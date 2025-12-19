Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải Tiền Phong Half Marathon 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh để khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Chương trình Toàn Dân Tập Luyện Thể Dục Thể Thao để khuyến khích lối sống năng động trong cộng đồng

16:35 19/12/2025
Herbalife Việt Nam phối hợp với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) thực hiện Chương trình Toàn Dân Tập Luyện Thể Dục Thể Thao với mục tiêu giúp cộng đồng quan tâm hơn về lợi ích của vận động thể chất thường xuyên kết hợp với dinh dưỡng cân bằng đối với sức khỏe tổng thể và hạnh phúc. Theo đó, chương trình sẽ bao gồm 20 sự kiện thể thao cộng đồng được tổ chức tại 17 địa phương trên cả nước, bao gồm Quảng Trị, Cà Mau, Đồng Nai, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cao Bằng, Huế, Hưng Yên, Tây Ninh, Ninh Bình, Tuyên Quang, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và Lạng Sơn, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2025.
Tinh thần thể thao luôn được ủng hộ trong các hoạt động cộng đồng

Chương trình Toàn Dân Tập Luyện Thể Dục Thể thao là một phần chương trình hợp tác dài hạn của Herbalife với VOC nhằm khuyến khích người Việt áp dụng lối sống năng động để sống khỏe mạnh hơn và đạt được các mục tiêu sức khỏe lâu dài. Chuỗi sự kiện bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn khuyến khích người tham gia luyện tập thể chất và chơi thể thao.

Không khí sôi nổi khi các Thành Viên Herbalife tham gia tại sự kiện

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Chúng tôi rất phấn khởi và tự hào được đồng hành với Ủy Ban Olympic Việt Nam tổ chức Chương trình Toàn Dân Tập Luyện Thể Dục Thể Thao nhằm giúp thêm nhiều người hiểu hơn về vai trò quan trọng của việc tập luyện thể dục thể thao và dinh dưỡng cân bằng đối với sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Chương trình này là một trong nhiều hoạt động thể thao và sự kiện cộng đồng mà chúng tôi hỗ trợ trên toàn quốc, nhằm góp phần nuôi dưỡng một cộng đồng khỏe mạnh hơn."

Chương trình Toàn Dân Tập Luyện Thể Dục Thể Thao luôn thu hút nhiều người tham gia tại Vũng Tàu

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức của thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từ năm 2021. Ngoài việc tài trợ cho các vận động viên và tổ chức thể thao, Herbalife Việt Nam còn tổ chức các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động. Công ty đồng hành cùng VOC tổ chức Ngày Olympic thường niên để khuyến khích cộng đồng áp dụng lối sống năng động. Kể từ năm 2021, công ty đã là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các sự kiện marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon.

Herbalife luôn khuyến khích lối sống lan tỏa lành mạnh trong cộng đồng

Thông tin về Herbalife Ltd.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York) là một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

 

