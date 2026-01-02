Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Mua bán vàng trên 20 triệu đồng không chuyển khoản sẽ bị phạt nặng

10:36 02/01/2026
Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt cao đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.

Mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên bắt buộc phải chuyển khoản. Ảnh: Thế Bằng.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 340/2025/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 9/2 tới đây.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ đưa ra mức phạt cụ thể với giao dịch vàng bằng tiền mặt. Cụ thể, người dân sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng nếu mua bán vàng miếng giá trị 20 triệu đồng trở lên mà không chuyển khoản.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, bắt buộc chuyển khoản khi mua bán vàng miếng từ 20 triệu đồng trở lên.

Quy định này được áp dụng từ ngày 10/10/2025, nhằm đảm bảo yêu cầu về xác thực thông tin khách hàng và tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng.

Đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng, Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

Các hành vi trên nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của Pháp luật.

Bên cạnh đó, phạt tiền 30-50 triệu đồng đối với các hành vi không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật; sản xuất vàng miếng mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng của sản phẩm, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền 80-100 triệu đồng đối với các hành vi mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Phạt tiền 140-180 triệu đồng đối với các hành vi thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm; không thực hiện đúng quy định của pháp luật về trạng thái vàng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ; vàng nguyên liệu dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm mà không đúng theo nội dung ngành nghề đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền 200-250 triệu đồng đối với hành vi sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng theo giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu; thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm trong trường hợp tái phạm.

Phạt tiền 250-300 triệu đồng đối với hành vi hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật.

Phạt tiền 300-400 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng; thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật; hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

 

