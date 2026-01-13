Kinh nghiệm du lịch Lương Sơn Hòa Bình tự túc từ Hà Nội chi tiết 2026

Hòa Bình luôn là điểm đến hấp dẫn đối với cư dân thủ đô mỗi dịp cuối tuần, và Lương Sơn chính là "trạm dừng chân" lý tưởng nhất nhờ khoảng cách cực gần. Chỉ mất hơn 1 giờ di chuyển, bạn đã có thể rời xa khói bụi thành phố để đắm mình trong không gian của những thung lũng xanh và những dãy núi đá vôi kỳ vĩ.

Mục lục