iPhone 18 sẽ có Face ID đặt dưới màn hình

Theo 9to5Mac, một rò rỉ mới trên Weibo cho thấy Apple đang chuẩn bị đưa Face ID xuống dưới màn hình trên dòng iPhone 18, củng cố những thông tin xuất hiện trước đó.

Thời điểm này hằng năm là lúc Apple bắt đầu hoàn thiện các chi tiết quan trọng cho thế hệ iPhone cao cấp kế tiếp. Mới đây, một nguồn tin từ Weibo tiếp tục củng cố thông tin được đồn đoán suốt nhiều tháng qua: dòng iPhone 18 nhiều khả năng sẽ là thế hệ đầu tiên đưa Face ID xuống dưới màn hình.

Nguồn tin đến từ tài khoản Smart Pikachu, một leaker thường xuyên chia sẻ chính xác các thông tin liên quan đến chuỗi cung ứng. Theo bài đăng, Apple đang áp dụng các tấm kính siêu trong suốt kích thước micro để hỗ trợ cảm biến nhận diện khuôn mặt hoạt động phía dưới lớp hiển thị. Công nghệ này cho phép màn hình liền mạch hơn, không còn phần khoét hay đảo camera như các thế hệ hiện tại.

iPhone 18 nhiều khả năng sẽ là dòng đầu tiên đặt Face ID xuống dưới màn hình. (Ảnh: 9to5Mac)

Dù rò rỉ không nêu rõ mẫu máy nào trong dòng iPhone 18 sẽ được trang bị, nhiều báo cáo trước đây cho thấy Apple dự kiến ra mắt ba phiên bản cao cấp trước, gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu máy gập. Các biến thể tiêu chuẩn sẽ xuất hiện sau đó vào đầu năm 2027, mở ra khả năng Apple có thêm thời gian đánh giá mức độ hoàn thiện của công nghệ mới.

Việc chia làm hai đợt ra mắt được cho là mang lại nhiều lợi thế. Apple có thêm thời gian kiểm soát nguồn cung vật liệu, đặc biệt là các thành phần quang học cần thiết cho Face ID dưới màn hình. Trong trường hợp chuỗi cung ứng gặp hạn chế, khoảng cách vài tháng giữa hai đợt ra mắt sẽ giúp Apple mở rộng công nghệ này sang toàn bộ dòng sản phẩm khi mọi yếu tố đã sẵn sàng.

Face ID dưới màn hình là bước đi tiếp theo trong việc nâng cấp dòng sản phẩm iPhone của Apple. (Ảnh: MacRumors)

Face ID dưới màn hình được xem là bước đi tiếp theo trong hành trình loại bỏ hoàn toàn phần khoét màn hình trên iPhone. Giải pháp này không chỉ làm tăng diện tích hiển thị mà còn mang đến trải nghiệm thống nhất hơn giữa các dòng máy. Đây cũng là công nghệ được Apple theo đuổi nhiều năm, khi hãng liên tục cải tiến tấm nền hiển thị để bảo đảm cảm biến nhận diện không bị ảnh hưởng bởi lớp kính bên trên.

Với sự xuất hiện của rò rỉ mới, khả năng dòng iPhone 18 sở hữu Face ID đặt dưới màn hình đang ngày càng rõ ràng. Tuy nhiên, chi tiết cuối cùng chỉ được xác nhận khi Apple công bố sản phẩm vào mùa thu năm sau.