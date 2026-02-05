Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Mẹ nữ diễn viên nổi tiếng lộ clip sỉ vả con dâu, bênh con trai: "Đàn ông không thể của riêng mình được”

15:16 05/02/2026
Con dâu mới sinh được 10 ngày thì phát hiện vụ việc. Loạt clip do cô đăng tải đang gây sốc MXH.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao loạt clip trích xuất từ camera do 1 người phụ nữ đăng tải lên TikTok. Theo hình ảnh, đây là cảnh trích xuất từ camera trong phòng ngủ, ghi lại cảnh tranh cãi giữa cô với chồng và mẹ chồng. Người đăng tải cho biết thời điểm xuất hiện clip này là khi mình vừa sinh con được 10 ngày.

Cụ thể khoảng 22h ngày 17/12/2024, cô đang trong giai đoạn ở cữ, ngồi ôm con trên giường, bên cạnh có người giúp việc. Mẹ chồng và chồng đứng xung quanh, liên tục lớn tiếng về vấn đề liên quan đến sinh hoạt, ăn uống và cách ứng xử trong gia đình.

Con dâu mới sinh 10 ngày phát hiện chồng đi với gái lạ, mẹ chồng sỉ vả:

Mẹ chồng, chồng lớn tiếng, sỉ vả người phụ nữ. (Ảnh chụp màn hình).

Mẹ chồng cho rằng mọi hành động của bà đều xuất phát từ sự lo lắng cho cháu. Lúc này, người chồng cũng nói vào, cho rằng vợ stress, không chịu đi ngủ, lúc nào cũng dùng điện thoại.

Cuộc tranh luận sau đó chuyển sang vấn đề ăn uống trong thời gian ở cữ. Con dâu nói có thời điểm phải ăn đồ thừa, đồ để lâu, trong khi mẹ chồng phản bác và cho rằng con dâu ăn uống “kén chọn”, phủ nhận việc cho ăn đồ ôi thiu.

Trong khi người phụ nữ bão bác sĩ khuyên nên ăn luộc, ăn nhạt.

Mẹ chồng trả lời: "Tao vẫn luộc cho mày đấy thôi. Kể cả nấu canh thì cũng hơn luộc một tí thôi”.

Đỉnh điểm của cuộc tranh luận xảy ra khi mẹ chồng nói đến việc chồng của người phụ nữ đi với người khác giới.

Quan điểm của mẹ chồng: "Nó đi với người khác đấy là việc của nó. Tao vẫn nói nhưng có những lúc nó phải như thế. Đàn ông phải chấp nhận thế. Chứ không thể của riêng mình được. Đó là nghề nghiệp và công việc. Chứ không phải tự dưng nó ở nhà, bỏ bê việc gia đình, rồi đi với gái suốt ngày suốt đêm. Tao không cổ súy, nhưng bản thân tao, chồng tao cũng thế".

Còn người chồng lúc này vẫn cho rằng hành vi của mình là đúng, đã không che giấu.

Con dâu mới sinh 10 ngày phát hiện chồng đi với gái lạ, mẹ chồng sỉ vả:

(Ảnh chụp màn hình)

Con dâu mới sinh 10 ngày phát hiện chồng đi với gái lạ, mẹ chồng sỉ vả:

Mẹ chồng lên tiếng bênh vực con trai dù biết anh đi với người phụ nữ khác. (Ảnh chụp màn hình)

Cuộc tranh luận không hồi kết giữa đôi bên.

Sau khi xuất hiện trên MXH, loạt clip trích xuất từ camera này gây bùng nổ tranh cãi.

Liên hệ với người đăng tải loạt clip, cũng là con dâu, nhân vật chính trong các clip lan truyền, cô cho biết mình tên Trang (hiện sinh sống ở Hà Nội).

Cô chia sẻ về bối cảnh xảy ra mâu thuẫn trên clip:

"Ngày thứ 10 sau sinh. Mình đi rút chỉ và kiểm tra vết mổ. Tối hôm trước, 9-10h đêm rồi, chồng cũ mình đòi bật điện lên (con mình đang ngủ) để dạy mẹ chồng mình dùng máy pha sữa. Mình không đồng ý cho bật, lời qua tiếng lại đã thái độ lẫn nhau, vốn dĩ trước đó đã không thuận nhau, cả lúc mình sinh ở viện…”.

