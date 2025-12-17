Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Các nhà phê bình thế giới đánh giá trái chiều về 'Avatar 3' trước khi ra rạp, có gì để khán giả Việt Nam mong đợi?

16:52 17/12/2025
"Avatar 3" đang trở thành tâm điểm tranh cãi khi các bài đánh giá đầu tiên từ giới phê bình quốc tế được công bố.

Chỉ còn hai ngày nữa, Avatar: Lửa Và Tro Tàn (tựa gốc: Avatar: Fire and Ash), phần thứ ba trong series bom tấn khoa học viễn tưởng của đạo diễn James Cameron, sẽ chính thức ra rạp toàn cầu vào ngày 19/12. Sau các bài đánh giá đầu tiên, bộ Phim đang trở thành tâm điểm tranh luận sôi nổi trong giới phê bình và cộng đồng người hâm mộ.

Avatar: Lửa Và Tro Tàn đang trở thành tâm điểm tranh cãi. Ảnh: Disney Avatar: Lửa Và Tro Tàn đang trở thành tâm điểm tranh cãi. Ảnh: Disney

Theo dữ liệu mới nhất từ Rotten Tomatoes (dựa trên hơn 100 đánh giá ban đầu), Avatar: Lửa Và Tro Tàn chỉ đạt khoảng 69-71% điểm tươi, thấp hơn hẳn phần đầu tiên (81%) và phần hai The Way of Water (76%). Trên Metacritic, phim nhận điểm trung bình khoảng 61/100, được đánh giá là "generally favorable" nhưng là mức thấp nhất trong franchise. Các nhà phê bình từ BBC, The Guardian, Hollywood Reporter và CBC đều đồng tình rằng nội dung bị lặp lại và thiếu sáng tạo mới mẻ so với hai phần trước.

 

Cụ thể, Nicholas Barber của BBC gọi phim là "197 phút đồ họa screensaver, đối thoại vụng về, cốt truyện lỏng lẻo và chủ nghĩa tâm linh new-age sáo rỗng". Theo The Guardian, bộ phim thậm chí được mô tả là "khối nonsense khổng lồ nhàm chán", dù thừa nhận một số khoảnh khắc hành động ấn tượng. Và báo Hollywood Reporter nhận xét phim "lặp lại mệt mỏi, thiếu cảm hứng mới".

Ngược lại, một số đánh giá khác như từ Variety cho rằng Avatar: Lửa Và Tro Tàn là bộ phim hay hơn The Way of Water khi phim táo bạo hơn, chặt chẽ hơn với câu chuyện tập trung rõ ràng. Các cảnh hành động được ca ngợi là "tuyệt vời", đặc biệt các cảnh bay lượn qua khu phức hợp quân sự hoặc chiến đấu với yếu tố lửa tro. 

The Guardian mô tả Avatar: Lửa Và Tro Tàn như 'khối nonsense khổng lồ nhàm chán'. Ảnh: Disney The Guardian mô tả Avatar: Lửa Và Tro Tàn như "khối nonsense khổng lồ nhàm chán". Ảnh: Disney
 

Tiếp nối trực tiếp từ phần hai, Avatar: Lửa Và Tro Tàn tập trung vào gia đình Sully đối mặt với bộ tộc Na'vi mới - Ash People (Người Tro Tàn), dẫn đầu bởi nữ phù thủy quyến rũ Varang hung dữ do Oona Chaplin thủ vai. Xung đột nội bộ giữa các bộ tộc Na'vi, kết hợp với cuộc chiến chống lại lực lượng con người RDA, được mở rộng với yếu tố lửa và núi lửa. 

Sigourney Weaver vào vai Kiri trong Avatar: Lửa Và Tro Tàn, một cô gái trẻ hơn bà 62 tuổi. Ảnh: 20th Century Studios Sigourney Weaver vào vai Kiri trong Avatar: Lửa Và Tro Tàn, một cô gái trẻ hơn bà 62 tuổi. Ảnh: 20th Century Studios

Dù nội dung vướng vào nhiều ý kiến trái chiều, hiệu ứng hình ảnh vẫn nhận lời khen ngợi tuyệt đối. Pandora với vùng đất núi lửa, sinh vật mới và cảnh hành động lửa tro được mô tả là "mãn nhãn, chuẩn mực cho trải nghiệm 3D IMAX". Đáng ý chú, James Cameron nhấn mạnh phim không sử dụng AI generative, tất cả đều từ diễn xuất motion-capture mang lại cảm giác chân thật.

Avatar: Lửa Và Tro Tàn vẫn giữ được sức hút dù nhận nhiều ý kiến trái chiều. Avatar: Lửa Và Tro Tàn vẫn giữ được sức hút dù nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Với sự phân hóa ý kiến từ giới phê bình, Avatar: Lửa Và Tro Tàn vẫn được dự báo sẽ đạt doanh thu cao nhờ thương hiệu mạnh và sức hút hình ảnh. Tại Việt Nam, vé đặt trước tại các hệ thống rạp lớn như CGV, Galaxy và Lotte đang bán chạy, hứa hẹn một mùa chiếu cuối năm sôi động. Bộ phim tiếp tục khẳng định vị thế bom tấn hành động khoa học viễn tưởng hot nhất tháng 12.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/dien-anh/cac-nha-phe-binh-danh-gia-trai-chieu-ve-avatar-3-truoc-khi-ra-rap-202512171119385569.html
