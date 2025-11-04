Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. CÔNG NGHỆ
  3. Thiết bị

iPhone gập cùng 14 sản phẩm chuẩn bị ra mắt năm 2026

10:26 04/11/2025
Theo MacRumors, Apple chuẩn bị cho “năm bản lề” 2026 khi iPhone gập, chip C1 tự sản xuất và hàng loạt thiết bị dùng chip M6 sắp ra mắt.

Theo tiết lộ mới nhất từ Mark Gurman trong bản tin Power On, năm 2026 sẽ là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây. “Táo khuyết” đang bước vào thời kỳ tăng tốc với hàng loạt sản phẩm đột phá, từ iPhone gập đầu tiên, chip riêng cho iPhone, cho đến sự ra mắt của thế hệ chip M6 hoàn toàn mới.

Apple chuẩn bị ra mắt 15 sản phẩm mới vào năm 2026. Apple chuẩn bị ra mắt 15 sản phẩm mới vào năm 2026.

Trong giai đoạn đầu năm, Apple dự kiến trình làng iPhone 17e, iPad thế hệ thứ 12 sử dụng chip A18, iPad Air M4, MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro và M5 Max, cùng màn hình rời mới.

Đặc biệt, khoảng tháng 3 – 4/2026, Apple sẽ tái thiết hoàn toàn Siri, trợ lý ảo được chờ đợi với khả năng xử lý thông minh hơn nhờ Apple Intelligence. Cùng thời điểm, hãng có thể ra mắt màn hình thông minh dành cho nhà thông minh, tích hợp loa và hỗ trợ gắn tường hoặc đặt bàn được xem là câu trả lời của Apple trước Google Nest Hub và Amazon Echo Show.

Đến mùa thu, như thường lệ, Apple sẽ trình làng iPhone và Apple Watch thế hệ mới. Điểm nhấn lớn nhất là iPhone 18 Pro, khi Apple loại bỏ modem Qualcomm để chuyển sang chip C1 do chính hãng phát triển. Đây là bước tiến quan trọng giúp Apple kiểm soát tốt hơn hiệu năng và bảo mật.

Ngoài ra, iPhone gập đầu tiên cũng được cho là sẽ chính thức ra mắt trong năm 2026, mở ra cuộc cạnh tranh trực tiếp với Samsung Galaxy Z Fold và Google Pixel Fold.

iPhone gập sẽ là sản phẩm được trông chờ nhất khi Apple ra mắt. (Ảnh: 9to5Mac) iPhone gập sẽ là sản phẩm được trông chờ nhất khi Apple ra mắt. (Ảnh: 9to5Mac)

Trong quý cuối năm, Apple được dự đoán sẽ giới thiệu Mac mini M5, Mac Studio mới, cùng iPad mini dùng màn hình OLED mang lại trải nghiệm hình ảnh sắc nét và tiết kiệm năng lượng hơn. Tuy nhiên, iPad Pro thế hệ tiếp theo sẽ chưa xuất hiện trước năm 2027.

Trước khi khép lại năm 2026, Apple nhiều khả năng sẽ trình làng MacBook Pro thiết kế mới với chip M6 Pro và M6 Max, màn hình OLED cảm ứng và thân máy mỏng hơn đáng kể. Song song đó, hãng có thể hé lộ nguyên mẫu kính thông minh (smart glasses), một sản phẩm được cho là sẽ mở ra chương tiếp theo của hệ sinh thái Apple, khi các nhà cung ứng đã bắt đầu sản xuất linh kiện ở quy mô nhỏ.

Macbook Pro sẽ xuất hiện với sự tân trang mới đến từ Apple. (Ảnh: Apple) Macbook Pro sẽ xuất hiện với sự tân trang mới đến từ Apple. (Ảnh: Apple)

Song hành với các thiết bị phần cứng, Apple còn phải đối mặt với áp lực lớn từ các quy định về App Store, nguy cơ áp thuế nhập khẩu mới, và cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Chính vì thế, việc tích hợp sâu Apple Intelligence vào Siri, iPhone và macOS được xem là bước đi chiến lược, khẳng định vị thế của Apple trước làn sóng AI từ Google và Microsoft.

Với hàng loạt thay đổi mang tính cách mạng trải dài từ đầu đến cuối năm, 2026 hứa hẹn sẽ là “năm bản lề” của Apple, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ nhất của hãng trong thập kỷ qua. 

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/cong-nghe/i-phone-gap-cung-14-san-pham-chuan-bi-ra-mat-nam-2026-202511031640242833.html
Cùng chủ đề
Có sự thay đổi ở iPad Pro thế hệ tiếp theo Thiết bị
Có sự thay đổi ở iPad Pro thế hệ tiếp theo

Thế hệ mới của iPad Pro sẽ bổ sung chức năng sau.

Bất ngờ lớn trên Xiaomi 17 Pro Thiết bị
Bất ngờ lớn trên Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro thể hiện tốt sau baif kiểm tra độ bền của kênh JerryRigEverything. Tuy nhiên, phần mặt lưng...

Quy định khắt khe với sạc dự phòng pin lithium khi đi máy bay Thiết bị
Quy định khắt khe với sạc dự phòng pin lithium khi đi máy bay

Pin lithium có trong rất nhiều thiết bị điện tử cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nên...

