Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026: Hướng tới điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”

Lễ hội chùa Hương năm 2026 sẽ bắt đầu từ mùng Sáu tháng Giêng năm Bính Ngọ với nhiều điểm mới từ phương thức phục vụ đến không gian cảnh quan, đánh dấu năm đầu tiên xã Hương Sơn thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trực tiếp quản lý, phát huy giá trị di tích.

Theo kế hoạch, Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 được tổ chức tại quần thể Chùa Hương, thuộc xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội. Đây là một trong những lễ hội truyền thống có quy mô lớn, thời gian tổ chức kéo dài, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa – tín ngưỡng cũng như phát triển du lịch tâm linh của Thủ đô.

Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn Trần Đức Hải chia sẻ thông tin báo chí về Lễ hội du lịch Chùa Hương 2026.

Phát biểu tại họp báo thông tin về lễ hội, ông Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo lễ hội, cho biết: Lễ hội Du lịch Chùa Hương là lễ hội có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân cả nước, đồng thời là sản phẩm du lịch tâm linh tiêu biểu của Hà Nội. Lễ hội năm 2026 được tổ chức bảo đảm đúng các quy định của Pháp luật, giữ gìn sự trang nghiêm, an toàn, văn minh; gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng đặc sắc của quần thể danh thắng Hương Sơn – Di tích quốc gia đặc biệt.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của mùa lễ hội năm nay là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý và điều hành. Ban Tổ chức đã tăng cường ứng dụng Công nghệ, trong đó có việc lắp đặt, vận hành hệ thống camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại các khu vực trọng điểm nhằm theo dõi tình hình an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Cảnh quan môi trường trong Lễ hội du lịch Chùa Hương 2026 sẽ được đảm bảo nhằm xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh – thân thiện – an toàn trong mắt du khách

Cùng với đó, Ban Tổ chức thành lập tổ phản ứng nhanh, tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng hoạt động liên tục trong thời gian diễn ra lễ hội. Mọi phản ánh của người dân, du khách liên quan đến an ninh, trật tự, giá dịch vụ, thái độ phục vụ hay các tình huống bất thường đều được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời, hạn chế phát sinh điểm nóng trong mùa lễ hội.

Công tác quản lý dịch vụ tiếp tục được siết chặt, hướng tới xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, thân thiện. Đáng chú ý, Ban Tổ chức thực hiện miễn phí trông giữ ô tô dịch vụ và xe từ 10 chỗ trở lên, góp phần giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp, người dân và du khách, đồng thời hạn chế tình trạng thu phí không đúng quy định tại khu vực lễ hội.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp lại không gian dịch vụ, bến bãi, tuyến tham quan được triển khai đồng bộ, bảo đảm trật tự, an toàn, thuận tiện cho du khách. Các hoạt động văn hóa, lễ nghi được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và không gian di tích, hạn chế các hoạt động mang tính thương mại hóa, phản cảm.

Lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2026 hướng tới chủ đề xuyên suốt “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”.

Theo Ban Tổ chức, thông qua những đổi mới trong công tác tổ chức và quản lý, Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh chính đáng của Nhân dân và du khách thập phương mà còn hướng tới nâng cao chất lượng trải nghiệm du lịch trong suốt bốn mùa, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng của khu di tích theo định hướng phát triển bền vững.

Với sự chuẩn bị bài bản, nhiều giải pháp đồng bộ và quyết tâm đổi mới, Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những lễ hội tiêu biểu của cả nước, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch văn hóa – tâm linh đặc sắc của Thủ đô Hà Nội.