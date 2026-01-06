Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Cựu Tổng thống Nicolas Maduro không nhận tội trong phiên tòa tại Mỹ

10:23 06/01/2026
Cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chính thức tuyên bố không nhận tội trước các cáo buộc buôn bán ma túy do Mỹ đưa ra.

Cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 5/1 (giờ địa phương) đã chính thức tuyên bố không nhận tội trước các cáo buộc buôn bán ma túy do Mỹ đưa ra, trong phiên điều trần đầu tiên tại Tòa án Liên bang Manhattan. Vụ bắt giữ và truy tố một cựu nguyên thủ quốc gia đã làm rúng động dư luận quốc tế, đồng thời đẩy Venezuela vào một giai đoạn chuyển giao quyền lực đầy nhạy cảm.

 
Xuất hiện tại tòa trong bộ đồ tù nhân màu cam - be, hai tay bị còng, ông Maduro lắng nghe bản cáo trạng thông qua tai nghe phiên dịch. Khi được yêu cầu xác nhận danh tính, ông trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha và khẳng định mình vô tội. "Tôi không có tội. Tôi là một người đàn ông tử tế. Tôi vẫn là tổng thống của đất nước mình", ông nói trước khi bị Thẩm phán Alvin Hellerstein ngắt lời.

 

Vợ ông, bà Cilia Flores, cũng tuyên bố không nhận tội. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 17/3. Bên ngoài tòa án, hàng chục người biểu tình ủng hộ và phản đối ông Maduro đã tập trung trong suốt phiên xử kéo dài khoảng 30 phút.

Các công tố viên Mỹ cáo buộc ông Maduro điều hành một mạng lưới buôn bán cocaine xuyên quốc gia, có liên hệ với nhiều tổ chức tội phạm và vũ trang, bao gồm các băng đảng Sinaloa và Zetas của Mexico, lực lượng FARC của Colombia và băng đảng Tren de Aragua tại Venezuela. Ông phải đối mặt với bốn tội danh nghiêm trọng, trong đó có khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, tàng trữ súng máy và thiết bị gây nổ.

Ảnh: Zumapress Ảnh: Zumapress
 

Theo cáo trạng, các hoạt động buôn bán ma túy của ông Maduro bị cho là bắt đầu từ khi ông còn là nghị sĩ Quốc hội Venezuela vào năm 2000, kéo dài qua các vị trí bộ trưởng và đến khi kế nhiệm cố Tổng thống Hugo Chavez vào năm 2013. Ông Maduro từ lâu đã bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng đây là cái cớ để Mỹ can thiệp và nhắm đến nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Luật sư bào chữa Barry Pollack cho biết thân chủ của ông sẽ tiến hành "một cuộc chiến pháp lý phức tạp", gọi việc Mỹ bắt giữ ông Maduro là một "vụ bắt cóc mang tính quân sự". Trong khi đó, luật sư của bà Flores nói rằng thân chủ bị thương trong quá trình bắt giữ và yêu cầu được kiểm tra y tế toàn diện.

Chỉ vài giờ sau phiên tòa tại New York, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Venezuela tại Caracas. Dù bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Maduro, bà Rodriguez không đưa ra tín hiệu đối đầu trực tiếp với Washington. Theo một số đánh giá tình báo được Wall Street Journal trích dẫn, bà Rodriguez được xem là nhân vật có khả năng duy trì trật tự và được Mỹ coi là lựa chọn thực tế nhất cho vai trò lãnh đạo tạm thời, thay vì các gương mặt đối lập.

Bà Delcy Rodriguez phát biểu trong phiên họp của Hội đồng Quốc gia về Chủ quyền và Hòa bình, tại Caracas, Venezuela, ngày 29 tháng 9 năm 2025. Ảnh: Reuters Bà Delcy Rodriguez phát biểu trong phiên họp của Hội đồng Quốc gia về Chủ quyền và Hòa bình, tại Caracas, Venezuela, ngày 29 tháng 9 năm 2025. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington "không có chiến tranh với Venezuela" mà chỉ nhắm vào "những kẻ buôn bán ma túy". Ông cho rằng nước này chưa thể tổ chức bầu cử trong ngắn hạn và cần được "chấn chỉnh" trước. Đồng thời, ông Trump không che giấu tham vọng đưa các tập đoàn dầu khí Mỹ quay trở lại Venezuela để tái thiết ngành dầu mỏ, tuyên bố Mỹ sẽ "lấy lại những gì đã bị đánh cắp".

