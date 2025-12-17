Phim Hàn ăn khách nhất thế giới hiện tại

Bộ phim Hàn Quốc gây sốt với màn lột xác táo bạo của Kim Go Eun đã nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 toàn cầu trên Netflix.

Series gốc Netflix Cái giá của lời thú tội (The Price of Confession) đang trở thành hiện tượng toàn cầu khi chỉ sau hai tuần phát hành đã chính thức đứng đầu bảng xếp hạng Phim truyền hình không nói tiếng Anh trên toàn thế giới. Theo dữ liệu công bố ngày 17/12 từ trang thống kê chính thức Netflix TOP 10, bộ phim ghi nhận 5,7 triệu lượt xem (tính theo số giờ xem chia cho tổng thời lượng), dẫn đầu hạng mục Non-English TV Series trong tuần từ ngày 8 đến 14/12.

Xếp hạng lượt xem phim Cái giá của lời thú tội trên Netflix

Không chỉ giữ vị trí quán quân toàn cầu, Cái giá của lời thú tội còn lọt Top 10 tại 39 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải dài từ châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, Việt Nam cho đến các thị trường xa hơn như Thổ Nhĩ Kỳ, Kenya hay Bolivia. Thành tích này cho thấy sức lan tỏa vượt biên giới của bộ phim, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của phim truyền hình Hàn Quốc trên nền tảng streaming quốc tế.

Trung tâm của cơn sốt mang tên Cái giá của lời thú tội là màn đối đầu diễn xuất nghẹt thở giữa hai nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc: Jeon Do Yeon và Kim Go Eun. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý - trinh thám - giật gân, xoay quanh nhân vật Ahn Yoon Soo (Jeon Do Yeon thủ vai), một người phụ nữ bị cáo buộc sát hại chồng và bị đẩy vào vòng xoáy tuyệt vọng khi mọi chứng cứ đều quay lưng lại với cô. Trong lúc đó, một nhân vật bí ẩn mang tên Mo Eun (Kim Go Eun) xuất hiện, đưa ra một đề nghị gây sốc: giúp Yoon Soo thoát khỏi tội danh bằng một lời thú nhận giả, đổi lại, sau khi ra tù, Yoon Soo phải giết một người khác.

Một phân cảnh trong phim

Từ tiền đề đó, bộ phim mở ra một cuộc đấu trí căng thẳng và đầy ám ảnh giữa hai người phụ nữ, nơi ranh giới giữa nạn nhân và kẻ thao túng ngày càng trở nên mờ nhạt. Jeon Do Yeon thể hiện xuất sắc trạng thái của một người phụ nữ bị dồn đến chân tường, vừa tuyệt vọng vừa vùng vẫy để sinh tồn. Trong khi đó, Kim Go Eun gây ấn tượng mạnh với hình tượng Mo Eun lạnh lùng, khó đoán, ẩn chứa sự nguy hiểm phía sau vẻ ngoài bình thản.

Để hóa thân trọn vẹn vào vai diễn, Kim Go Eun đã không ngần ngại cạo trọc đầu - một quyết định táo bạo hiếm thấy với các nữ diễn viên hạng A. Sự thay đổi ngoại hình cùng lối diễn xuất tiết chế nhưng sắc lạnh của cô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, được xem là một trong những yếu tố tạo nên dấu ấn mạnh mẽ cho bộ phim.

Bên cạnh diễn xuất của hai nữ chính, Giá của lời thú nhận còn nhận được nhiều lời khen cho phần đạo diễn. Tác phẩm do Lee Jung Hyo cầm trịch - đạo diễn đứng sau thành công vang dội của Hạ cánh nơi anh và Doona!. Với Phong cách kể chuyện giàu nhịp điệu, khả năng xây dựng không khí căng thẳng và cách khai thác tâm lý nhân vật tinh tế, Lee Jung Hyo tiếp tục chứng minh danh tiếng “bảo chứng chất lượng” của mình.

Poster phim Cái giá của lời thú tội trên Netflix

Bộ phim liên tục dẫn dắt khán giả qua những cú twist bất ngờ, đồng thời không bỏ qua những chi tiết nhỏ trong cảm xúc và lựa chọn của nhân vật. Một nhà phê bình truyền hình Hàn Quốc nhận xét rằng Cái giá của lời thú tội không chỉ dừng lại ở một bộ phim giật gân đơn thuần, mà còn đặt ra những câu hỏi gai góc về bản chất con người, đạo đức và cái giá phải trả cho sự sống còn. Sự kết hợp giữa kịch bản nhiều lớp, diễn xuất đỉnh cao và bàn tay đạo diễn giàu kinh nghiệm được xem là chìa khóa giúp bộ phim chinh phục khán giả toàn cầu.

Thành công của Cái giá của lời thú tội tiếp tục nối dài chuỗi thắng lợi của K-content trên Netflix. Trong cùng thời gian, bảng xếp hạng toàn cầu cũng ghi nhận nhiều phim Hàn khác góp mặt trong Top 10, cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của làn sóng Hallyu. Điều này không chỉ phản ánh sự đa dạng về thể loại, mà còn cho thấy phim truyền hình Hàn Quốc đang ngày càng tiệm cận thị hiếu quốc tế, cả về nội dung lẫn chất lượng sản xuất.

Cái giá của lời thú tội được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì sức nóng trong thời gian tới

Với đà tăng trưởng ấn tượng và hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, Cái giá của lời thú tội được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì sức nóng trong thời gian tới, đồng thời trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu của phim Hàn trên nền tảng streaming toàn cầu năm 2025.