Loại cá có vẻ ngoài 'phát khiếp' là đặc sản Cà Mau, phơi khô bán 500 nghìn/ký vẫn cháy hàng

16:47 24/11/2025
Loại cá này được cho là đặc sản Cà Mau, nên thử khi có dịp đến đây.

Nhắc tới vùng đất mũi Cà Mau, nhiều người thường nghĩ ngay đến rừng ngập mặn rộng lớn với rễ đước chằng chịt và bãi bồi trải dài. 

Giữa môi trường đặc thù ấy, có một loài cá khiến du khách thích thú bởi hình dáng lạ mắt và lối sống “không giống ai”, đó là cá thòi lòi. Loại vật này có khả năng vừa sống dưới nước vừa hoạt động thoải mái trên cạn.

Cá thòi lòi có khả năng vừa sống dưới nước vừa hoạt động thoải mái trên cạn. (Ảnh minh họa từ Internet)

Theo ghi nhận của một số tổ chức nghiên cứu sinh vật học quốc tế, cá thòi lòi được xếp vào nhóm những loài động vật sở hữu đặc điểm kỳ lạ nhất thế giới. 

Với đôi mắt lồi hẳn lên, có thể xoay chuyển liên tục, hình dáng nhỏ bé và vẻ ngoài khá hài hước, chúng tạo ấn tượng mạnh với bất kỳ ai lần đầu nhìn thấy. Chính đôi mắt đặc trưng này cũng là nguồn gốc cho tên gọi dân gian “thòi lòi”.

Điểm đặc biệt của loài cá này nằm ở khả năng sinh tồn cả trong môi trường nước lẫn trên bùn. Chúng trữ nước trong mang để hô hấp khi rời khỏi mặt nước, đồng thời hấp thu khí oxy qua da - cơ chế tương tự loài lưỡng cư. 

Hai vây trước phát triển mạnh, hoạt động gần như đôi tay, giúp thòi lòi bò, trườn và thậm chí leo lên rễ đước hay thân cây một cách linh hoạt. Nhờ đó, chúng dễ dàng di chuyển trên bãi bùn vào thời điểm thủy triều rút.

Cá thòi lòi có thể chế biến được nhiều món ngon, được cho là đặc sản Cà Mau. (Ảnh minh họa từ Internet)

Bỏ qua vẻ ngoài có phần “khó yêu”, thịt cá thòi lòi lại khiến nhiều người bất ngờ. Thịt trắng, chắc và có vị ngọt đậm, mùi thơm nhẹ. 

Người dân Cà Mau biến tấu thành nhiều món như kho tiêu, chiên giòn,… nhưng món được du khách tìm nhiều nhất vẫn là cá thòi lòi nướng muối ớt. Khi nướng trên than hồng, lớp da xém nhẹ, tỏa hương thơm hòa cùng vị cay nồng, còn phần thịt giữ được độ ngọt và săn đầy hấp dẫn.

Một trong những lý do khiến cá thòi lòi được xem là đặc sản quý nằm ở việc loài này chỉ sinh trưởng tự nhiên trong môi trường rừng ngập mặn, hầu như không thể nuôi công nghiệp. 

Vì vậy, sản lượng không nhiều, giá bán trên thị trường dao động khoảng 200.000 - 300.000 đồng/kg đối với cá tươi. Riêng cá thòi lòi phơi khô, món khoái khẩu của nhiều tín đồ ẩm thực, có giá cao hơn, khoảng 500.000 đồng/kg. Những thời điểm khan hiếm, giá có thể chạm mốc 600.000 đồng/kg.

Khô cá thòi lòi được nhiều người sành ăn ưa chuộng. (Ảnh minh họa từ Internet)

Không chỉ được người dân địa phương ưa chuộng, cá thòi lòi còn là đặc sản được nhiều du khách tìm mua khi đến Cà Mau. Nhiều tiểu thương cho biết mặt hàng này bán chạy quanh năm, đặc biệt sôi động vào dịp Tết khi các nhà hàng ở TP.HCM tăng nhu cầu nhập hàng phục vụ thực khách.

Xem thêm: Loài vật như cua đồng là đặc sản miền Tây: Làm mắm ăn miễn chê, con cái ngon hơn con đực

