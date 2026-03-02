Chiều 2/3: Giá vàng nhẫn, vàng miếng vượt 190 triệu đồng/lượng

Ghi nhận lúc 15h30 chiều 2/3, giá vàng trong nước tiếp tục leo thang và chính thức vượt mốc 190 triệu đồng/lượng, tăng mạnh so với mức đóng cửa hôm qua.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt được niêm yết ở mức 187,9 – 190,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng duy trì Xu hướng tăng mạnh nhưng biên độ phân hóa giữa các thương hiệu. SJC niêm yết 186,4 – 189,4 triệu đồng/lượng, tăng 2,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua. PNJ và DOJI cùng giao dịch tại 186,9 – 189,9 triệu đồng/lượng, cao hơn 3,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh nhất lên 187,9 – 190,9 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng 3,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 186,9 – 190,9 triệu đồng/lượng, tăng 2,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

-----------------------------------

Ghi nhận lúc 14h20 chiều 2/3, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh so với buổi sáng, trong đó vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tiến sát mốc 190 triệu đồng/lượng, thiết lập mặt bằng giá cao mới trên toàn thị trường.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 186,9 – 189,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá vàng tiếp tục nới rộng đà tăng so với buổi sáng nhưng biên độ có sự phân hóa giữa các thương hiệu. SJC niêm yết ở mức 186,4 – 189,4 triệu đồng/lượng, tăng 2,6 triệu đồng/lượng. PNJ nâng giá lên 186,6 – 189,6 triệu đồng/lượng, cao hơn 2,8 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết 186,9 – 189,9 triệu đồng/lượng, tăng mạnh nhất tới 3,1 triệu đồng/lượng và 2,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận lúc 14h25 giao dịch quanh mức 5.417 USD/ounce, tăng 2,6% so với mức đóng cửa tuần trước.

---------------------------------------------------

Ghi nhận lúc 8h45 sáng 2/3, giá vàng trong nước đồng loạt tăng so với mức đóng cửa tuần trước, với mức điều chỉnh tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả vàng miếng và vàng nhẫn tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI được niêm yết ở mức 185,6 – 188,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh giá lên cùng mức 185,6 – 188,6 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá 185,4 – 188,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với trước đó. Trong khi đó, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đứng ở mức cao hơn, 185,6 – 188,6 triệu đồng/lượng, cũng tăng tương ứng 1,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận lúc 8h55 giao dịch quanh mức 5.329 USD/ounce, hạ nhiệt so với đầu buổi sáng nhưng vẫn tăng 0,95% so với mức đóng cửa tuần trước.

--------------------------------------------------

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận lúc 6h45 giao dịch quanh mức 5.385 USD/ounce, tăng 2% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng hơn 3,3%tuần trước - đánh dấu tuần tăng giá thứ tư liên tiếp sau khi điều chỉnh vào cuối tháng 2.

Theo giới phân tích, cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã làm gia tăng bất ổn trên thị trường toàn cầu, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Edward Meir, nhà phân tích tại Tập đoàn dịch vụ tài chính Marex, cho rằng xung đột có thể khiến hầu hết thị trường hàng hóa, bao gồm vàng và dầu mỏ, tăng vọt trong phản ứng ban đầu. Ông dự báo giá vàng có thể tăng khoảng 200 USD/ounce khi mở cửa nhưng sau đó hạ nhiệt, do nhà đầu tư chủ yếu quan tâm liệu nguồn cung dầu có bị gián đoạn hay không.

Hugo Pascal, nhà giao dịch kim loại quý tại InProved, nhận định việc token vàng giao dịch ở mức giá cao hơn trong thời gian các sàn truyền thống đóng cửa cho thấy xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn trước tuần giao dịch mới, với lực mua mạnh xuất hiện vào cuối tuần. PAX Gold (PAXG) đang giao dịch quanh 5.344 USD/ounce (+2,2%), trong khi Tether Gold (XAUt) ở mức 5.292 USD/ounce (+1,2%).

Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, cho rằng nhu cầu vàng có thể tăng cao khi thị trường mở cửa do lo ngại xung đột kéo dài, nguy cơ lan rộng và áp lực lạm phát. Theo ông, các tài sản rủi ro có thể bị bán tháo và vàng nhiều khả năng trở thành điểm đến ưu tiên của dòng tiền.

Fawad Razaqzada, nhà phân tích tại City Index và Forex.com, dự báo nhu cầu trú ẩn an toàn có thể đẩy giá vàng lên lại khoảng 5.500 USD và thậm chí thiết lập đỉnh mới vượt mức gần 5.600 USD từng ghi nhận hồi tháng 1, dù đà tăng có thể bị hạn chế nếu đồng USD phục hồi mạnh cùng với giá dầu.

Trong khi đó, nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong nhận định giá vàng và bạc có thể giảm khi mở cửa, nhưng các đợt bán tháo lớn sẽ nhanh chóng xuất hiện lực mua do tình hình Iran còn nhiều bất định. Ông cho rằng rủi ro tấn công đã phần nào phản ánh vào giá, song diễn biến thời điểm vẫn chưa chắc chắn và đà tăng của token vàng có thể là tín hiệu sớm.

Nhà phân tích Soni Kumari của ANZ dự báo giá vàng có thể phản ứng tích cực ban đầu rồi điều chỉnh về cuối phiên tùy diễn biến địa chính trị, song vẫn duy trì quan điểm lạc quan khi căng thẳng leo thang có thể tạo tác động vĩ mô, đặc biệt nếu giá dầu tăng mạnh.

Joshua Rotbart, người sáng lập và đối tác quản lý tại J. Rotbart & Co, cho rằng vàng sẽ biến động mạnh hơn khi giá đi lên, với mức độ dao động phụ thuộc vào tác động của xung đột tới thị trường năng lượng và khả năng thay đổi chế độ tại Iran.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, nhận định đây là sự leo thang đáng lo ngại có thể thúc đẩy dòng tiền vào kim loại quý và năng lượng, đồng thời không loại trừ khả năng giá vàng thiết lập kỷ lục mới sau đà tăng của tuần trước.

Tại thị trường trong nước, giá vàng ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 2/3 tiếp tục duy trì ở vùng cao khi các doanh nghiệp lớn chưa thay đổi bảng giá so với cuối phiên trước.

Đối với vàng miếng, SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua vào 184 triệu đồng/lượng và bán ra 187 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giao dịch vàng miếng ở cùng mức 184 – 187 triệu đồng/lượng, cho thấy mặt bằng giá đang được neo ổn định trên toàn thị trường.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC, PNJ và DOJI niêm yết giá mua – bán tại 183,8 – 186,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đứng ở mức cao hơn, 184 – 187 triệu đồng/lượng.