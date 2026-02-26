Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông

16:34 26/02/2026
Từ nửa đêm đến rạng sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), bất chấp mưa rét và giá vàng biến động, hàng trăm người dân vẫn xếp hàng nhiều giờ trên phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy (Hà Nội) chờ mua vàng ngày vía Thần Tài.

Ngay từ rạng sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), dù thời tiết mưa phùn kéo dài, nhiều người dân đã có mặt trước các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy (Hà Nội) để xếp hàng chờ mua vàng ngày vía Thần Tài. 

Có người đến từ trước 4h sáng để giữ chỗ, tạo nên hàng người nối dài trên vỉa hè bất chấp thời tiết không thuận lợi.

batchdsc5694 copy Ngày từ nửa đêm, bên ngoài các cửa hàng vàng đã có rất đông người dân đứng xếp hàng chờ đợi mua vàng ngày Vía Thần Tài
batchdsc5673 copy Khách hàng kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài cửa hàng trong nhiều giờ.
batchdsc5623 copy Không ít người mang theo lượng lớn tiền mặt, tranh thủ kiểm đếm trong lúc ngồi chờ đợi
batchdsc5597 copy Không chỉ chuẩn bị ghế nhựa, áo mưa mà có khách hàng còn đem theo chăn mền tranh thủ chợp mắt 
batchdsc5423 copy Hàng người nối dài trên vỉa hè chờ đến lượt mua vàng ngày vía Thần Tài.
batchdsc5460 copy
batchdsc5448 copy Trời còn nhá nhem sáng, vỉa hè phố Trần Nhân Tông đã chật kín người chờ mua vàng ngày vía Thần Tài.

Chia sẻ với chúng tôi, một khách hàng cho biết đã có mặt xếp hàng từ tối qua (25/2), “Năm nay mình xếp hàng từ 9 giờ tối hôm qua. Những năm trước mình thường đến từ khoảng 3 giờ sáng, nhưng thấy mấy ngày gần đây lượng khách đổ về mua vàng quá đông nên quyết định đi sớm hơn để khỏi phải chờ đợi quá lâu và sợ hết lượt. Với mình, mua vàng đầu năm trước hết là để lấy may, mong một năm mới bình an, thuận lợi và nhiều tài lộc cho bản thân cũng như gia đình.”

Một bạn trẻ khác cho biết, năm nay việc mua vàng không chỉ để cầu may mà còn mang ý nghĩa đầu tư “Mình hy vọng năm mới sẽ có thêm cơ hội và vận may. Hôm nay lại đúng dịp ngày Thần Tài nên càng tin rằng may mắn sẽ được nhân lên nhiều lần. Năm nay mình còn rủ bố mẹ cùng mua vàng để đầu tư chung, vừa là tích lũy tài sản, vừa gửi gắm mong ước một năm làm ăn thuận lợi.”

batchdsc5787 copy Nhiều gia đình giữ thói quen mua vàng đầu năm như một cách cầu may mắn, hanh thông.
batchdsc6100 copy Dù giá vàng những ngày qua có biến động, nhu cầu mua trong ngày vía Thần Tài vẫn không giảm.
dsc5568 copy Sau nhiều giờ chờ đợi dưới mưa, nhiều người vẫn kiên nhẫn giữ chỗ với hy vọng mua được vàng đúng dịp.
dsc5417 copy

Lần đầu tiên, máy mua vàng tự động chính thức xuất hiện tại cơ sở Trần Nhân Tông của Bảo Tín Minh Châu. Chỉ với vài thao tác nhanh gọn trên màn hình, khách hàng đã có thể hoàn tất giao dịch và nhận vàng ngay lập tức, không còn phải chờ đợi trong thời gian dài. việc đưa vào vận hành máy mua vàng tự động không chỉ giúp rút ngắn quy trình giao dịch, tiết kiệm thời gian cho khách hàng mà còn góp phần giảm tải áp lực xếp hàng, đặc biệt trong các dịp cao điểm như ngày Thần Tài.

“Dù biết ngày Thần Tài năm nào cũng đông, nhưng năm nay không khí còn nhộn nhịp hơn hẳn. Tôi tranh thủ đến sớm để kịp mua một ít vàng lấy may cho gia đình. Với người Việt mình, đầu năm mua vàng không chỉ là chuyện tài chính mà còn là niềm tin vào một năm mới thuận lợi, hanh thông. Thấy cửa hàng có thêm máy mua vàng tự động, tôi cũng khá bất ngờ. Thao tác nhanh gọn, tiện lợi hơn rất nhiều, nhất là với những người không có nhiều thời gian chờ đợi. Tôi nghĩ mô hình này sẽ giúp việc mua vàng ngày cao điểm trở nên nhẹ nhàng hơn.”

batchdsc6217 copy Thời tiết mưa phùn và rét không làm giảm lượng người đến giao dịch.
batchdsc5864 copy Bên trong cửa hàng, hoạt động giao dịch diễn ra liên tục từ sáng sớm.
batchdsc5913 copy Lực lượng nhân viên tăng cường hướng dẫn, phân luồng khách vào mua vàng.
batchdsc6184 copy
batchdsc6156 copy Sau nhiều giờ chờ đợi dưới mưa, nhiều người vẫn kiên nhẫn giữ chỗ với hy vọng mua được vàng đúng dịp.
batchdsc6057 copy Bên trong cửa hàng, nhân viên liên tục hướng dẫn, phân luồng khách giữa lúc lượng người đổ về ngày càng đông.
batchdsc6074 copy

Trong khi đó, tại TP.HCM, các cửa hàng vàng không còn xuất hiện cảnh người dân xếp hàng dài chờ đợi như những năm trước. Tuy nhiên, lượng khách đến giao dịch vẫn đông hơn thường ngày.

Từ tối 25/9 (mùng 9 tháng Giêng), nhiều người đã tranh thủ đến mua vàng từ sớm, hy vọng đón lộc, cầu may mắn, tài lộc trong ngày vía Thần Tài. Không khí mua bán vì thế cũng trở nên nhộn nhịp hơn, nhất là tại các tuyến phố tập trung nhiều tiệm vàng ở khu trung tâm.

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 18.

Người dân TP.HCM tranh thủ mua vàng từ tối 25/9 (mùng 9 tháng Giêng), không còn cảnh xếp hàng dài nhưng lượng khách vẫn đông hơn thường ngày.

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 19.

Không khí mua bán vàng tại TP.HCM nhộn nhịp từ sớm, người dân kỳ vọng một năm hanh thông, làm ăn thuận lợi.

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 20.
Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 21.

Người dân TP.HCM mua 1-2 chỉ vàng trong ngày vía Thần Tài, gửi gắm mong ước may mắn, tài lộc cho năm mới.

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 22.
Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 23.

Các sản phẩm vàng đa dạng mẫu mã cho người dân lựa chọn trong ngày Vía Thần Tài

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 24.

