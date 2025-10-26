Cuộc đua tri thức căng thẳng của tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025

“Sợi” không chỉ kết nối vật chất, mà còn kết nối con người với những mảnh ký ức thầm lặng ẩn sâu trong chính mình. Ở đó, nghệ sĩ Thảo Nguyên Phương để chất liệu quen thuộc ấy thể hiện tiếng nói nghệ thuật của mình. Những đường đan, mối nối, sợi len, sợi tơ… dưới bàn tay người nghệ sĩ trở thành những nhịp thở cảm xúc, là dấu vết thời gian được khâu lại bằng sự tỉ mỉ và lòng kiên nhẫn.

16 giờ trước Giải trí