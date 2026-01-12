Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Đời sống
  3. Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải Tiền Phong Half Marathon 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh để khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng

Chiến dịch 'Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền': Tôn vinh đa dạng văn hóa vùng miền

00:29 12/01/2026
Chiến dịch “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” chính thức khai mạc tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, mở đầu cho chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng tại 16 tỉnh, thành phố trên cả nước.
dgfg-1768152965.JPG
Trong 2 ngày 10 và 11/1, SABECO cùng Ban Tổ chức chương trình phối hợp trao tặng 900 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và bộ đội biên phòng tại Đắk Lắk và Lâm Đồng...

Ngày 10/1, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Bộ Tư lệnh Biên phòng phối hợp cùng Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) chính thức khởi động chiến dịch “Chung vị Tết Việt - gắn kết muôn miền”.

Với nhiều thế hệ người Việt, “vị Tết” được tạo nên từ những nét văn hóa đặc sắc, từ phong tục tập quán, nghi lễ truyền thống, đến không khí sum vầy và những khoảnh khắc sẻ chia gắn kết. Mỗi vùng miền đều có một “vị Tết” riêng, nhưng khi tất cả cùng hòa vào không khí Tết chung, đó chính là khoảnh khắc đón Tết trọn vẹn nhất.

Thấu hiểu tinh thần ngày Tết ấy của người Việt, SABECO khởi xướng chiến dịch “Chung vị Tết Việt – Gắn kết muôn miền” cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với mong muốn gìn giữ bản sắc văn hóa và kết nối những sắc thái văn hóa khắp mọi miền thành một trải nghiệm Tết chung, nơi ai cũng cảm nhận được sự gắn kết và thuộc về.

sabeco-1-1768152391.jpg
Ông Lester Tan- Tổng Giám đốc SABECO trao tặng phần quà Tết “Chung vị gắn kết” cho các hộ gia đình ở Đăk Lăk và Lâm Đồng.

Trong khuôn khổ chiến dịch, SABECO sẽ mang đến chuỗi hoạt động trao quà Tết cùng các hoạt động giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng cho người dân địa phương tại 16 tỉnh thành khắp Việt Nam từ ngày 10/1/2026 đến 8/2/2026. Mỗi điểm đến là một điểm hẹn kết nối, nơi những giá trị văn hóa bản địa, con người và câu chuyện Tết cùng hội tụ, những phần quà ý nghĩa trao tay, qua đó lan tỏa tinh thần gắn kết và sẻ chia, kết nối các vùng miền trong cùng một mùa Tết chung.

Đăk Lăk là điểm đến đầu tiên trong hành trình này, tiếp ngay sau đó vào ngày 11/1/2026, chương trình sẽ đến với tỉnh Lâm Đồng.

Tại sự kiện, SABECO mang đến 7 không gian trải nghiệm “vị Tết” với nhiều hoạt động cộng đồng hấp dẫn, mỗi khu vực là một sắc thái quen thuộc và giàu cảm xúc của ngày Tết. Hành trình bắt đầu tại khu vực “Vị khai Xuân”, người tham dự bắt đầu hành trình khám phá bằng hoạt động check-in và trải nghiệm nét văn hóa địa phương qua các trò chơi dân gian.

Tiếp nối là “Vị Lộc may mắn”, nơi người dân cùng viết nên những điều ước đầu năm và hái lộc xuân, gửi gắm niềm hy vọng cho một năm mới an lành. Với không gian “Vị Hỷ rộn ràng”, người dân có thể cùng lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy qua những khung hình Tết đáng nhớ.

sabeco-2-1768152392.jpg
Bộ đội biên phòng tham gia các hoạt động gắn kết cộng đồng tại sự kiện.

Khu vực “Vị Tết đậm đà từ muôn vẻ” đưa người tham dự trở về với những phong tục đã gắn bó với nhiều thế hệ qua trải nghiệm xin chữ ông Đồ cùng bia 333. Tiếp theo đó là khu vực “Tỏa Vị gắn kết” cùng Bia Saigon Lager, với các trò chơi mini game tương tác thú vị, lấy cảm hứng từ những hoạt động gắn kết quen thuộc trong ngày Tết như ca hát, nâng ly chúc mừng và trao gửi lời chúc Tết đầu năm. Ngoài ra, tại không gian “Vị Phúc sum vầy”, mọi người còn được trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét, xếp mâm cỗ Tết, cùng nhau cảm nhận tinh thần đoàn viên và gắn kết.

Đặc biệt, tại khu vực “Vị Tết gắn kết - nơi chiến dịch vươn ra khỏi ranh giới địa lý của 16 địa điểm tổ chức với mong muốn kết nối người dân khắp 34 tỉnh thành qua hoạt động gắn kết cộng đồng “Chung vị Tết Việt”- người dân có thể chia sẻ hình ảnh và câu chuyện đón Tết theo cách của riêng mình, gia đình, xóm làng hay cả quê nhà.

