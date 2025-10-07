Mưa lớn và ngập sâu, nhiều trường Hà Nội ra thông báo khẩn

Do mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nhiều trường học ở Hà Nội sáng 7/10 đã linh hoạt chuyển sang dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Sáng 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo), Hà Nội có mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông ùn tắc. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, hàng loạt trường học trên địa bàn đã linh hoạt chuyển từ hình thức học trực tiếp sang học online.

Ngay từ sáng sớm, các trường tiểu học, THCS và THPT ở nhiều quận nội thành như Cầu Giấy, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Long Biên… đồng loạt gửi thông báo đến phụ huynh về việc cho học sinh học trực tuyến trong ngày 7/10. Một số trường phát đi tin nhắn khẩn qua Zalo, email và sổ liên lạc điện tử, đề nghị phụ huynh chuẩn bị thiết bị, kiểm tra đường truyền để con học tại nhà.

Do ảnh hưởng từ trận mưa lớn, kéo dài, nhiều trường đã thông báo cho học sinh học online. Ảnh minh hoạ/Nguồn ảnh: Tuấn Minh/báo Thanh Niên

Từ 6h sáng 7/10, Trường Tiểu học Nguyễn Siêu thông báo điều chỉnh kế hoạch học tập do ảnh hưởng của bão số 11. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường cho phép khối 1, 2, 3 tự học tại nhà theo hướng dẫn của giáo viên, trong khi khối 4 và 5 chuyển sang học trực tuyến.

Tại Trường THPT Đoàn Thị Điểm (phường Đông Ngạc), học sinh tiếp tục học online trong ngày 7/10 theo thời khóa biểu đã điều chỉnh. Đại diện nhà trường cho biết sẽ theo dõi tình hình thời tiết và thông báo kịp thời nếu có thay đổi trong những ngày tới.

Ngoài ra, nhiều trường khác trên địa bàn Hà Nội như THCS Chu Văn An (Thanh Trì và Tây Hồ), THPT Lê Quý Đôn (Đống Đa), Tiểu học Nghĩa Tân, THCS Thành Công (Giảng Võ), THCS Thái Thịnh, THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, THCS Nguyễn Du, Archimedes, Tiểu học Đại Kim, Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt), Tiểu học và THCS FPT, THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình), Tiểu học Nhật Tân (Hồng Hà)… cũng đồng loạt thông báo cho học sinh học trực tuyến trong ngày 7/10 để đảm bảo an toàn khi mưa lớn kéo dài.

Không chỉ khối phổ thông, một số trường đại học như Đại học Thương mại, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn… cũng điều chỉnh lịch học, chuyển sang hình thức online hoặc tạm hoãn các hoạt động tập trung đông người.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đơn vị đã yêu cầu các trường chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, linh hoạt trong phương án dạy học để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên. Các trường có thể tạm dừng dạy học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến hoặc bố trí lịch học bù khi điều kiện cho phép.

Tuy vậy, việc học online đột ngột cũng khiến không ít phụ huynh gặp khó khăn. Nhiều gia đình phản ánh mạng Internet yếu do mưa kéo dài, đường truyền chập chờn, học sinh mất tập trung, giáo viên gặp khó khi giảng dạy. Một số phụ huynh phải hỗ trợ con suốt buổi sáng vì mất kết nối giữa giờ.

Trong bối cảnh mưa lớn còn tiếp diễn, Sở GD&ĐT Hà Nội khuyến cáo các trường tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, tuyệt đối không để học sinh, giáo viên di chuyển qua vùng ngập sâu hoặc khu vực nguy hiểm, đồng thời đảm bảo tiến độ học tập phù hợp trong thời gian chuyển đổi hình thức dạy học.