Chùm ảnh: Đây là những gì vừa diễn ra tại Trung Đông trong 1 ngày qua 

Căng thẳng leo thang và hệ lụy lan rộng sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào Iran.
Các hình ảnh từ khắp Trung Đông cho thấy sự leo thang căng thẳng và hệ lụy lan rộng sau khi Mỹ và Israel thực hiện các cuộc tấn công phối hợp nhắm vào Iran. Tên lửa và các cuộc không kích đã đánh trúng nhiều địa điểm trên khắp lãnh thổ Iran vào thứ Bảy khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhắm vào các mục tiêu tại Tehran và nhiều thành phố khác. Nhiều báo cáo cho thấy các vụ nổ đã xảy ra tại các khu phức hợp chính trị và an ninh.
Đáp lại, Iran đã tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ, Israel và các mục tiêu khác trên khắp Trung Đông, đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong căng thẳng khu vực. Các hình ảnh và video đã được xác thực cho thấy tác động của các cuộc tấn công tại Tehran, Tel Aviv, Dubai và Bahrain.
Giá vàng thế giới tăng ngay đầu phiên giao dịch buổi sáng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, qua đó thúc đẩy mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư toàn cầu. Trong nước, giá vàng nhẫn và vàng miếng cũng đồng loạt đi lên và xác lập mức kỷ lục mới.
iPhone 17 Pro Max đang được nhiều người dùng quan tâm khi tìm kiếm một thiết bị cao cấp có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng bền bỉ theo thời gian. Việc lựa chọn thiết bị còn cần xem xét cách máy vận hành và cảm nhận trong quá trình sử dụng. Bảng giá iPhone hiện tại cũng giúp người mua dễ so sánh các phiên bản.
Nắm được thông tin Đoàn kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra các dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (cơ sở 2), cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo cấp dưới "tiếp cận" Đoàn kiểm tra nhờ giúp đỡ, chi ra 2 triệu USD nhưng lại bị lừa đảo.
iPad Gen 11 và iPad Pro có mức giá chênh lệch khá lớn, khiến nhiều người băn khoăn liệu khác biệt về hiệu năng, trải nghiệm có đáng để nâng cấp hay không? Giữa hai sản phẩm này, sự khác biệt nằm ở cách mỗi thiết bị đáp ứng nhu cầu sử dụng. Theo dõi bài viết này cùng CellphoneS để biết đâu mới là lựa chọn phù hợp.