Cụ thể, Trang cho biết đôi bên đã xảy ra mâu thuẫn tại bệnh viện, xoay quanh việc chăm sóc em bé cũng như những căng thẳng phát sinh khi bạn bè cô đến thăm,...

Phía dưới bài đăng nhiều người cho rằng mẹ chồng của người phụ nữ trên chính là mẹ ruột của nữ diễn viên nổi tiếng, còn chồng cô M. - là em trai của nữ diễn viên.

Chị Trang xác nhận thông tin mẹ chồng chính là mẹ ruột của nữ diễn viên mà dân mạng nhắc đến, song cô khẳng định: "Tôi với phía chị ấy không có vấn đề gì. Tôi chỉ xích mích với bố mẹ chồng và chồng".

Chị Trang cho biết mình và chồng đã hoàn thành thủ tục ly hôn từ ngày 29/12/2025.

"Tôi được nuôi con, không yêu cầu chu cấp. Tính cả ly thân là đã 4 tháng tôi không nhận được sự quan tâm nào từ nhà chồng còn chồng chỉ gặp con một lần", Chị Trang chia sẻ.

Nói về lý do quyết định đăng video lên mạng xã hội thời điểm này, chị Trang nói: "Vì phía chồng cũ xúc phạm khi không cho đón con đi. Hiện, con tôi mới được 14 tháng và còn nhỏ, còn uống sữa mẹ nên tôi không cho đón con.

Tôi cho đến thăm gặp thoải mái, không cấm nhưng đón đi thì không. Và đồ cá nhân của 2 mẹ con ở nhà chồng cũ không được trả hết, còn dọa đốt với vứt, đóng vào bao tải như rác gửi lên cho tôi".

Trên đây là những chia sẻ từ phía chị Trang. Những diễn biến tiếp theo của vụ việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Theo baophunuthudo.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://phunuso.baophunuthudo.vn/con-dau-moi-sinh-10-ngay-phat-hien-chong-di-voi-gai-la-me-chong-si-va-dan-ong-khong-the-cua-rieng-minh-duoc-19326020512281606.htm
Cùng chủ đề
Chân dung Á khôi vừa bị Công an Hà Nội tạm giữ vì bám dâm kiêm 'tú bà' Đời sống
Chân dung Á khôi vừa bị Công an Hà Nội tạm giữ vì bám dâm kiêm 'tú bà'

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, do không có công việc và thu nhập ổn định, Á khôi...

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại Hà Nội Đời sống
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại Hà Nội

Sáng 2-2, tại khu vực các xã Phúc Thịnh, Thư Lâm và Đông Anh, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố...

Tin tài chính hôm nay 30/1: Vàng lao dốc kỷ lục, USD và euro đồng loạt hạ nhiệt Đời sống
Tin tài chính hôm nay 30/1: Vàng lao dốc kỷ lục, USD và euro đồng loạt hạ nhiệt

Thị trường tài chính ngày 30/1 ghi nhận biến động mạnh khi giá vàng trong nước "bốc hơi" gần 10...

Nghỉ việc vì thưởng Tết 500.000 đồng Đời sống
Nghỉ việc vì thưởng Tết 500.000 đồng

Thưởng Tết thấp hơn kỳ vọng, thậm chí bị quy đổi thành voucher, khiến nhiều người lao động TP.HCM quyết...

Đổi đời ngay trước rằm tháng Chạp, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc vàng, sắm Tết dư dả Đời sống
Đổi đời ngay trước rằm tháng Chạp, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc vàng, sắm Tết dư dả

Cận kề rằm tháng Chạp, 3 con giáp sau được dự báo phất lên như diều gặp gió, sắp s

Cô gái đứng trong con hẻm và diễn biến đáng sợ tiếp đó được camera ghi lại Đời sống
Cô gái đứng trong con hẻm và diễn biến đáng sợ tiếp đó được camera ghi lại

Mới đây, cư dân mạng đã và đang rôm rả bàn luận về tình huống cô gái trẻ bị quấy...

Mới cập nhật
5 đại kỵ khi cúng Ông Công Ông Táo

5 đại kỵ khi cúng Ông Công Ông Táo

Đừng bao giờ mắc 5 đại kỵ này khi cúng Ông Công Ông Táo.