5 smartphone mỏng nhất thế giới ra mắt trong năm nay: Có cả điện thoại giá chỉ hơn 5 triệu đồng Thiết bị
5 smartphone mỏng nhất thế giới ra mắt trong năm nay: Có cả điện thoại giá chỉ hơn 5 triệu đồng

Các hãng lớn đang đẩy giới hạn thiết kế mỏng nhẹ mà vẫn giữ hiệu năng, pin và camera mạnh...

Apple lại đúng Thiết bị
Apple lại đúng

iPhone 17 Pro và Pro Max đánh dấu bước trở lại mạnh mẽ của Apple, khi công ty tập trung...

iPhone 17 Pro Max “cháy hàng”, nhiều người Việt đua nhau chi tiền để nhận máy sớm Thiết bị
iPhone 17 Pro Max “cháy hàng”, nhiều người Việt đua nhau chi tiền để nhận máy sớm

Không ít người sẵn sàng bỏ thêm hàng triệu đồng để trở thành những người đầu tiên cầm trên tay...

Mới cập nhật
Bài văn 'tả công việc của bố mẹ' bị chấm 1 điểm, dân tình phản đối giáo viên gay gắt

Bài văn 'tả công việc của bố mẹ' bị chấm 1 điểm, dân tình phản đối giáo viên gay gắt

Sau khi đọc bài văn này, cô giáo không hài lòng và chấm chỉ 1 điểm. Thế nhưng, dân mạng lại tỏ ra thích thú với nội dung và phản đối màn chấm điểm của giáo viên.

5 giờ trước Học đường

Một loại rau được Mỹ đánh giá tốt nhất thế giới, ở chợ Việt Nam bán rất rẻ, gặp phải mua ngay

Một loại rau được Mỹ đánh giá tốt nhất thế giới, ở chợ Việt Nam bán rất rẻ, gặp phải mua ngay

Loại rau này rất quen thuộc, hóa ra vừa rẻ vừa tốt cho sức khỏe khi ăn thường xuyên.

5 giờ trước Dinh dưỡng

Top 5 phim Hoa ngữ cổ trang hot nhất năm 2025: Phim có Dương Dương vẫn thua một siêu phẩm

Top 5 phim Hoa ngữ cổ trang hot nhất năm 2025: Phim có Dương Dương vẫn thua một siêu phẩm

Loạt phim Hoa ngữ gây sốt trong năm 2025 mà khán giả yêu thích thể loại này không thể bỏ qua.

5 giờ trước Phim

Quyết định của Hiền Thục đã thay đổi cuộc đời Phương Mỹ Chi

Quyết định của Hiền Thục đã thay đổi cuộc đời Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi là một trong những ca sĩ trẻ thành công nhất ở hiện tại.

5 giờ trước Âm nhạc

Đúng rằm tháng 9, Thần Tài điểm danh 3 con giáp phát lộc: Dễ trúng số tiền tỷ, tiền đếm mỏi tay

Đúng rằm tháng 9, Thần Tài điểm danh 3 con giáp phát lộc: Dễ trúng số tiền tỷ, tiền đếm mỏi tay

Hôm nay là rằm tháng 9, dự báo có 3 con giáp may mắn về tài lộc.

6 giờ trước Khám phá

Xe đạp và ô tô xảy ra va chạm, dân tình tranh luận lỗi thuộc về ai?

Xe đạp và ô tô xảy ra va chạm, dân tình tranh luận lỗi thuộc về ai?

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại tình huống va chạm giao thông bất ngờ giữa một chiếc ô tô con và xe đạp.

6 giờ trước Đời sống

Thông tin mới về mưa lũ miền Trung; miền Bắc hôm nay đỉnh điểm mưa rét

Thông tin mới về mưa lũ miền Trung; miền Bắc hôm nay đỉnh điểm mưa rét

Hôm nay (4/11), mưa chủ yếu tập trung ở Hà Tĩnh – Quảng Trị, từ ngày mai mưa giảm. Trong hai ngày (4-5/11), lũ trên các sông ở Huế - Đà Nẵng giảm nhanh, lũ trên các sông Hà Tĩnh đến Quảng Trị dâng trở lại.

6 giờ trước Đời sống

Lý do thực sự khiến tiếp viên hàng không luôn mỉm cười chào khách lên máy bay

Lý do thực sự khiến tiếp viên hàng không luôn mỉm cười chào khách lên máy bay

Không chỉ là phép lịch sự, việc các tiếp viên hàng không luôn mỉm cười chào khách lên máy bay ngay ở cửa còn có một lý do liên quan đến an toàn.

6 giờ trước Khám phá

Trước khi bị bắt liên quan đến Hoàng Hường, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp

Trước khi bị bắt liên quan đến Hoàng Hường, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp

Trước khi bị bắt liên quan đến vụ án Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng.

6 giờ trước Pháp luật

Ngỡ ngàng trước gương mặt khác lạ của Ngọc Trinh

Ngỡ ngàng trước gương mặt khác lạ của Ngọc Trinh

Hình ảnh khác lạ của Ngọc Trinh khiến nhiều khán giả nhận không ra.

6 giờ trước Showbiz