4 kiểu nhắn tin tố cáo EQ thấp: Bạn có đang mắc phải?

20:08 19/09/2025
Cách nhắn tin tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại phản ánh rất nhiều về EQ – chỉ số cảm xúc của một người. Bốn kiểu nhắn tin đặc trưng của người EQ thấp là: trả lời cụt lủn, nhắn dồn dập, xả cảm xúc tiêu cực, và thiếu rõ ràng nhất quán.

Trong kỷ nguyên số, tin nhắn trở thành công cụ giao tiếp phổ biến nhất, từ công việc đến đời sống cá nhân. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách dùng ngôn ngữ qua điện thoại để xây dựng sự kết nối tích cực. Theo các chuyên gia tâm lý học giao tiếp, những người có chỉ số cảm xúc (EQ) thấp thường để lộ hạn chế của mình qua cách nhắn tin.

Dưới đây là bốn kiểu tin nhắn điển hình phản ánh sự thiếu tinh tế, kém đồng cảm và đôi khi khiến người đối diện cảm thấy khó chịu, xa cách.

1. Tin nhắn cụt lủn, thiếu cảm xúc

Một đặc điểm thường thấy ở người EQ thấp là Xu hướng trả lời cụt ngủn, chỉ bằng những từ như “Ừ”, “Ok”, “Biết rồi”, hoặc thậm chí chỉ gửi biểu tượng ngắn gọn. Dù ngắn gọn có thể tiết kiệm thời gian, nhưng việc liên tục phản hồi như vậy khiến người đối diện cảm thấy bị coi thường hoặc không được quan tâm.

Trong giao tiếp, câu chữ không chỉ mang thông tin mà còn truyền tải cảm xúc. Người có EQ cao thường biết thêm thắt yếu tố đồng cảm, ví dụ thay vì chỉ nhắn “Ok”, họ sẽ nói “Ok nhé, mai gặp bạn!” để vừa xác nhận vừa thể hiện sự nhiệt tình. Ngược lại, kiểu nhắn tin cụt lủn khiến người khác ngại trò chuyện tiếp, làm mối quan hệ dần xa cách.

1758168808 6eb1d687 5643 4c76 937c 87c876a67bd7faceimage

2. Nhắn tin dồn dập, không để người khác có khoảng thở

Ngược lại với sự lạnh nhạt, có những người lại nhắn tin liên tục, hỏi han, thúc giục, thậm chí “spam” người khác bằng hàng chục tin nhắn trong thời gian ngắn. Hành vi này thể hiện sự thiếu tinh tế trong việc đọc cảm xúc của đối phương: không hiểu rằng ai cũng cần khoảng riêng và không phải lúc nào cũng sẵn sàng trả lời ngay.

Chuyên gia tâm lý cho biết, người EQ thấp thường không nhận diện được sự bất tiện mà mình gây ra. Họ coi việc nhắn tin liên tục là thể hiện quan tâm, nhưng thực chất lại khiến người nhận cảm thấy bị áp lực hoặc bị kiểm soát. Người EQ cao hơn sẽ biết tiết chế, chọn thời điểm phù hợp, và tôn trọng không gian của đối phương.

3. Thích “xả” cảm xúc tiêu cực qua tin nhắn

Một dấu hiệu khác của người EQ thấp là thường xuyên biến tin nhắn thành nơi trút bỏ sự bực bội, cáu gắt hoặc than phiền. Thay vì chọn cách nói chuyện trực tiếp hoặc điều chỉnh tâm trạng, họ gửi hàng loạt tin mang nội dung tiêu cực: “Chán quá”, “Tức điên mất”, “Mệt mỏi chẳng muốn làm gì”…

Mặc dù việc chia sẻ cảm xúc là bình thường, nhưng lạm dụng nó sẽ khiến người khác mệt mỏi. Người EQ cao thường biết cân bằng: họ chia sẻ vấn đề một cách có chọn lọc, hoặc biết xin lỗi nếu lỡ làm phiền. Trong khi đó, người EQ thấp dễ biến mối quan hệ thành “bãi rác cảm xúc”, khiến người đối diện dần né tránh.

1758168880 a9ddb48c 3bca 40e6 a2b0 bbc25ceef965faceimage

4. Thiếu nhất quán và không rõ ràng trong giao tiếp

Người EQ thấp còn thường nhắn tin theo kiểu mập mờ, thiếu nhất quán, khiến người khác khó hiểu. Ví dụ, họ có thể đồng ý trong một tin nhắn, nhưng sau đó lại thay đổi hoặc không trả lời tiếp. Hoặc họ thường xuyên hứa hẹn “Để mai tính”, “Lúc khác nói” rồi bỏ quên.

Kiểu nhắn tin này tạo ra sự thiếu tin tưởng. Đặc biệt trong công việc, nó dễ gây hiểu nhầm, làm chậm tiến độ, thậm chí tạo mâu thuẫn. Người có EQ cao thường chú ý sự rõ ràng: nếu không chắc chắn, họ sẽ nói thẳng, hoặc đưa ra mốc thời gian cụ thể để thể hiện trách nhiệm. Người EQ thấp thì lại né tránh hoặc thiếu kiên định, khiến người khác bực bội.

1758168808 6dabda39 461f 47ec af95 cd4a67399e75faceimage

Trong thời đại Công nghệ, nơi phần lớn các mối quan hệ được duy trì qua tin nhắn, việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp tinh tế và đồng cảm càng trở nên quan trọng. Bởi lẽ, giàu kiến thức chưa chắc thành công, nhưng giàu cảm xúc chắc chắn giúp ta xây dựng được những mối quan hệ bền vững, chân thành.

