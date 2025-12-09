Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. CÔNG NGHỆ
  3. Thiết bị

iPhone 18 sẽ có Face ID đặt dưới màn hình

10:27 09/12/2025
Theo 9to5Mac, một rò rỉ mới trên Weibo cho thấy Apple đang chuẩn bị đưa Face ID xuống dưới màn hình trên dòng iPhone 18, củng cố những thông tin xuất hiện trước đó.

Thời điểm này hằng năm là lúc Apple bắt đầu hoàn thiện các chi tiết quan trọng cho thế hệ iPhone cao cấp kế tiếp. Mới đây, một nguồn tin từ Weibo tiếp tục củng cố thông tin được đồn đoán suốt nhiều tháng qua: dòng iPhone 18 nhiều khả năng sẽ là thế hệ đầu tiên đưa Face ID xuống dưới màn hình.

Nguồn tin đến từ tài khoản Smart Pikachu, một leaker thường xuyên chia sẻ chính xác các thông tin liên quan đến chuỗi cung ứng. Theo bài đăng, Apple đang áp dụng các tấm kính siêu trong suốt kích thước micro để hỗ trợ cảm biến nhận diện khuôn mặt hoạt động phía dưới lớp hiển thị. Công nghệ này cho phép màn hình liền mạch hơn, không còn phần khoét hay đảo camera như các thế hệ hiện tại.

iPhone 18 nhiều khả năng sẽ là dòng đầu tiên đặt Face ID xuống dưới màn hình. (Ảnh: 9to5Mac) iPhone 18 nhiều khả năng sẽ là dòng đầu tiên đặt Face ID xuống dưới màn hình. (Ảnh: 9to5Mac)
 

Dù rò rỉ không nêu rõ mẫu máy nào trong dòng iPhone 18 sẽ được trang bị, nhiều báo cáo trước đây cho thấy Apple dự kiến ra mắt ba phiên bản cao cấp trước, gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu máy gập. Các biến thể tiêu chuẩn sẽ xuất hiện sau đó vào đầu năm 2027, mở ra khả năng Apple có thêm thời gian đánh giá mức độ hoàn thiện của công nghệ mới.

Việc chia làm hai đợt ra mắt được cho là mang lại nhiều lợi thế. Apple có thêm thời gian kiểm soát nguồn cung vật liệu, đặc biệt là các thành phần quang học cần thiết cho Face ID dưới màn hình. Trong trường hợp chuỗi cung ứng gặp hạn chế, khoảng cách vài tháng giữa hai đợt ra mắt sẽ giúp Apple mở rộng công nghệ này sang toàn bộ dòng sản phẩm khi mọi yếu tố đã sẵn sàng.

Face ID dưới màn hình là bước đi tiếp theo trong việc nâng cấp dòng sản phẩm iPhone của Apple. (Ảnh: MacRumors) Face ID dưới màn hình là bước đi tiếp theo trong việc nâng cấp dòng sản phẩm iPhone của Apple. (Ảnh: MacRumors)

Face ID dưới màn hình được xem là bước đi tiếp theo trong hành trình loại bỏ hoàn toàn phần khoét màn hình trên iPhone. Giải pháp này không chỉ làm tăng diện tích hiển thị mà còn mang đến trải nghiệm thống nhất hơn giữa các dòng máy. Đây cũng là công nghệ được Apple theo đuổi nhiều năm, khi hãng liên tục cải tiến tấm nền hiển thị để bảo đảm cảm biến nhận diện không bị ảnh hưởng bởi lớp kính bên trên.

Với sự xuất hiện của rò rỉ mới, khả năng dòng iPhone 18 sở hữu Face ID đặt dưới màn hình đang ngày càng rõ ràng. Tuy nhiên, chi tiết cuối cùng chỉ được xác nhận khi Apple công bố sản phẩm vào mùa thu năm sau.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/cong-nghe/i-phone-18-se-co-face-id-dat-duoi-man-hinh-202512090623599009.html
Cùng chủ đề
Những thay đổi cuối cùng của iPhone 18 Thiết bị
Những thay đổi cuối cùng của iPhone 18

Theo 9to5Mac, Apple đang hoàn thiện những chi tiết cuối cùng cho dòng iPhone 18 ra mắt vào mùa thu...

Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên Thiết bị
Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên

Với nhu cầu học tập online, làm bài tập và giải trí nhẹ, sinh viên ngày nay cần một chiếc...

