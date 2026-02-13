Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Giá vàng trong nước rớt mạnh

13:59 13/02/2026
Sáng 13/2 (tức 26 tháng Chạp), các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn.

Giá vàng miếng SJC giảm xuống vùng 179 triệu đồng/lượng (bán ra) sau 3 phiên đi ngang liên tiếp trước đó. Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra trên thị trường, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước (ngày 12/2).

Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng điều chỉnh giảm tương ứng, đưa giá vàng miếng về ngang với mức của SJC.

Đây là phiên giảm giá đầu tiên sau chuỗi đi ngang 3 ngày liên tiếp của mặt hàng này. Tính trong tuần gần nhất, vàng miếng từng sụt mạnh xuống vùng đáy 172 triệu đồng/lượng trước khi hồi phục lại mức giá hiện tại.

Đối với vàng nhẫn - mặt hàng có diễn biến sát giá thế giới, các doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh. SJC đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 175,5 - 178,5 triệu đồng/lượng, giảm tới 2 triệu đồng mỗi lượng so với phiên trước.

DOJI và Phú Quý giảm 1,8 triệu đồng/lượng. Giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI còn 177,5 - 178,7 triệu đồng/lượng, trong khi nhẫn tròn trơn của Phú Quý cũng giao dịch tại vùng giá tương ứng. Tại Công ty Mi Hồng, vàng nhẫn 999 giảm 1,3 triệu đồng chiều mua xuống 173,4 triệu đồng/lượng và giảm 1,8 triệu đồng ở chiều bán xuống 175,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm tới 2 triệu đồng, còn 176 - 179 triệu đồng/lượng, nhưng vẫn là mức cao nhất thị trường.

Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới đêm qua có lúc rơi mạnh hơn 200 USD xuống vùng 4.880 USD/ounce trước khi hồi phục trở lại vùng 4.983 USD/ounce ở thời điểm hiện tại.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 157 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.

