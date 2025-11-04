iPhone gập cùng 14 sản phẩm chuẩn bị ra mắt năm 2026

Theo MacRumors, Apple chuẩn bị cho “năm bản lề” 2026 khi iPhone gập, chip C1 tự sản xuất và hàng loạt thiết bị dùng chip M6 sắp ra mắt.

Theo tiết lộ mới nhất từ Mark Gurman trong bản tin Power On, năm 2026 sẽ là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây. “Táo khuyết” đang bước vào thời kỳ tăng tốc với hàng loạt sản phẩm đột phá, từ iPhone gập đầu tiên, chip riêng cho iPhone, cho đến sự ra mắt của thế hệ chip M6 hoàn toàn mới.

Apple chuẩn bị ra mắt 15 sản phẩm mới vào năm 2026.

Trong giai đoạn đầu năm, Apple dự kiến trình làng iPhone 17e, iPad thế hệ thứ 12 sử dụng chip A18, iPad Air M4, MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro và M5 Max, cùng màn hình rời mới.

Đặc biệt, khoảng tháng 3 – 4/2026, Apple sẽ tái thiết hoàn toàn Siri, trợ lý ảo được chờ đợi với khả năng xử lý thông minh hơn nhờ Apple Intelligence. Cùng thời điểm, hãng có thể ra mắt màn hình thông minh dành cho nhà thông minh, tích hợp loa và hỗ trợ gắn tường hoặc đặt bàn được xem là câu trả lời của Apple trước Google Nest Hub và Amazon Echo Show.

Đến mùa thu, như thường lệ, Apple sẽ trình làng iPhone và Apple Watch thế hệ mới. Điểm nhấn lớn nhất là iPhone 18 Pro, khi Apple loại bỏ modem Qualcomm để chuyển sang chip C1 do chính hãng phát triển. Đây là bước tiến quan trọng giúp Apple kiểm soát tốt hơn hiệu năng và bảo mật.

Ngoài ra, iPhone gập đầu tiên cũng được cho là sẽ chính thức ra mắt trong năm 2026, mở ra cuộc cạnh tranh trực tiếp với Samsung Galaxy Z Fold và Google Pixel Fold.

iPhone gập sẽ là sản phẩm được trông chờ nhất khi Apple ra mắt. (Ảnh: 9to5Mac)

Trong quý cuối năm, Apple được dự đoán sẽ giới thiệu Mac mini M5, Mac Studio mới, cùng iPad mini dùng màn hình OLED mang lại trải nghiệm hình ảnh sắc nét và tiết kiệm năng lượng hơn. Tuy nhiên, iPad Pro thế hệ tiếp theo sẽ chưa xuất hiện trước năm 2027.

Trước khi khép lại năm 2026, Apple nhiều khả năng sẽ trình làng MacBook Pro thiết kế mới với chip M6 Pro và M6 Max, màn hình OLED cảm ứng và thân máy mỏng hơn đáng kể. Song song đó, hãng có thể hé lộ nguyên mẫu kính thông minh (smart glasses), một sản phẩm được cho là sẽ mở ra chương tiếp theo của hệ sinh thái Apple, khi các nhà cung ứng đã bắt đầu sản xuất linh kiện ở quy mô nhỏ.

Macbook Pro sẽ xuất hiện với sự tân trang mới đến từ Apple. (Ảnh: Apple)

Song hành với các thiết bị phần cứng, Apple còn phải đối mặt với áp lực lớn từ các quy định về App Store, nguy cơ áp thuế nhập khẩu mới, và cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Chính vì thế, việc tích hợp sâu Apple Intelligence vào Siri, iPhone và macOS được xem là bước đi chiến lược, khẳng định vị thế của Apple trước làn sóng AI từ Google và Microsoft.

Với hàng loạt thay đổi mang tính cách mạng trải dài từ đầu đến cuối năm, 2026 hứa hẹn sẽ là “năm bản lề” của Apple, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ nhất của hãng trong thập kỷ qua.