Hoạt động được diễn ra tại sự kiện cộng đồng ở các tỉnh Đăk Lăk, Vĩnh Long và Nghệ An. Đồng thời, trên mạng xã hội trực tuyến, người tham gia có thể đăng tải những hình ảnh đón Tết ý nghĩa bên gia đình và người thân kèm hashtag #ChungViTetViet của chương trình. Tất cả cùng tạo nên một bức tranh Tết chung đầy màu sắc, phản ánh chân thực cách Tết được cảm nhận và được trân trọng theo những cách riêng biệt nhưng nhiều ý nghĩa.

trongh-120260111122524-1768152479.jpg
Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trao quà Tết cho người dân.

Cùng với đó, SABECO cũng phối hợp với UBTW MTTQVN cùng Bộ Tư lệnh Biên phòng trao tặng 6.500 phần quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn- những con người đại diện cho sự lạc quan và ý chí vươn lên trong cuộc sống, cũng như lực lượng biên phòng tại khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa và ven biển- những con người thầm lặng gìn giữ bình yên cho đất nước.

Trong hai ngày 10/1 và 11/1, SABECO cùng Ban Tổ chức chương trình đã phối hợp trao tặng 900 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và bộ đội biên phòng tại Đăk Lăk và Lâm Đồng. Những phần quà mang thông điệp “Chung vị Tết Việt”, bao gồm nhu yếu phẩm ngày Tết và cả hương vị Tết đặc trưng của vùng miền. Quà được trao với mong muốn mang đến sự trọn vẹn và đầm ấm cho những người chưa có điều kiện đón một mùa Tết đủ đầy, để ai cũng cảm nhận được mình là một phần trong niềm vui chung nhân dịp năm mới.

Chia sẻ về chiến dịch, ông Lester Tan- Tổng Giám đốc SABECO cho biết: “Trong suốt 150 năm đồng hành cùng Việt Nam, SABECO luôn không ngừng đổi mới để phát triển, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa làm nên bản sắc Việt. Thông qua chiến dịch ‘Chung vị Tết Việt – Gắn kết muôn miền’, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần gắn kết và sẻ chia trong dịp năm mới, đồng thời góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết là khoảnh khắc văn hóa đặc biệt, kết nối các thế hệ và vùng miền trong niềm hy vọng về một năm mới tốt đẹp. Với chiến dịch này, SABECO mong muốn mang đến một cái Tết đủ đầy cho người dân trên khắp cả nước, để ai cũng cảm nhận được sự kết nối và tinh thần sẻ chia trong dịp lễ đặc biệt này. Đây cũng là minh chứng cho cam kết lâu dài của SABECO trong việc đồng hành cùng Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội và gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ mai sau".

 

Sabeco
Cùng chủ đề
“Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam tài trợ bởi Herbalife 2026” khuyến khích lối sống năng động trong ngày đầu năm mới Đời sống
“Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam tài trợ bởi Herbalife 2026” khuyến khích lối sống năng động trong ngày đầu năm mới

Hơn 7.000 vận động viên tham gia “Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam tài trợ bởi Herbalife 2026”

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi Đời sống
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2026 – Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng...

Vay tiền nhanh trên MoMo – Giải pháp tài chính linh hoạt, nhận tiền trong 1 phút Đời sống
Vay tiền nhanh trên MoMo – Giải pháp tài chính linh hoạt, nhận tiền trong 1 phút

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều người rơi vào tình huống cần một khoản tiền...

Biển Số Huy Hoàng – Điểm Đến Hàng Đầu Của Biển Số Đẹp Việt Nam Đời sống
Biển Số Huy Hoàng – Điểm Đến Hàng Đầu Của Biển Số Đẹp Việt Nam

Xu hướng sở hữu biển số xe đẹp tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh, kéo theo sự chuyên...

Sống xanh trong nhà phố: Những cách đơn giản để giảm nhiệt độ trong nhà Đời sống
Sống xanh trong nhà phố: Những cách đơn giản để giảm nhiệt độ trong nhà

Trong bối cảnh đô thị ngày càng đông đúc, nhà phố thường phải đối mặt với tình trạng hấp nhiệt...

Herbalife Việt Nam tiếp tục tài trợ giải Marathon VnExpress Hải Phòng nhằm khuyến khích lối sống năng động lành mạnh Đời sống
Herbalife Việt Nam tiếp tục tài trợ giải Marathon VnExpress Hải Phòng nhằm khuyến khích lối sống năng động lành mạnh

Mới cập nhật
Hướng Dẫn Xem Ngoại Hạng Anh Trên FPT Play: Trải nghiệm bóng đá đỉnh cao 2026

Hướng Dẫn Xem Ngoại Hạng Anh Trên FPT Play: Trải nghiệm bóng đá đỉnh cao 2026

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League) luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người hâm mộ túc cầu giáo tại Việt Nam. Bước sang mùa giải 2026, với sự kịch tính ngày càng tăng cao từ các câu lạc bộ hàng đầu như Manchester City, Liverpool hay Arsenal, nhu cầu tìm kiếm một nền tảng phát sóng ổn định, sắc nét trở nên cực kỳ thiết yếu.

