Top 5 phim Hàn Quốc được đánh giá cao nhất 2025: Phim có IU đạt điểm gần như tuyệt đối

Năm 2025, IU và Park Bo Gum thiết lập kỷ lục mới với điểm số 9.1 cho Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, dẫn đầu Top 5 phim Hàn Quốc xuất sắc nhất năm qua.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ của Phim ảnh xứ sở Kim Chi khi hàng loạt tác phẩm chất lượng cao đổ bộ các nền tảng trực tuyến và đài truyền hình. Không chỉ dừng lại ở những kịch bản ngôn tình thuần túy, phim Hàn Quốc năm nay đã vươn tầm với sự đa dạng trong đề tài từ y khoa, cổ trang kỳ ảo cho đến tâm lý tội phạm.

Trên hệ thống đánh giá phim uy tín nhất thế giới IMDb, bảng xếp hạng các bộ phim Hàn Quốc lên sóng năm 2025 đang chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của các tác phẩm có nội dung sâu sắc. Đặc biệt, màn tái xuất của "em gái quốc dân" IU cùng Park Bo Gum đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự khi xác lập số điểm cao kỷ lục. Hãy cùng điểm qua 5 gương mặt xuất sắc nhất đang chiếm trọn trái tim khán giả toàn cầu tính tới thời điểm hiện tại.

1. Khi cuộc đời cho bạn quả quýt - 9.1 điểm

Phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (Ảnh: Netflix).

Dẫn đầu bảng xếp hạng với số điểm gần như tuyệt đối 9.1 trên IMDb là bộ phim Hàn Quốc Khi cuộc đời cho bạn quả quýt. Bộ phim không chỉ là một tác phẩm truyền hình mà còn được ví như một bài thơ dịu dàng về tuổi trẻ, tình yêu và lòng kiên cường. Lấy bối cảnh đảo Jeju mộc mạc vào những năm 1950, phim kể về hành trình trưởng thành của Ae Soon và Kwan Sik - hai con người có tính cách hoàn toàn đối lập nhưng lại gắn kết bởi những khát vọng giản đơn giữa thời cuộc đầy biến động.

Nội dung phim tập trung khai thác vẻ đẹp của lòng lạc quan. Ae Soon là một cô gái nghèo, không được đi học nhưng luôn đầy hoài bão, trong khi Kwan Sik lại là chàng trai lầm lì, ít nói nhưng sở hữu một tình yêu si mê và âm thầm. Sự hấp dẫn của tác phẩm nằm ở cách kể chuyện phi tuyến tính, đan xen giữa quá khứ và hiện tại, giúp người xem thấu hiểu sâu sắc những tổn thương và sự chữa lành của nhân vật.

Về diễn xuất, IU đã có một màn trình diễn xuất thần, lột bỏ hoàn toàn vẻ hào nhoáng của một ngôi sao để hóa thân thành cô gái đảo Jeju đầy nghị lực. Từng ánh mắt, nụ cười của cô đều toát lên vẻ thuần khiết và sức sống mãnh liệt. Sự kết hợp với Park Bo Gum - người thủ vai Kwan Sik bằng lối diễn nội tâm đầy nam tính và ấm áp - đã tạo nên chemistry bùng nổ. Điểm số 9.1 chính là sự công nhận xứng đáng cho một kịch bản nhân văn và diễn xuất chạm đến linh hồn khán giả.

2. Trung tâm chăm sóc chấn thương (The Trauma Code: Heroes on Call) - 8.4 điểm

Phim Trung tâm chăm sóc chấn thương (Ảnh: Netflix).

Xếp ở vị trí thứ hai với số điểm 8.4 là bộ phim đề tài y khoa Trung tâm chăm sóc chấn thương. Khác với những bộ phim y khoa tập trung vào các mối quan hệ lãng mạn, tác phẩm này đi sâu vào thực tế khốc liệt của ngành y, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc.

Cốt truyện xoay quanh Baek Kang Hyuk, một bác sĩ phẫu thuật thiên tài nhưng có tính cách ngang tàng, người được giao nhiệm vụ xây dựng lại đội ngũ chăm sóc chấn thương tại một bệnh viện đại học danh tiếng. Phim không ngại phơi bày những góc khuất của hệ thống y tế, những áp lực khủng khiếp về mặt tâm lý và sự hy sinh thầm lặng của các bác sĩ. Các phân cảnh phẫu thuật được dàn dựng tỉ mỉ, chân thực đến mức khiến khán giả nghẹt thở.

Joo Ji Hoon trong vai bác sĩ Baek Kang Hyuk đã thể hiện một phong thái đĩnh đạc, lạnh lùng nhưng ẩn chứa bên trong là một trái tim nhân hậu và tinh thần trách nhiệm cao cả. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa anh và dàn diễn viên thực lực đã tạo nên một bộ phim chuyên môn cao nhưng vẫn đầy cảm xúc. Điểm IMDb 8.4 phản ánh sự yêu mến của khán giả dành cho một tác phẩm tôn vinh giá trị của con người và đạo đức nghề nghiệp.

3. Dynamic Kiss - 8.1 điểm

Phim Dynamic Kiss (Ảnh: SBS).

