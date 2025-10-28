Miền Trung mưa lớn đến khi nào?

Miền Trung đang trong chuỗi ngày xảy ra mưa lớn ở nhiều nơi. Dự báo, diễn biến mưa lũ còn phức tạp, khó lường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27/10 đến 07 giờ ngày 28/10 cục bộ có nơi trên 150mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (Tp. Huế) 365.0mm, trạm Bà Nà (Tp. Đà Nẵng) 297.6mm, trạm Trà Thanh (Quảng Ngãi) 187.8mm, trạm Hồ Diêm Tiêu (Gia Lai) 161.8mm…

Huế phải ngập lụt nghiêm trọng. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thành phố Huế)

Từ sáng 28/10 đến hết đêm 29/10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm, Tp. Huế và Tp. Đà Nẵng phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 28/10 ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Bản đồ dự báo lượng mưa tích lũy 24 giờ. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Ngày 30/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi cấp 2.

Dự báo tác động của mưa lớn: Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.