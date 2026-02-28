Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
iPad Gen 11 và iPad Pro: Đắt hơn có xứng đáng?

07:52 28/02/2026
iPad Gen 11 và iPad Pro có mức giá chênh lệch khá lớn, khiến nhiều người băn khoăn liệu khác biệt về hiệu năng, trải nghiệm có đáng để nâng cấp hay không? Giữa hai sản phẩm này, sự khác biệt nằm ở cách mỗi thiết bị đáp ứng nhu cầu sử dụng. Theo dõi bài viết này cùng CellphoneS để biết đâu mới là lựa chọn phù hợp.

So sánh iPad Gen 11 và iPad Pro: khác biệt nằm ở đâu?

iPad Gen 11 tập trung vào hiệu năng đủ dùng với mức giá phải chăng, trong khi iPad Pro hướng đến sức mạnh xử lý cao và trải nghiệm hiển thị cao cấp. Các so sánh dưới đây giúp người dùng dễ chọn hơn giữa hai dòng máy.

Hiệu năng và khả năng xử lý tác vụ nặng

iPad Gen 11 sử dụng chip A16 Bionic với tiến trình tối ưu, đáp ứng tốt các tác vụ như chỉnh sửa ảnh cơ bản, học trực tuyến. Khi chuyển sang xử lý đồ họa nhiều layer, sản phẩm bắt đầu xuất hiện những giới hạn về Phần mềm như hiện tượng giật lag nhẹ hay giới hạn số lượng layer.

Trong khi đó, dòng iPad Pro có phiên bản mới sử dụng chip M5 với kiến trúc desktop-class, số nhân CPU và GPU cao hơn. Đồng thời, thiết bị còn sở hữu băng thông bộ nhớ lớn giúp xử lý file 4K hoặc dự án đồ họa phức tạp mượt mà hơn.

Màn hình và trải nghiệm hiển thị thực tế

iPad Gen 11 được trang bị Liquid Retina 11inch với tấm nền IPS và độ sáng khoảng 500 nit, mang lại hình ảnh hiển thị cân bằng. Với iPad Pro, dòng này chủ yếu được trang bị Ultra Retina XDR OLED cho độ sáng HDR 1600 nit giúp vùng sáng nổi bật hơn, vùng tối vẫn được giữ lại rõ ràng. 

iPad Pro đồng thời hỗ trợ ProMotion 120Hz nên thao tác cuộn, vẽ hoặc chỉnh sửa hình ảnh diễn ra mượt và liền mạch hơn. Nhờ nền tảng hiển thị cao cấp này, iPad Pro thể hiện rõ lợi thế khi làm việc với hình ảnh, video hoặc nội dung yêu cầu độ chính xác màu sắc cao.

Thiết kế, độ mỏng và cảm giác sử dụng lâu dài

iPad Gen 11 vẫn sử dụng thiết kế nhôm nguyên khối quen thuộc với độ dày khoảng 7mm và trọng lượng 477g. Thiết kế này ưu tiên độ bền và sự cân bằng tổng thể thay vì chạy theo Xu hướng siêu mỏng.

Vẻ ngoài quen thuộc và cứng cáp của iPad thế hệ 11

Ngược lại, iPad Pro thế hệ mới được tinh giản mạnh về độ dày, chỉ khoảng hơn 5mm, dù trang bị màn hình OLED. Nhờ thân máy mỏng và nhẹ hơn, iPad Pro phù hợp với nhu cầu làm việc di động hoặc sử dụng liên tục.

Kết nối và khả năng mở rộng phục vụ công việc

iPad Gen 11 sử dụng cổng USB-C tiêu chuẩn, đáp ứng tốt nhu cầu kết nối phụ kiện cơ bản. Khi cần xuất hình ảnh hoặc xử lý file dung lượng lớn, tốc độ kết nối của dòng này vẫn ở mức vừa đủ cho nhu cầu phổ thông. 

Trong khi đó, dòng iPad Pro được trang bị USB C hỗ trợ Thunderbolt và USB 4 nên cho băng thông cao hơn. Nhờ khả năng mở rộng mạnh hơn, iPad Pro đáp ứng tốt môi trường làm việc chuyên nghiệp và đa thiết bị.

Nên mua iPad Gen 11 hay iPad Pro?

Có thể thấy, iPad Gen 11 phù hợp với nhu cầu học tập và xử lý công việc cơ bản trong thời gian dài nhờ hiệu năng ổn định và mức giá phải chăng. Nếu nhu cầu chỉ xoay quanh các tác vụ hằng ngày, thiết bị này vẫn đáp ứng tốt.

Xử lý đồ họa đỉnh cao trên phiên bản cao cấp

iPad Pro hướng đến người dùng thường xuyên xử lý nội dung đồ họa, biên tập video hoặc làm việc với nhiều tác vụ cùng lúc. Vì vậy, sự lựa chọn sẽ phụ thuộc vào mục đích sử dụng, không nằm ở việc model nào mạnh hơn.

Mua iPad Gen 11 và iPad Pro ở đâu uy tín?

CellphoneS hiện phân phối iPad Gen 11 và iPad Pro với thông tin sản phẩm đầy đủ, chế độ hậu mãi rõ ràng. Giá bán sản phẩm luôn được cập nhật theo chương trình ưu đãi giúp người mua dễ tiếp cận mức giá tốt.

Nâng cấp iPad tiết kiệm nhờ thu cũ đổi mới

Hệ thống cửa hàng toàn quốc cho phép quý khách trải nghiệm trước khi quyết định nâng cấp thiết bị. Bên cạnh đó, cửa hàng còn có chính sách thu cũ đổi mới giúp việc sở hữu sản phẩm trở nên tiết kiệm hơn. Đội ngũ tư vấn hỗ trợ nhanh chóng giúp quá trình chọn mua diễn ra đơn giản và rõ ràng.

Nhìn chung, iPad Gen 11 phù hợp với các nhu cầu sử dụng cơ bản, với giá phải chăng. Trong khi đó, iPad Pro được thiết kế cho người dùng làm việc với khối lượng tác vụ nặng và yêu cầu màn hình có độ chính xác cao. Do đó, quyết định cuối cùng nên dựa trên mục đích sử dụng và thói quen trải nghiệm của từng người.