Đứng ở vị trí thứ ba là Dynamic Kiss, bộ phim lãng mạn hiện đại đã tạo nên cơn sốt nhờ kịch bản tươi mới và dàn diễn viên trẻ đẹp. Phim khai thác chủ đề tình yêu gắn liền với cuộc sống năng động của giới trẻ hiện nay, nơi những rung động ngọt ngào đan xen với những áp lực về sự nghiệp và ước mơ.

Nội dung phim xoay quanh cuộc gặp gỡ định mệnh giữa những tâm hồn trẻ tuổi đang loay hoay tìm kiếm vị thế của mình trong xã hội. Không đi vào lối mòn của những hiểu lầm hay bi kịch cũ kỹ, Dynamic Kiss tập trung vào sự đồng điệu về tư tưởng và cách những người trẻ cổ vũ nhau tiến về phía trước. Những nụ hôn mang tính "thương hiệu" của phim được dàn dựng rất tinh tế, không hề sến súa mà mang lại cảm giác lãng mạn thực thụ.

Diễn xuất của cặp đôi chính là điểm sáng giúp phim duy trì được nhiệt độ cao. Sự tươi mới, trẻ trung và khả năng tương tác tự nhiên đã khiến khán giả tin vào câu chuyện tình yêu của họ. Với 8.1 điểm, bộ phim Hàn Quốc này khẳng định rằng dòng phim ngôn tình nếu được đầu tư chất lượng về hình ảnh và kịch bản vẫn luôn có sức hút mạnh mẽ trên bản đồ điện ảnh quốc tế.

4. Ngự trù của bạo chúa - 8.0 điểm

Phim Ngự trù của bạo chúa (Ảnh: Naver).

Lấy đề tài cổ trang kỳ ảo kết hợp với văn hóa ẩm thực, Ngự trù của bạo chúa đã xuất sắc ghi tên mình vào top 5 với số điểm 8.0. Phim kể về một đầu bếp hiện đại tài ba vô tình xuyên không về quá khứ và trở thành người nấu ăn riêng cho một vị vua nổi tiếng là bạo chúa.

Sự hấp dẫn của bộ phim nằm ở cách đan cài khéo léo giữa những màn trình diễn ẩm thực đỉnh cao và những âm mưu quyền đấu chốn thâm cung. Nhân vật chính không chỉ dùng món ăn để chinh phục bao tử của đức vua mà còn dùng trí tuệ và sự thấu cảm để xoa dịu tâm hồn tàn độc của người, từ đó thay đổi lịch sử. Phim có những khung hình đẹp mắt về văn hóa ẩm thực truyền thống, được đầu tư vô cùng công phu.

Dàn diễn viên trong phim đã làm rất tốt việc thể hiện sự đối lập giữa nét hài hước, hiện đại của người đầu bếp xuyên không và sự uy nghiêm, lạnh lùng của vị vua cổ đại. Sự tung hứng ăn ý giữa họ mang lại những tiếng cười Giải trí nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc sâu lắng. Con số 8.0 điểm trên IMDb là minh chứng cho sự thành công của một kịch bản sáng tạo và đầy bất ngờ.

5. Dear X - 7.9 điểm

Phim Dear X (Ảnh: TVING).

Chốt lại danh sách là Dear X với 7.9 điểm. Đây là một bộ phim Hàn Quốc thuộc thể loại tâm lý tội phạm, giật gân, được chuyển thể từ webtoon cùng tên nổi tiếng. Phim là hành trình bóc tách lớp mặt nạ của một nữ diễn viên hàng đầu - người thực chất là một kẻ sát nhân máu lạnh đứng sau hàng loạt tội ác tinh vi.

Nội dung phim gây sốc khi xây dựng hình tượng nữ chính phản anh hùng (anti-hero). Khán giả bị cuốn vào vòng xoáy của những âm mưu, sự phản bội và những bí mật kinh hoàng được che giấu dưới vẻ ngoài hào nhoáng. Phim đặt ra những câu hỏi nhức nhối về ranh giới giữa thiện và ác, về những chấn thương tâm lý từ quá khứ có thể biến một con người thành quỷ dữ.

Kim Yoo Jung đã có một bước nhảy vọt trong sự nghiệp khi đảm nhận vai nữ chính đầy phức tạp này. Cô lột tả thành công sự chuyển biến từ vẻ ngây thơ, thánh thiện sang sự lạnh lùng, tàn nhẫn chỉ trong một ánh mắt. Sự kịch tính, logic trong kịch bản đã giúp Dear X nhận được đánh giá cao từ giới phê bình và khán giả yêu thích dòng phim trí tuệ.

Bảng xếp hạng 5 phim Hàn Quốc được yêu thích nhất năm 2025 theo IMDb đã cho thấy một bức tranh toàn cảnh về sự phát triển không ngừng của ngành giải trí xứ Hàn. Từ kiệt tác 9.1 điểm của IU cho đến những bộ phim tâm lý nặng đô như Dear X, tất cả đều thể hiện sự chuyên nghiệp trong khâu sản xuất và diễn xuất.

Khán giả năm nay đã không còn chỉ xem phim để giải trí mà họ thực sự cảm thụ những thông điệp nhân văn, sự phản chiếu xã hội và những giá trị nghệ thuật chân chính. Sự thành công của những tác phẩm này không chỉ củng cố vị thế của Hàn Quốc trên bản đồ văn hóa thế giới mà còn mang lại những trải nghiệm tinh thần vô giá cho người xem toàn cầu.