Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên

Với nhu cầu học tập online, làm bài tập và giải trí nhẹ, sinh viên ngày nay cần một chiếc màn hình có kích thước vừa đủ, hiển thị tốt và chi phí phải chăng. Trong phân khúc đó, màn hình ViewSonic 24 inch luôn nổi bật nhờ chất lượng hiển thị ổn định, độ bền cao và mức giá dễ tiếp cận. Dù ngân sách hạn chế, sinh viên vẫn có thể chọn được màn hình đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, làm việc nhóm và sử dụng đa nhiệm. Bài viết này sẽ gợi ý những mẫu ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua nhất năm 2025.

Vì sao màn hình ViewSonic 24 inch phù hợp với sinh viên?

Kích thước 24 inch là tiêu chuẩn lý tưởng cho bàn học hoặc góc làm việc nhỏ. Nó không quá lớn để chiếm diện tích, nhưng đủ rộng để mở tài liệu, xem bài giảng, chia đôi màn hình hoặc làm bài tập nhóm.

Màn hình ViewSonic còn nổi bật nhờ:

Tấm nền IPS màu sắc tự nhiên

Giá thành hợp lý

Công nghệ chống nhấp nháy bảo vệ mắt

Thiết kế bền bỉ phù hợp dùng lâu dài

Giao diện đơn giản, dễ sử dụng

Nhờ sự cân bằng giữa giá và hiệu năng, ViewSonic trở thành lựa chọn “ngon – bổ – rẻ” cho sinh viên cần một màn hình đáng tin cậy.

ViewSonic VA2432-H – Lựa chọn ổn định cho học tập hằng ngày

ViewSonic VA2432-H là một trong những mẫu được yêu thích nhất nhờ tấm nền IPS chất lượng tốt và độ phủ màu đẹp.

Đây là màn hình dành cho các bạn học online nhiều giờ và muốn hình ảnh dễ chịu hơn so với màn hình laptop.

Điểm mạnh:

Tần số quét 75Hz cho chuyển động mượt

Viền mỏng đẹp

Màu sắc hài hòa, phù hợp làm đồ hoạ cơ bản

Giá mềm, dễ tiếp cận đối với sinh viên

Nếu bạn cần một mẫu màn hình ViewSonic 24 inch vừa rẻ vừa bền, VA2432-H là lựa chọn hàng đầu.

ViewSonic VA2408-H – Màn hình thế hệ mới, thiết kế gọn đẹp

Dòng VA2408-H là phiên bản nâng cấp của dòng VA truyền thống, có thiết kế Thời trang và độ sáng cao hơn.

Ưu điểm nổi bật:

Tấm nền IPS cho màu sắc tự nhiên

Thiết kế mỏng nhẹ

Độ sáng cao hơn giúp hiển thị tốt trong phòng nhiều ánh sáng

Giá rất cạnh tranh

Đây là màn hình ViewSonic phù hợp cho sinh viên cần một mẫu hiện đại nhưng chi phí không quá cao.

ViewSonic VA2456-MHD – Rộng rãi, đủ cổng kết nối, phù hợp mọi laptop

VA2456-MHD là mẫu màn hình ViewSonic 24 inch có cổng kết nối đa dạng nhất trong tầm giá khi hỗ trợ:

HDMI

DisplayPort

VGA

Nhờ đó, sinh viên có thể kết nối dễ dàng với mọi loại laptop, kể cả laptop văn phòng đời cũ.

Ưu điểm khác:

Màu sắc tốt nhờ IPS

Chống nhấp nháy hiệu quả

Có loa tích hợp

Mẫu này phù hợp cho học online, xem Phim và họp nhóm trực tuyến.

ViewSonic VA2405-H – Siêu tiết kiệm cho sinh viên cần ngân sách thấp

Nếu ngân sách cực hạn chế, VA2405-H là mẫu màn hình ViewSonic giá rẻ không thể bỏ qua.

Điểm mạnh:

Giá rẻ nhất trong danh sách

Thiết kế chắc chắn

Hình ảnh đủ tốt cho học tập

Dễ dùng, dễ cài đặt

Dù không có IPS, hiệu năng tổng thể của VA2405-H vẫn đủ đáp ứng cho nhu cầu cơ bản của sinh viên như gõ văn bản, xem bài giảng hoặc làm bài tập.

Màn hình ViewSonic 24 inch – Lựa chọn lý tưởng cho học online

Học online yêu cầu màn hình:

Rõ chữ

Không chói

Ít mỏi mắt

Hỗ trợ xem video rõ ràng

Đó là lý do màn hình ViewSonic 24 inch đặc biệt phù hợp.

Nhờ Flicker-Free và Blue Light Filter, sinh viên có thể ngồi trước màn hình nhiều giờ mà vẫn cảm thấy thoải mái.

Kích thước 24 inch cũng giúp hiển thị đầy đủ slide bài giảng mà không cần zoom quá nhiều.

Những yếu tố sinh viên cần lưu ý khi chọn màn hình ViewSonic 24 inch

Để chọn được màn hình phù hợp, sinh viên nên chú ý:

Tấm nền:

Ưu tiên IPS vì màu sắc đẹp và góc nhìn rộng.

Tần số quét:

75Hz sẽ mượt hơn 60Hz khi lướt web và học online.

Cổng kết nối:

HDMI là tiêu chuẩn hiện nay, nhưng nếu laptop cũ hãy chọn mẫu có VGA.

Chân đế:

Nếu bàn học nhỏ, chân đế gọn sẽ phù hợp hơn.

Công nghệ bảo vệ mắt:

ViewSonic luôn trang bị đầy đủ, nhưng dòng VA2432-H và VA2408-H làm tốt nhất.

Mức giá – Lý do khiến ViewSonic phù hợp cho sinh viên

Giá của các mẫu màn hình ViewSonic 24 inch thường nằm trong khoảng:

2.2 – 2.8 triệu: cho nhu cầu cơ bản

3.0 – 3.8 triệu: cho IPS 75Hz chất lượng

4 triệu trở lên: cho những mẫu nhiều cổng, hiện đại hơn

So với LG hoặc Samsung, ViewSonic luôn rẻ hơn 10–20% trong cùng phân khúc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hiển thị và độ bền.

Điều này khiến ViewSonic trở thành lựa chọn tối ưu cho sinh viên muốn tối ưu chi phí.

Top 5 màn hình ViewSonic 24 inch đáng mua nhất cho sinh viên (2025)

ViewSonic VA2432-H – Lựa chọn toàn diện nhất

ViewSonic VA2408-H – Thiết kế đẹp, màu sắc tốt

ViewSonic VA2456-MHD – Nhiều cổng, dễ kết nối

ViewSonic VA2405-H – Siêu rẻ, đủ dùng

ViewSonic VG2455 (USB-C) – Cao cấp, phù hợp sinh viên dùng laptop hiện đại

Kết luận

Trong phân khúc phổ thông, màn hình ViewSonic 24 inch là lựa chọn tuyệt vời cho sinh viên nhờ hiển thị dễ chịu, giá thành hợp lý và độ bền cao. Dù nhu cầu là học online, làm bài tập hay Giải trí nhẹ, ViewSonic đều mang lại trải nghiệm ổn định và đáng tin cậy. Với danh sách gợi ý trên, bạn có thể dễ dàng chọn một mẫu phù hợp với ngân sách và thói quen sử dụng của mình.