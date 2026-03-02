Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chùm ảnh: Đây là những gì vừa diễn ra tại Trung Đông trong 1 ngày qua 

09:01 02/03/2026
Căng thẳng leo thang và hệ lụy lan rộng sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào Iran.

Các hình ảnh từ khắp Trung Đông cho thấy sự leo thang căng thẳng và hệ lụy lan rộng sau khi Mỹ và Israel thực hiện các cuộc tấn công phối hợp nhắm vào Iran. Tên lửa và các cuộc không kích đã đánh trúng nhiều địa điểm trên khắp lãnh thổ Iran vào thứ Bảy khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhắm vào các mục tiêu tại Tehran và nhiều thành phố khác. Nhiều báo cáo cho thấy các vụ nổ đã xảy ra tại các khu phức hợp chính trị và an ninh.

Đáp lại, Iran đã tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ, Israel và các mục tiêu khác trên khắp Trung Đông, đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong căng thẳng khu vực. Các hình ảnh và video đã được xác thực cho thấy tác động của các cuộc tấn công tại Tehran, Tel Aviv, Dubai và Bahrain.

1920x1280cmsv2c8ab17b5 b083 587c b7b4 0f8d88e0a0c9 9669924 Các nhân viên cứu hộ và người dân tìm kiếm trong đống đổ nát sau vụ việc mà các quan chức Iran cho là cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Minab, Iran (Ảnh: AP)
1920x1557cmsv2ef96d88c f3e8 51f4 86a1 400ea73e96e1 9669924 Hình ảnh do Airbus cung cấp cho thấy cuộc tấn công vào khu nhà ở của Lãnh đạo tối cao Iran vào thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2026 tại Iran (Ảnh: Airbus)
1920x1280cmsv2d66bd8d2 4f9d 5e74 90f7 e5d8867d3dc9 9669924 Người dân đứng trên mái nhà quan sát cột khói bốc lên sau một cuộc tấn công ở Tehran, Iran, Chủ nhật, ngày 1 tháng 3 năm 2026. Ảnh: AP
1920x1280cmsv2b974f42e 5c9d 5742 a9a0 f4b87adf2795 9669924 Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt ngọn lửa trong một tòa nhà sau khi bị trúng tên lửa của Iran tại Tel Aviv, Israel, thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2026 (Ảnh: AP)
1920x1280cmsv245dc27bb 2192 5344 b7ab 5b686fa04d7e 9669924 Người dân đổ xô tìm nơi trú ẩn khi còi báo động vang lên sau vụ phóng tên lửa về phía Israel, tại Tel Aviv (Ảnh: AP)
tai xuongdsdss Ảnh: AP
tai xuongssss
Một vụ nổ được nhìn thấy khi một tên lửa của Iran bắn trúng trực tiếp một tòa nhà ở Tel Aviv, Israel, thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2026. (Ảnh: AP)
1920x1280cmsv22595955f 0cd3 54cd 90cb 4c918a1cfbd8 9669924 Hình ảnh vệt sáng của một vật thể phóng ra được nhìn thấy trên bầu trời Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2026. (Ảnh: AP)
1920x1280cmsv2cc2a7e21 fdca 5ecd 861b f6e90b15b0c3 9669924 Người dân ngồi trong hầm trú ẩn sau khi còi báo động vang lên sau các cuộc không kích của Israel vào Iran, tại Tel Aviv, Israel, thứ Bảy, ngày 28 tháng 2. (Ảnh: AP)
1920x1280cmsv22ba38bb3 ff28 5ae7 8452 efa616ed0e1a 9669924 Những người ủng hộ chính phủ Iran tập trung tưởng niệm sau khi đài truyền hình nhà nước chính thức thông báo về cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, tại Tehran, Iran, Chủ nhật, ngày 1 tháng 3 năm 2026 (Ảnh: AP)
tai xuongsdasdsf Ảnh: AP
tai xuongd Ảnh: AP
tai xuong

Một người đàn ông bước đi sau khi chứng kiến ​​cột khói đen bốc lên từ một nhà kho trong khu công nghiệp của thành phố Sharjah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Chủ nhật, ngày 1 tháng 3 năm 2026, sau khi có báo cáo về các cuộc tấn công của Iran vào Dubai. (Ảnh: AP)

tai xuongsssss

Một nhân viên cứu hộ Israel bế một đứa trẻ sau vụ tấn công tên lửa từ Iran tại Tel Aviv, Israel, thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2026. (Ảnh: AP)

tai xuonssg

Leah Guttmann bế con trai Teddy trong khi những người khác tìm nơi trú ẩn trong một bãi đậu xe ngầm do còi báo động không kích vang lên cảnh báo về các tên lửa do Iran phóng về phía Tel Aviv, Israel, Chủ nhật, ngày 1 tháng 3 năm 2026. (Ảnh: AP)

tai xuongffff

Các nhân viên cứu hộ và quân nhân khảo sát hiện trường vụ tấn công trực diện một ngày sau khi tên lửa của Iran bắn trúng Tel Aviv, Israel, Chủ nhật, ngày 1 tháng 3 năm 2026. (Ảnh: AP)

Nguồn: AP, EuroNews

Chi Chi

