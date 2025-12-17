Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Ủy Ban Paralympic Việt Nam tổ chức Lễ Xuất Quân của Đoàn Thể Thao Người Khuyết Tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games lần thứ 13 tại Thái Lan

Ngày 16/12, Herbalife Việt Nam phối hợp với Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) tổ chức Lễ Xuất Quân cho các vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ tham dự Đại Hội Thể Thao Người Khuyết Tật Đông Nam lần thứ 13, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 15 đến 27 tháng 1 năm 2026. Đoàn Thể Thao Người Khuyết Tật Việt Nam đăng ký 141 vận động viên thi đấu 11 môn thể thao tại Đại hội lần này.

Lễ xuất quân Para Games được lãnh đạo nhà nước tham dự cổ vũ tinh thần cho các VĐV thi đấu

Lễ xuất quân có sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Paralympic Việt Nam; đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia; cùng các Huấn luyện viên và Vận động viên của Đoàn Thể Thao Người Khuyết Tật Việt Nam. Tại sự kiện, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã phát biểu giao nhiệm vụ và động viên tinh thần các thành viên của Đoàn Thể Thao Người Khuyết Tật Việt Nam trước khi lên đường tham dự giải đấu.

Phù hợp với chương trình hợp tác dài hạn với VPC, Herbalife Việt Nam sẽ tư vấn dinh dưỡng và tài trợ sản phẩm cho các vận động viên khuyết tật hàng đầu của Việt Nam trong suốt giải đấu. Đại diện của công ty cũng sẽ có mặt tại Thái Lan để động viên và trao thưởng nóng cho tất cả các vận động viên khuyết tật xuất sắc đạt huy chương vàng.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Việc hỗ trợ các vận động viên khuyết tật là một phần trong chương trình hợp tác lâu dài của chúng tôi với thể thao Việt Nam trong 13 năm qua. Chúng tôi tin rằng với ý chí kiên cường, tinh thần quyết tâm và cống hiến hết mình, các vận động viên khuyết tật của chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu xuất sắc tại sự kiện thể thao này để mang vinh quang về cho Tổ Quốc”.

Đại diện Herbalife Việt Nam tặng quà cổ vũ tinh thần cho Đoàn Việt Nam đạt thành tích cao tại kỳ Para games lần thứ 13

Ông Trần Đức Thọ, Tổng thư ký Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC), cho biết: “Chúng tôi vô cùng trân trọng sự hỗ trợ quý báu và những đóng góp thiết thực của Herbalife Việt Nam dành cho các vận động viên khuyết tật của chúng tôi kể từ khi hai bên bắt đầu chương trình hợp tác vào năm 2012. Tôi tin rằng những tư vấn về dinh dưỡng và các sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học của Herbalife sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các vận động viên khuyết tật duy trì và tăng cường năng lượng, sức mạnh, đồng thời cảm thấy tự tin hơn để đạt được những thành tích xuất sắc tại giải đấu quan trọng này”.

Sự quyết tâm cam kết chiến thắng từ các VĐV Việt Nam cho thấy được dinh dưỡng đầy đủ trong thể lực thông qua tài trợ từ Herbalife Việt Nam

Herbalife Việt Nam tài trợ gói sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ toàn diện cho các vận

cho các vận động viên khuyến tật hàng đầu của Việt Nam tham giai giải đấu:

• Thực Phẩm Bổ Sung: Herbalife 24 Rebuild Strength – Hương Sô Cô La

• Thực Phẩm Dùng Cho Chế Độ Ăn Đặc Biệt: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Thể Thao Công Thức 1 – Hương Vani Nguyên Kem

• Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Herbalife 24 Hydrate - Hương Cam

• Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Trà N-R-G

Vừa qua, Herbalife Việt Nam cũng đã phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) tổ chức Lễ Xuất Quân cho các huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 3 đến ngày 20 tháng 12 năm 2025.

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (VFF) từ năm 2021. Ngoài việc tài trợ cho các vận động viên và tổ chức thể thao, Herbalife Việt Nam còn tổ chức các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động. Kể từ năm 2021, công ty đã là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các sự kiện marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon.