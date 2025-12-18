Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Clip: Thanh niên vờ xem vàng rồi giật phăng và bỏ chạy, xem cái kết ai cũng hả hê

10:04 18/12/2025
Cái kết cho thanh niên cướp tiệm vàng khiến ai cũng hả hê.

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý diễn ra tại một tiệm vàng. Theo đoạn clip ghi lại, nam thanh niên đến tiệm vàng, vờ xem những món hàng tại đây.

 

(Nguồn video: OFFB)

Nhân viên tiệm vàng sau khi đưa vàng cho nam thanh niên xem thử vẫn luôn dõi theo khách, tuy nhiên, chỉ trong tích tắc, nam thanh niên đã giật vàng rồi bỏ chạy.

Nam thanh niên cướp tiệm vàng được camera an ninh ghi lại Nam thanh niên cướp tiệm vàng được camera an ninh ghi lại
 

Thấy vậy, nhân viên tiệm vàng nhảy qua tủ kính và đuổi theo, đồng thời hô hoán người dân hỗ trợ. Tiếp đó, một nhóm người đàn ông đang ngồi uống cà phê và nghe tiếng hô hoán đã rượt đuổi nam thanh niên cướp tiệm vàng.

Nghe tiếng hô hoán, những người dân vội chạy đi hỗ trợ Nghe tiếng hô hoán, những người dân vội chạy đi hỗ trợ

Theo đoạn clip chia sẻ, nhóm người dân này đã kịp thời khống chế nam thanh niên có hành vi xấu và bàn giao cho lực lượng chức năng.

Người dân sau đó khống chế thành công đối tượng cướp tiệm vàng Người dân sau đó khống chế thành công đối tượng cướp tiệm vàng
 

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người vô cùng bức xúc và ngán ngẩm trước hành vi trộm cướp của nam thanh niên. Bên cạnh đó, tinh thần trượng nghĩa của nhóm người đàn ông cũng được dân mạng hết lời khen ngợi.