16 giờ trước Mẹo vặt

Đúng 4 giờ chiều nay, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, đổi đời giàu sang đón Tết

Đúng 4 giờ chiều nay, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, đổi đời giàu sang đón Tết

3 con giáp được dự báo may mắn về vận tiền bạc vào chiều nay.

16 giờ trước Khám phá

Chân dung Á khôi vừa bị Công an Hà Nội tạm giữ vì bám dâm kiêm 'tú bà'

Chân dung Á khôi vừa bị Công an Hà Nội tạm giữ vì bám dâm kiêm 'tú bà'

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, do không có công việc và thu nhập ổn định, Á khôi này đã tham gia hoạt động bán dâm, môi giới mại dâm.

16 giờ trước Đời sống

Shop hoa tươi Tâm Flowers - Địa chỉ mua bó hoa tặng cô giáo đẹp nhất

Shop hoa tươi Tâm Flowers - Địa chỉ mua bó hoa tặng cô giáo đẹp nhất

Cô giáo là người đã tận tâm dìu dắt, truyền đạt tri thức và yêu thương cho bao thế hệ học trò. Những dịp đặc biệt như 20/11, 8/3, sinh nhật hay ngày chia tay, một bó hoa tặng cô giáo được chọn lựa tinh tế sẽ thay cho lời tri ân chân thành và sâu sắc. Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ mua bó hoa tặng cô giáo đẹp, Shop hoa tươi Tâm Flowers là lựa chọn được nhiều khách hàng tin tưởng.

16 giờ trước Đời sống

Linh vật ngựa ở Đà Nẵng được dân mạng mệnh danh 'trùm cuối'

Linh vật ngựa ở Đà Nẵng được dân mạng mệnh danh 'trùm cuối'

Linh vật ngựa tại đường Bạch Đằng thu hút sự chú ý khi được ghép nên từ tên của 94 xã, phường và đặc khu thuộc TP Đà Nẵng.

16 giờ trước Khám phá

Dừng áp dụng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm đến hết ngày 15/4

Dừng áp dụng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm đến hết ngày 15/4

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09 về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định 46 và Nghị quyết 66 về quản lý an toàn thực phẩm đến 15/4/2026.

16 giờ trước Pháp luật

Shop hoa tươi Linh Flower - Địa chỉ bán hoa sáp thơm đẹp

Shop hoa tươi Linh Flower - Địa chỉ bán hoa sáp thơm đẹp

Hoa sáp thơm đang ngày càng được yêu thích nhờ vẻ đẹp tinh tế, hương thơm dịu nhẹ và khả năng lưu giữ lâu dài. Không chỉ là món quà trang trí, hoa sáp còn phù hợp để tặng trong nhiều dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ kỷ niệm, 8/3 hay 14/2. Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ bán hoa sáp thơm đẹp, Shop hoa tươi Linh Flower là lựa chọn được nhiều khách hàng tin tưởng.

16 giờ trước Đời sống

Có nên chấp nhận lời mời làm việc ngay sau phỏng vấn?

Có nên chấp nhận lời mời làm việc ngay sau phỏng vấn?

Khi nhận được lời mời làm việc, cảm giác được chọn thật sự rất đã. Đó là khoảnh khắc mọi nỗ lực dường như được đền đáp. Tim vui hơn, tự tin hơn, và trong đầu chỉ muốn gật đầu ngay lập tức. Nhưng khoan đã. Trước khi nói lời đồng ý, hãy cho bản thân thêm một nhịp để lắng nghe chính mình, nhìn rõ cơ hội trước mắt và chọn đúng con đường phù hợp cho tương lai.

22 giờ trước Tư vấn

Hơn 200 hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Hơn 200 hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Ngày 2/2, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo giới thiệu về Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

2 ngày trước DU LỊCH

SABECO phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 900 phần quà Tết tại Khánh Hòa và Gia Lai

SABECO phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 900 phần quà Tết tại Khánh Hòa và Gia Lai

Đại diện SABECO tại phát biểu tại hoạt động trao quà tặng tỉnh Khánh Hòa Đây là một hoạt động ý nghĩa thuộc khuôn khổ chiến dịch “Chung Vị Tết Việt, Gắn Kết Muôn Miền” do SABECO khởi xướng với mong...

3 ngày trước Đời sống