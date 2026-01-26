Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vừa kết hôn 7 ngày, chồng đại gia của nữ ca sĩ lộ tin nhắn ngoại tình gây sốc

09:58 26/01/2026
Lùm xùm hôn nhân của nữ ca sĩ xảy ra chỉ sau một tuần đám cưới khiến công chúng xôn xao.

Nữ ca sĩ Trung Quốc Trần Tuyết Ninh (Shirley Chen), người nổi tiếng với các bản hit Green và Your Tavern Closed on Me, mới đây khiến công chúng xôn xao khi vướng vào lùm xùm hôn nhân chỉ sau một tuần kết hôn.

 
Vừa kết hôn 7 ngày, chồng đại gia của nữ ca sĩ lộ tin nhắn ngoại tình gây sốc Ảnh 1

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 17/1, Trần Tuyết Ninh (25 tuổi) tổ chức đám cưới hoành tráng tại Sơn Tây, chính thức nên duyên cùng doanh nhân Li Ruibin (Louis) - người được cho là sở hữu khối tài sản khoảng 4,5 tỷ nhân dân tệ.

Tuy nhiên, chỉ 7 ngày sau lễ cưới, mạng xã hội Weibo xuất hiện hàng loạt tin nhắn được cho là của Li Ruibin và bạn gái cũ, cho thấy anh ngoại tình ngay trước ngày kết hôn. Trong đoạn trò chuyện bị rò rỉ, anh được cho là đã hẹn gặp và qua đêm với một phụ nữ khác ở Bắc Kinh, trong khi người này không hề biết anh sắp cưới vợ.

 
Vừa kết hôn 7 ngày, chồng đại gia của nữ ca sĩ lộ tin nhắn ngoại tình gây sốc Ảnh 2

Nội dung tin nhắn gây sốc này nhanh chóng lan truyền chóng mặt trên Weibo, khiến cư dân mạng phẫn nộ. Sau đó, người tung tin đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận nội dung là giả mạo, đồng thời xóa tài khoản. Tuy vậy, không ít người vẫn tin rằng Li Ruibin thực sự phản bội, cho rằng anh đã dùng ảnh hưởng hoặc tiền bạc để bịt miệng đối phương.

Ngoài vụ tin nhắn, cư dân mạng còn phát hiện những hình ảnh Du lịch mà Li Ruibin đăng tải hồi tháng 11/2025 trùng khớp với ảnh của Wan Yan Jiayi - thí sinh chương trình Produce Camp. 

Các bức ảnh có chi tiết tương đồng như lá vàng, hoàng hôn và sân golf, khiến nhiều người nghi ngờ Wan Yan Jiayi  là "tiểu tam". Trước làn sóng công kích, nữ ca sĩ này xóa ảnh liên quan và giải thích rằng việc xóa là để tránh bị tấn công, khẳng định mình không làm gì sai.

 

Giữa bão tin đồn, Li Ruibin không trực tiếp phủ nhận chuyện ngoại tình, chỉ đăng ảnh vợ chồng bên nhau kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Mọi thứ đều ổn". Trái lại, khi bị tố là "đại gia giả mạo", anh công khai giấy chứng nhận sở hữu bất động sản và trình báo cảnh sát, khiến dân mạng cho rằng anh đang cố tình né tránh scandal ngoại tình.

Vừa kết hôn 7 ngày, chồng đại gia của nữ ca sĩ lộ tin nhắn ngoại tình gây sốc Ảnh 3

Về phía Shirley Chen, cô không có bất kỳ phản hồi nào, chỉ đăng ảnh cưới hôm 23/1 và đóng bình luận Weibo. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ trẻ đã biết chuyện nhưng chọn cách im lặng. Một số fan tỏ ra thương cảm, trong khi anti-fan lại mỉa mai rằng đây có thể là "cái giá của việc gả vào hào môn".

Tính đến thời điểm hiện tại, cả hai nhân vật chính chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng. Dù có tin đồn được đính chính là "bịa đặt", sự việc vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Cộng đồng mạng cho rằng drama hôn nhân 7 ngày của Shirley Chen là một trong những bê bối Giải trí gây sốc đầu năm 2026, nhất là khi nữ ca sĩ từng được biết đến với hình ảnh trong sáng, dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với câu chuyện đời thực đang lan truyền.

Vừa kết hôn 7 ngày, chồng đại gia của nữ ca sĩ lộ tin nhắn ngoại tình gây sốc Ảnh 4
