Lễ hội Lim xuân Bính Ngọ 2026 sẵn sàng khai hội

Hội Lim từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa tiêu biểu của vùng Kinh Bắc, thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đây là không gian thực hành văn hóa đặc sắc, nơi Quan họ được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ; nơi những làn điệu mượt mà, đằm thắm ngân vang giữa cộng đồng, gắn kết con người bằng nghĩa tình và sự tinh tế trong ứng xử.

Ngày 24/2, UBND xã Tiên Du (Bắc Ninh) tổ chức họp báo, thông tin công tác tổ chức Lễ hội Lim năm 2026. Theo Ban tổ chức, Lễ hội Lim năm nay sẽ có nhiều điểm mới nổi bật, nhất là công khai giá vé gửi xe, không ngả nón nhận tiền khi hát quan họ.

Quang cảnh buổi họp báo.

Lễ hội Lim năm nay diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 28/2 đến hết ngày 1/3 (tức ngày 12 và 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026) tại 7 thôn thuộc xã Tiên Du, gồm: Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông, Đình Cả, Duệ Nam, Duệ Khánh, Lộ Bao. Trung tâm lễ hội là khu vực núi Hồng Vân (núi Lim).

Lễ hội được tổ chức với các nội dung phong phú, đậm đà bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc với các hoạt động chính như: Ngày 28/2, tổ chức dâng hương khai hội tại chùa Hồng Ân - Núi Lim; lễ tại lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn và lễ đón Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội truyền thống - Hội Lim tại sân khấu trung tâm núi Lim.

Ngày 1/3, lễ rước Sắc của 4 thôn Đình Cả, Duệ Nam, Duệ Khánh và Lộ Bao với đoàn rước khoảng 800 người gồm rước cờ, ngựa, kiệu, trống, lộng, đón sắc tại đình làng Lộ Bao và các đồ rước khác... lên dâng hương tại lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn ở núi Lim. Sau đó thực hiện lễ hội Sắc từ lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn về đình làng Đình Cả.

Trong hai ngày diễn ra lễ hội, các đình, đền, chùa ở các thôn sẽ tổ chức tế lễ, dâng hương theo nghi thức truyền thống.

Phần hội sẽ là một trong những lễ hội quan họ lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, diễn ra một không gian sinh hoạt văn hóa quan họ đặc sắc, tiêu biểu nhất, kéo dài thâu đêm (hát canh tại nhà các nghệ nhân quan họ), từ hát đối đáp, hát canh, biểu diễn trên sân khấu, hát trên thuyền, hát ở cửa đình, chùa, tại các lần quan họ, gia đình nghệ nhân...

Hội cũng diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian truyền thống mang đậm bản sắc như: Đu tiên, cờ người, tổ tôm điểm, trình diễn thư pháp, hội thơ, đấu vật, bịt mắt bắt dê, đập niêu, ẩm thực...

Tối 12 tháng Giêng diễn ra chương trình nghệ thuật tại sân khấu chính trên núi Lim do các các nghệ sỹ Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh biểu diễn và bắn pháo hoa tầm thấp tại khu vực hồ điều hòa Vân Tương.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Lim xuân Bính Ngọ 2026 lần đầu tiên do xã Tiên Du tổ chức sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được vận hành đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Lim xuân Bính Ngọ 2026 sẽ có nhiều đổi mới.

UBND xã Tiên Du đã thành lập Ban chỉ đạo Lễ hội Lim 2026, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị. Ban chỉ đạo Lễ hội Lim đã có kế hoạch quản lý, tổ chức Lễ hội Lim xuân Bính Ngọ.

Từ ngày 26/2 đến ngày 1/3 sẽ diễn ra giải vật dân tộc, vật tự do các lứa tuổi trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ I và giải vô địch các nhóm tuổi vật dân tộc, vật tự do tỉnh Bắc Ninh mở rộng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức với sự tham gia thi đấu của hàng trăm vận động viên.

Đặc biệt, 8h30 ngày 28/2 sẽ diễn ra Lễ đón Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội truyền thống - Hội Lim, tại sân khấu trung tâm núi Lim với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Phó chủ tịch UBND xã Tiên Du - Phó trưởng ban chỉ đạo Lễ hội Lim Dương Minh Ngọc khẳng định: Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về nếp sống văn minh, chú trọng đẩy mạnh số hóa trong quản lý di sản và truyền thông để du khách dễ dàng tiếp cận thông tin.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về thời gian, nội dung, chương trình cũng như những nội quy, quy định của lễ hội. Tiếp tục huy động các câu lạc bộ của các làng quan họ gốc, quan họ thực hành cùng các nghệ nhân quan họ tham gia biểu diễn tại lễ hội Lim năm nay nhằm bảo tồn di sản, lan tỏa giá trị di sản UNESCO.

Ban chỉ đạo cam kết thắt chặt quản lý, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Trong đó, Công an xã Tiên Du đã chủ động các phương án, huy động 100% lực lượng cùng sự hỗ trợ của các lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh tham gia đảm bảo an toàn, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại lễ hội và các khu vực lân cận.

Các điểm trông giữ xe cho du khách được bố trí hợp lý, quanh khu vực trung tâm lễ hội. Đầu các trục đường vào lễ hội sẽ có panô thông báo nội dung chương trình lễ hội và sơ đồ bố trí các địa điểm tổ chức các hoạt động của lễ hội. Ban chỉ đạo lễ hội sẽ lập số điện thoại đường dây nóng để du khách phản ánh các hoạt động liên quan đến lễ hội.

Năm nay, lễ hội sẽ nghiêm cấm bán hàng rong và không tổ chức các gian hàng trong khu vực tổ chức lễ hội. Việc trông giữ xe sẽ do lực lượng công an tổ chức, công khai giá vé để bảo đảm minh bạch, hạn chế tiêu cực trong thời gian tổ chức lễ hội.

Việc thưởng tiền cho các liền anh, liền chị trong lúc biểu diễn sẽ được thực hiện tế nhị, chu đáo hơn, không ngửa nón xin tiền khi hát quan họ, hạn chế phản cảm trong khi diễn ra lễ hội.

Với sự chuẩn bị bài bản, định hướng rõ ràng và quyết tâm giữ gìn giá trị nguyên bản, Lễ hội Lim xuân Bính Ngọ 2026 hứa hẹn tiếp tục là điểm hẹn văn hóa tiêu biểu đầu xuân, nơi di sản dân ca Quan họ được bảo tồn bền vững và phát huy sâu rộng trong cộng đồng.