Galaxy Z Flip7 và ba tính năng khiến các smartphone khác “không theo kịp” trong mùa cuối năm Thiết bị
Galaxy Z Flip7 và ba tính năng khiến các smartphone khác “không theo kịp” trong mùa cuối năm

Galaxy Z Flip7 không chạy đua cấu hình, không thêm tính năng phức tạp mà chọn cách tinh giản mọi...

iPhone gập cùng 14 sản phẩm chuẩn bị ra mắt năm 2026 Thiết bị
iPhone gập cùng 14 sản phẩm chuẩn bị ra mắt năm 2026

Theo MacRumors, Apple chuẩn bị cho “năm bản lề” 2026 khi iPhone gập, chip C1 tự sản xuất và hàng...

Có sự thay đổi ở iPad Pro thế hệ tiếp theo Thiết bị
Có sự thay đổi ở iPad Pro thế hệ tiếp theo

Thế hệ mới của iPad Pro sẽ bổ sung chức năng sau.

Bất ngờ lớn trên Xiaomi 17 Pro Thiết bị
Bất ngờ lớn trên Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro thể hiện tốt sau baif kiểm tra độ bền của kênh JerryRigEverything. Tuy nhiên, phần mặt lưng...

Mới cập nhật
Thương Tín: Một đời tài hoa và giông bão

Thương Tín: Một đời tài hoa và giông bão

Những câu chuyện bên lề được Thương Tín kể lại trong hồi ký, hé lộ cuộc đời một nghệ sĩ vừa tài hoa vừa bị cuốn vào "bão tố" từ chính lựa chọn của mình.

1 giờ trước Hậu trường

Thu hồi hơn 45.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn

Thu hồi hơn 45.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn

Trong năm 2025, các cơ quan thu hồi 45.531 tỷ đồng liên quan đến các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

1 giờ trước Pháp luật

Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất: U22 Việt Nam đứng sau Malaysia

Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất: U22 Việt Nam đứng sau Malaysia

Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất, chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của U22 Việt Nam.

2 giờ trước Bóng đá

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và đồng phạm hầu toà

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và đồng phạm hầu toà

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn cùng 15 đồng phạm hầu tòa vì cáo buộc can thiệp, tạo điều kiện để AIC trúng hàng loạt gói thầu giáo dục tại TP.HCM.

2 giờ trước Pháp luật

Hà Nội ô nhiễm không khí nhất thế giới: Thấy gì từ 'thảm hoạ sương mù' London?

Hà Nội ô nhiễm không khí nhất thế giới: Thấy gì từ 'thảm hoạ sương mù' London?

Hà Nội liên tục trải qua những ngày ô nhiễm không khí bậc nhất thế giới với chỉ số bụi mịn PM2.5 vượt chuẩn khuyến cáo của WHO tới 35 lần.

2 giờ trước Đời sống

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 9/12: Việt Nam có 1 đội tuyển tranh tài

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 9/12: Việt Nam có 1 đội tuyển tranh tài

Đầy đủ thông tin lịch thi đấu, kênh trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 9/12: Đội tuyển bóng chày Việt Nam đấu với Philippines.

2 giờ trước Sự kiện

Những khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế, tất cả người dân cần nắm rõ

Những khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế, tất cả người dân cần nắm rõ

Có 8 loại thu nhập chuyển vào tài khoản cá nhân nếu không thuộc diện miễn hoặc dưới ngưỡng quy định, thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

2 giờ trước Đời sống

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời

Nhiều người tiếc thương chia buồn với gia đình nghệ sĩ Thương Tín.

2 giờ trước Hậu trường

Khi người trẻ tìm sự bình yên cho cảm xúc giữa nhịp sống trực tuyến

Khi người trẻ tìm sự bình yên cho cảm xúc giữa nhịp sống trực tuyến

Thế hệ trẻ hiện nay không chỉ nhìn nhận lại những gì họ đăng tải mà còn bận tâm đến cách họ xây dựng kết nối trên mạng xã hội.

2 giờ trước Thế giới vi tính

Giá vàng hôm nay (9/12): Vàng nhẫn tiếp tục gây choáng

Giá vàng hôm nay (9/12): Vàng nhẫn tiếp tục gây choáng

Giá vàng hôm nay (9/12) ghi nhận đà tăng nhẹ ở nhóm vàng miếng, trong khi vàng nhẫn và vàng nữ trang duy trì mức giá tương đối ổn định.

2 giờ trước Đời sống