4 giờ trước THỂ THAO

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” - diện mạo mới cho phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” - diện mạo mới cho phim võ thuật Việt

Hãng phim Kunva chính thức công bố những điểm nhấn hành động đặc sắc trong dự án điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Tác phẩm đánh dấu nỗ lực làm mới dòng phim võ thuật Việt Nam với cuộc đối đầu căng thẳng giữa lực lượng thực thi pháp luật và tội phạm núp bóng tập đoàn kinh tế.

1 ngày trước GIẢI TRÍ

“Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam tài trợ bởi Herbalife 2026” khuyến khích lối sống năng động trong ngày đầu năm mới

“Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam tài trợ bởi Herbalife 2026” khuyến khích lối sống năng động trong ngày đầu năm mới

Hơn 7.000 vận động viên tham gia “Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam tài trợ bởi Herbalife 2026”

2 ngày trước Đời sống

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2026 – Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đồng hành cùng báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y Tế, tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất của cuộc thi, những người đã truyền cảm hứng cho cộng đồng áp dụng thói quen ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên thông qua câu chuyện đầy cảm hứng của mình. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình VTV9 và các kênh của báo Sức khỏe và Đời sống.

3 ngày trước Đời sống

Xe máy Nam Tiến – Đại lý uy tín, giá tốt, dịch vụ chuyên nghiệp

Xe máy Nam Tiến – Đại lý uy tín, giá tốt, dịch vụ chuyên nghiệp

Ngày nay, nhu cầu sở hữu xe máy ngày càng tăng, việc lựa chọn một đại lý uy tín để “chọn mặt gửi vàng” là điều vô cùng quan trọng. Trong đó, Xe máy Nam Tiến đã và đang khẳng định vị thế là một trong những hệ thống đại lý được đông đảo khách hàng tin tưởng.

3 ngày trước Kinh doanh

Thiết kế Samsung Galaxy S26: hướng đi mới và lý do Samsung có thể phải thay đổi

Thiết kế Samsung Galaxy S26: hướng đi mới và lý do Samsung có thể phải thay đổi

Sau nhiều thế hệ tối giản mặt lưng với các vòng camera riêng lẻ, Samsung Galaxy S26 được đồn đoán sẽ chuyển sang phong cách camera island nổi rõ hơn, giống kiểu “gom cụm” để tạo một điểm nhấn thị giác. Với người dùng, thay đổi này không chỉ để đẹp hơn, mà còn giải quyết các vấn đề thực tế như độ ổn định khi đặt máy trên bàn, độ dễ chịu khi cầm ngang chơi game hoặc quay video, và cả cách phối ốp lưng để máy đỡ kênh.

3 ngày trước Thiết bị

Nguồn gốc thật sự của pate Cột Đèn

Nguồn gốc thật sự của pate Cột Đèn

Việc tiêu hủy 2 tấn pate "Cột Đèn Hải Phòng" sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi khiến nhiều người nhầm lẫn với pate Cột Đèn truyền thống vốn là món ăn lâu đời của Hải Phòng.

3 ngày trước Food Tour

Pate cột đèn 'chính gốc' Hải Phòng lên tiếng

Pate cột đèn 'chính gốc' Hải Phòng lên tiếng

Thương hiệu pate cột đèn truyền thống tại Hải Phòng đăng bài viết thanh minh nhằm làm rõ sự khác biệt giữa sản phẩm gia truyền và pate đóng hộp công nghiệp đang bị nhắc tên trên MXH.

3 ngày trước Đời sống

Đua vào lớp 1: Trẻ 5 tuổi phải phỏng vấn, học thêm 3 môn

Đua vào lớp 1: Trẻ 5 tuổi phải phỏng vấn, học thêm 3 môn

Học sinh có thể trải qua bài kiểm tra, phỏng vấn hoặc đánh giá năng lực để vào lớp 1 trường tư ở Hà Nội. Điều này khiến trẻ phải đi học thêm để ôn luyện, dù chỉ mới 4-5 tuổi.

3 ngày trước Học đường

Cảnh báo các chiêu lừa đảo phổ biến dịp Tết

Cảnh báo các chiêu lừa đảo phổ biến dịp Tết

Công an TP.HCM cảnh báo các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng nhu cầu mua sắm, giải trí và đi lại tăng cao trong dịp Tết để thực hiện hành vi lừa đảo qua không gian mạng.

3 ngày trước Pháp luật