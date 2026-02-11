Thiết kế Galaxy S26: mỏng nhẹ hơn, cụm camera “pill” mới và độ bền có gì đáng kỳ vọng?

Nếu phải chọn một yếu tố khiến người dùng cảm nhận khác biệt ngay khi cầm lên, thì đó là thiết kế và hoàn thiện. Với Galaxy S26, hướng rò rỉ đang nghiêng về kiểu nâng cấp “đúng chỗ”: máy gọn hơn khi cầm, nhẹ hơn khi mang theo, cạnh bo thân thiện hơn, đồng thời thay đổi cấu trúc cụm camera để vừa đẹp mắt vừa giải quyết những phàn nàn nhỏ kiểu vòng camera bong. Bài viết này theo phong cách guest post, tập trung vào các điểm bạn cần soi kỹ trước khi quyết định chọn thiết kế Samsung Galaxy S26 hay tiếp tục dùng đời trước.

Ngôn ngữ thiết kế: ít thay đổi để giữ nhận diện, nhưng tinh chỉnh để cầm sướng hơn

Nhìn tổng thể, Samsung Galaxy S26 vẫn giữ chất “Galaxy S” quen thuộc: mặt trước phẳng, lỗ camera giữa, viền mỏng đều và mặt lưng tối giản. Điểm tinh chỉnh đáng chú ý nằm ở phần “cảm giác cầm” của bản Ultra, nhiều nguồn mô tả cạnh và góc được bo tròn hơn để giảm cảm giác cấn tay khi dùng lâu, đặc biệt với người hay cầm máy một tay hoặc dùng máy liên tục trong ngày.

Kích thước và trọng lượng: điểm nhấn của S26 bản thường là “featherweight”

Tin rò rỉ đang khiến nhiều người bất ngờ nhất là bản Galaxy S26 tiêu chuẩn có thể cực nhẹ. Một số nguồn nêu kích thước khoảng 149,6 x 71,7 x 7,2 mm và trọng lượng chỉ 137 g. Nếu con số này thành sự thật, đây sẽ là hướng đi rất khác so với xu thế flagship ngày càng nặng vì camera lớn và vật liệu cao cấp. Lợi ích thực tế là bạn dùng lâu ít mỏi tay, bỏ túi quần đỡ nặng, cầm quay video hoặc chụp ảnh một tay ổn hơn.

Với S26 Ultra, rò rỉ "render chính chủ" mô tả máy mỏng và nhẹ hơn đời trước, kích thước 163,6 x 78,1 x 7,9 mm và nặng 214 g. Đây là kiểu cải thiện rất đáng giá vì Ultra vốn là dòng "màn lớn camera lớn", chỉ cần nhẹ đi một chút là trải nghiệm sử dụng hằng ngày thay đổi rõ.

Samsung dường như đang học hỏi từ phản hồi của người dùng qua các thế hệ trước - nhiều người phàn nàn Galaxy S23 Ultra và S24 Ultra quá nặng nề khi sử dụng lâu, đặc biệt với những ai thường xuyên cầm máy để đọc sách điện tử, xem Phim trên giường, hoặc ghi chú bằng S Pen trong thời gian dài. Việc giảm trọng lượng xuống còn 214 g từ mức 233 g của S24 Ultra (nếu tin đồn chính xác) là một bước tiến đáng kể, tương đương với việc bỏ được gần 20 g - tức khoảng trọng lượng của 3-4 đồng xu trong túi áo.

Cụm camera “pill”: vừa mới, vừa có lý do về độ bền và thẩm mỹ

Thay đổi dễ nhìn nhất nằm ở cụm camera sau. Nhiều bài rò rỉ mô tả Samsung chuyển sang dạng “pill” hay một bệ camera dọc gộp các ống kính vào cùng một cụm, thay vì các vòng lens tách rời như trước. Với Ultra, thiết kế này còn được cho là để xử lý than phiền kiểu vòng camera bị bong hoặc dễ trầy xước theo thời gian, đồng thời giúp cụm camera trông liền mạch và cao cấp hơn khi nhìn trực diện.

Ở góc độ người mua, cụm camera dạng bệ cũng thường “hợp” với ốp hơn: ít điểm lồi riêng lẻ, dễ bảo vệ, ít kênh bám bụi. Nếu bạn đang xây dựng bài guest post để kéo chuyển đổi, cụm anchor kiểu “thiết kế camera Galaxy S26 Ultra mới” hoặc “cụm camera Galaxy S26 có bền không” rất dễ dùng vì đánh trúng lo lắng thật.

Vật liệu khung và kính: câu hỏi titanium hay quay về aluminum

Một chi tiết đang gây tranh luận là vật liệu khung của S26 Ultra. Có nguồn tin cho rằng Samsung có thể bỏ cách gọi gắn với titanium trong tên màu, từ đó dấy lên khả năng hãng quay về khung nhôm để tối ưu trọng lượng, chi phí và tản nhiệt. Dù chưa có xác nhận cuối cùng, đây vẫn là điểm bạn nên chờ thông tin chính thức khi đặt mua, vì vật liệu khung ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác cầm, độ mát khi chơi game và khả năng chịu va chạm nhẹ.

Ở mặt kính, rò rỉ lại nghiêng về hướng nâng độ bền. Có thông tin nói S26 Ultra có thể dùng một thế hệ Gorilla Glass mới với độ chịu lực cao hơn, thậm chí hướng tới việc người dùng bớt phụ thuộc kính cường lực dán ngoài. Tất nhiên, thực tế vẫn cần kiểm chứng qua thử nghiệm rơi và cấn.

Kháng nước, kháng bụi: IP68 vẫn là lựa chọn “an toàn” và hợp nhu cầu

Về độ bền kiểu “dùng thường ngày”, IP rating là thứ nhiều người quan tâm: đi mưa, rửa tay, vô tình đổ nước. Các bài dự đoán đều nghiêng về việc dòng S26 tiếp tục IP68. Đây là mức đủ tốt cho đa số tình huống đời sống, và cũng là “chuẩn” Samsung duy trì nhiều năm trên flagship.

Thiết kế Galaxy S26 đáng chờ ở trải nghiệm cầm nắm và độ hoàn thiện “dùng lâu”

Tóm lại, nếu bạn đang theo dõi Galaxy S26 vì thiết kế, ba điểm đáng chờ nhất là: bản thường có thể cực nhẹ, bản Ultra mỏng nhẹ hơn nhưng vẫn giữ màn lớn, và cụm camera dạng “pill” vừa tạo khác biệt thẩm mỹ vừa có lý do về độ bền. Còn chuyện vật liệu khung và thế hệ kính mới, hãy xem đó là “bonus” và chờ công bố chính thức để chốt quyết định. Nếu bạn muốn, mình có thể viết tiếp bài số 10 theo đúng format guest post và cài sẵn 6 đến 10 vị trí anchor text để bạn dán link.