Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Cách 'sống sót' qua bữa tiệc tất niên bia rượu

14:01 13/02/2026
Tiệc tất niên doanh nghiệp hay buổi họp lớp cuối năm khiến rượu bia trở thành “nhân vật chính”. Tuy nhiên, phía sau không khí lễ hội là hàng loạt rủi ro nghiêm trọng.

Việc chủ động kiểm soát bia rượu cần được áp dụng tại các bữa tiệc. Ảnh minh hoạ: Duy Hiệu.

Khi mùa tụ họp cuối năm bước vào cao điểm, rượu bia gần như xuất hiện ở mọi bàn tiệc. Từ tiệc tất niên công ty, cuộc gặp gỡ bạn cũ đến buổi sum họp gia đình, lịch hẹn dày đặc có thể khiến việc uống rượu trở thành hoạt động hàng ngày. Đằng sau sự rộn ràng ấy là những nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe và an toàn.

Theo Viện Quốc gia Mỹ về Lạm dụng rượu và Nghiện rượu (NIAAA), lượng tiêu thụ rượu trong mùa lễ cuối năm tăng tới 25% so với mức thông thường. Tình trạng uống quá chén trở nên phổ biến hơn, làm tăng tai nạn giao thông và tội phạm liên quan đến rượu, có nguy cơ biến thói quen uống xã giao thành vấn đề xã hội nghiêm trọng.

Tại Hàn Quốc, Cơ quan An toàn Giao thông ghi nhận 13.042 vụ tai nạn do lái xe khi say rượu trong năm 2023. Riêng tháng 12 ghi nhận 4.025 vụ, cao hơn khoảng 18% so với mức trung bình hàng tháng. Khoảng 100 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn do rượu bia trong tháng 12 và tháng 1, trong đó tài xế ở độ tuổi 20-30 chiếm gần một nửa số ca tử vong.

Hơn 50% tai nạn xảy ra trong khung giờ từ 20h tối đến 2h sáng. Dữ liệu cảnh sát cho thấy tỷ lệ tái phạm của hành vi lái xe khi say rượu vượt quá 40%, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc ước tính chi phí kinh tế - xã hội do tiêu thụ rượu gây ra đạt 15.080 tỷ won (11,3 tỷ USD) vào năm 2019, cao hơn gánh nặng do hút thuốc hay béo phì.

Trong giai đoạn cuối năm, số ca cấp cứu liên quan đến rượu tăng khoảng 20-30%, trong đó nhóm 20-40 tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất. Nhiều người phải điều trị ngộ độc rượu cấp tính hoặc chấn thương do tai nạn giao thông, té ngã hay bạo lực khi say.

ruou, tiec, tat nien, bia anh 1

Tình trạng quá chén tại các bữa tiệc công ty, buổi gặp gỡ gia đình, bạn bè trở nên phổ biến dịp cuối năm. Ảnh minh hoạ: Duy Hiệu.

Vì thế, để “sống sót” qua mùa YEP (tiệc tất niên cuối năm), người trẻ cần trang bị kiến thức, chủ động phòng tránh tình trạng quá chén, say xỉn, theo The Korea Times.

Thứ nhất, việc hiểu rõ khái niệm “đơn vị đồ uống tiêu chuẩn” đặc biệt quan trọng. NIAAA định nghĩa một đơn vị tiêu chuẩn tương đương 355 ml bia nồng độ 5%, 148 ml rượu vang 12% hoặc 44 ml rượu mạnh 40%. Việc để ý những mốc này giúp mỗi người theo dõi lượng tiêu thụ một cách khách quan. Tuy nhiên, nhiều người không nắm rõ hoặc dễ dàng bỏ qua với suy nghĩ “thêm một ly nữa cũng không sao”.

Thứ hai, lựa chọn không cồn cũng cần được quan tâm. Các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp đồ uống không cồn tại các buổi tiệc tất niên doanh nghiệp và xây dựng văn hóa không ép uống. Nghiên cứu cho thấy ngay cả khi không dùng rượu, mọi người vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn không khí cuối năm.

Thứ ba, quản lý căng thẳng giúp giảm nhu cầu tìm đến rượu. Áp lực cuối năm, từ đánh giá công việc, vấn đề tài chính đến nghĩa vụ xã hội, thường khiến nhiều người muốn uống hơn. Tập thể dục đều đặn, đi bộ, thiền hoặc tham gia hoạt động thiện nguyện có thể giúp giải tỏa căng thẳng theo cách lành mạnh. Hoạt động thể chất thường xuyên được chứng minh giúp giảm cảm giác thèm rượu và cải thiện sức khỏe tinh thần.

Thứ tư, ý thức trách nhiệm xã hội cũng cần được đề cao. Lưu lượng giao thông tăng cao dịp lễ và việc lái xe đêm trở nên phổ biến hơn. Lái xe khi say rượu có thể dẫn đến hậu quả chết người. Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ cảnh báo số ca tử vong do tai nạn liên quan đến rượu tăng mạnh trong mùa lễ. Việc sử dụng phương tiện công cộng hoặc dịch vụ tài xế chỉ định là biện pháp phòng ngừa quan trọng.

Thứ năm, nhân sự cần xây dựng thói quen tự kiểm soát. Ngay cả khi tham dự các buổi tiệc có rượu, mỗi người có thể đặt giới hạn cá nhân bằng cách bỏ qua một số vòng nâng ly, uống xen kẽ nước lọc, rời đi sau địa điểm đầu tiên nếu cuộc vui kéo dài hoặc ăn no trước khi uống. Giảm tốc độ uống cũng có thể tạo ra thay đổi đáng kể.

