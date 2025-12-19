Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Không khí lạnh dồn dập cuối năm, miền Bắc – miền Trung sẽ ra sao?

09:13 19/12/2025
Không khí lạnh được dự báo tăng cường vào cuối tháng 12, khiến thời tiết nhiều khu vực chuyển lạnh, kèm mưa ẩm trong thời gian ngắn, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung.

TS Nguyễn Ngọc Huy – chuyên gia nghiên cứu biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai – cho biết, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh có thể nhận thấy miền Bắc và miền Trung hiện đang nằm dưới lớp mây ẩm dày. Tình trạng này khiến các tỉnh ven biển miền Trung xuất hiện mưa phùn nhẹ, còn khu vực miền Bắc phổ biến nhiều mây, thời tiết u ám. Riêng miền Nam có lượng mây ít hơn, song bầu trời vẫn chưa trong do tồn tại lớp sương mù ẩm ở tầng khí quyển thấp, dưới khoảng 800 m.

 
Ảnh minh hoạ/Nguồn: Môi trường và Cuộc sống Ảnh minh hoạ/Nguồn: Môi trường và Cuộc sống

Trong giai đoạn từ ngày 18 đến 20/12, dự báo mây ở miền Bắc sẽ có Xu hướng tan dần, miền Trung cũng giảm mây. Dù vậy, từ tối 20/12 sang ngày 21/12, dải khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện mưa nhỏ rải rác.

 

Từ nay đến hết năm dương lịch, nhiều khả năng còn một đợt không khí lạnh tăng cường, thời điểm ảnh hưởng rơi vào dịp Giáng Sinh, khoảng tối 23/12 và trong các ngày 24–25/12. Đợt không khí lạnh này có thể gây thời tiết lạnh kèm mưa ẩm trong thời gian ngắn tại miền Bắc và miền Trung.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến hết năm 2025, các đợt không khí lạnh nhìn chung hoạt động yếu hơn mức trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, vẫn cần đề phòng khả năng xảy ra rét đậm, rét hại, nhất là ở khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ.

