ra mưa lớn ở nhiều nơi. Dự báo, diễn biến mưa lũ còn phức tạp, khó lường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27/10 đến 07 giờ ngày 28/10 cục bộ có nơi trên 150mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (Tp. Huế) 365.0mm, trạm Bà Nà (Tp. Đà Nẵng) 297.6mm, trạm Trà Thanh (Quảng Ngãi) 187.8mm, trạm Hồ Diêm Tiêu (Gia Lai) 161.8mm…

Huế phải ngập lụt nghiêm trọng. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thành phố Huế) Huế phải ngập lụt nghiêm trọng. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thành phố Huế)

Từ sáng 28/10 đến hết đêm 29/10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm, Tp. Huế và Tp. Đà Nẵng phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 28/10 ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Bản đồ dự báo lượng mưa tích lũy 24 giờ. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) Bản đồ dự báo lượng mưa tích lũy 24 giờ. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Ngày 30/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi cấp 2.

Dự báo tác động của mưa lớn: Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/mien-trung-mua-lon-den-khi-nao-202510281035151949.html
Cùng chủ đề
Mưa lũ ở Huế: Những hình ảnh chưa từng thấy Đời sống
Mưa lũ ở Huế: Những hình ảnh chưa từng thấy

Miền Trung đang trải qua đợt mưa lớn kỷ lục, riêng Huế ghi nhận lượng mưa trong 24 giờ vượt...

Toàn cảnh Lễ ký kết Công ước Hà Nội Đời sống
Toàn cảnh Lễ ký kết Công ước Hà Nội

Sáng 25/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký...

Đợt rét đậm ở miền Bắc Đời sống
Đợt rét đậm ở miền Bắc

Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc rét sớm, trong khi Nam Bộ được dự báo nắng nóng xuất...

Giá vàng trồi sụt thất thường, nên đầu tư hay chuyển sang 'ôm' bạc? Đời sống
Giá vàng trồi sụt thất thường, nên đầu tư hay chuyển sang 'ôm' bạc?

Giá vàng tăng quá cao, khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến bạc với mức giá rẻ hơn và mức...

Giá vàng bật tăng sau 2 ngày rơi mạnh Đời sống
Giá vàng bật tăng sau 2 ngày rơi mạnh

Sáng nay (24/10), giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại sau khi 2 ngày giảm mạnh. Theo đó,...

Bão số 12 Fengshen suy yếu thành áp thấp nhiệt đới Đời sống
Bão số 12 Fengshen suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Sau khi đi vào vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi, bão số 12 Fengshen đã suy yếu thành áp...

Mới cập nhật
Toàn cảnh vụ đánh bạc hơn 2.600 tỷ đồng tại khách sạn Pullman Hà Nội: Lộ diện hàng loạt cán bộ, ca sĩ, bác sĩ, doanh nhân... tham gia

Toàn cảnh vụ đánh bạc hơn 2.600 tỷ đồng tại khách sạn Pullman Hà Nội: Lộ diện hàng loạt cán bộ, ca sĩ, bác sĩ, doanh nhân... tham gia

Sáng 28/10, một số bị cáo bị tạm giam trong vụ án Đánh bạc tại khách sạn Pullman, Hà Nội được dẫn giải tới tòa. Theo cáo trạng, tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo đã sử dụng đánh bạc là 106 triệu USD.

2 giờ trước Pháp luật

Tóc Tiên - Touliver tự đăng bằng chứng chuyện ở riêng

Tóc Tiên - Touliver tự đăng bằng chứng chuyện ở riêng

Động thái mới nhất của Tóc Tiên và Touliver nói lên nhiều điều.

7 giờ trước Showbiz

Có sự thay đổi ở iPad Pro thế hệ tiếp theo

Có sự thay đổi ở iPad Pro thế hệ tiếp theo

Thế hệ mới của iPad Pro sẽ bổ sung chức năng sau.

7 giờ trước Thiết bị

Hòa Minzy thông báo việc làm đám cưới, hé lộ luôn dàn khách mời tới dự

Hòa Minzy thông báo việc làm đám cưới, hé lộ luôn dàn khách mời tới dự

Hòa Minzy khiến dân tình dậy sóng trước chia sẻ trên trang cá nhân.

7 giờ trước Showbiz

'Dậy sóng' về dòng trạng thái của Mai Phương Thúy vào nửa đêm

'Dậy sóng' về dòng trạng thái của Mai Phương Thúy vào nửa đêm

Mai Phương Thúy 'bất lực' khi miêu tả tình trạng hiện tại bằng 5 từ.

7 giờ trước Showbiz

Tuyển Việt Nam tới tấp đón tin vui khi Malaysia cam chịu

Tuyển Việt Nam tới tấp đón tin vui khi Malaysia cam chịu

Tuyển Việt Nam đang đón hàng loạt tin vui trong bối cảnh bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng sâu sắc.

7 giờ trước Bóng đá

Tiểu thư Samsung bị tố dựa hơi gia thế khủng, đạo diễn show đình đám phải lên tiếng giải thích

Tiểu thư Samsung bị tố dựa hơi gia thế khủng, đạo diễn show đình đám phải lên tiếng giải thích

Tiểu thư tài phiệt Annie Moon gây tranh cãi khi được chọn dẫn chương trình show âm nhạc đình đám đêm giao thừa. Netizen chia làm hai phe: Annie được chọn vì thực lực hay vì cái tên Samsung đứng sau?

7 giờ trước Âm nhạc

Mưa lũ ở Huế: Những hình ảnh chưa từng thấy

Mưa lũ ở Huế: Những hình ảnh chưa từng thấy

Miền Trung đang trải qua đợt mưa lớn kỷ lục, riêng Huế ghi nhận lượng mưa trong 24 giờ vượt xa mọi số liệu từng có trong lịch sử quan trắc Việt Nam.

7 giờ trước Đời sống

Ứng dụng công nghệ số trong chẩn đoán và điều trị ung thư góc nhìn chuyên gia

Ứng dụng công nghệ số trong chẩn đoán và điều trị ung thư góc nhìn chuyên gia

Trong bối cảnh y học hiện đại đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, lĩnh vực ung bướu là một trong những chuyên ngành được hưởng lợi nhiều nhất. Từ khâu tầm soát, chẩn đoán đến điều trị và theo dõi sau điều trị, các giải pháp công nghệ số đang góp phần thay đổi cách bác sĩ tiếp cận và mang lại hy vọng mới cho người bệnh.

11 giờ trước Học viện AI

Tra cứu kết quả chính xác, trải nghiệm quay thử và dự đoán xổ số miền Nam tại xosomientrung.net

Tra cứu kết quả chính xác, trải nghiệm quay thử và dự đoán xổ số miền Nam tại xosomientrung.net

Từ bao đời nay, xổ số đã trở thành nét văn hóa thân thuộc trong đời sống người Việt. Đặc biệt người dân miền Nam, xổ số miền Nam không chỉ là trò chơi may rủi, mà còn là cách để mỗi người gửi gắm niềm tin, khát vọng đổi thay cuộc sống. Và trong thời đại công nghệ, việc theo dõi kết quả xổ số miền Nam hôm nay đã trở nên tiện lợi, nhanh chóng và minh bạch hơn bao giờ hết nhờ những nền tảng uy tín như xosomientrung.net.

1 ngày trước Đời sống