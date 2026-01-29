Giá đồng, nhôm tăng bất thường

Đồng USD suy yếu về mức thấp nhất hơn 3 năm đã thúc đẩy giá các kim loại cơ bản như đồng, nhôm tăng vọt. Trong một tháng gần nhất, giá 2 kim loại này cũng đã tăng 12-14%.

Giá nhôm tăng vọt do nguồn cung hạn chế cùng đà suy yếu của đồng USD. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra giá nhôm kỳ hạn trên sàn London đã tăng vọt lên 3.267 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 4/2022, phản ánh áp lực nguồn cung toàn cầu ngày càng gia tăng. Tính trong một tháng gần nhất, giá nhôm thế giới đã tăng khoảng 12%.

Đà tăng của nhôm được thúc đẩy bởi nguồn cung thắt chặt khi Trung Quốc - quốc gia sản xuất nhôm lớn nhất thế giới - đã chạm ngưỡng công suất. Sản lượng nhôm của nước này năm 2025 đạt kỷ lục 45,02 triệu tấn, nhỉnh hơn mức trần 45 triệu tấn mà chính phủ Trung Quốc đặt ra nhằm kiềm chế dư cung mang tính cơ cấu.

Khi dư địa mở rộng sản xuất tại Trung Quốc gần như cạn kiệt, thị trường lo ngại các nhà sản xuất ở những khu vực khác khó có thể nhanh chóng bù đắp nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh từ quá trình chuyển dịch năng lượng.

Biến động giá nhôm thế giới trong một năm qua. Ảnh: Trading Economics.

Áp lực nguồn cung còn gia tăng do gián đoạn sản xuất tại một số nhà máy luyện nhôm chủ chốt ở Iceland, Mozambique và Australia, khiến lượng kim loại sẵn có trong ngắn hạn tiếp tục bị thu hẹp. Bên cạnh đó, việc đồng USD suy yếu cũng góp phần nâng đỡ giá khi giúp nhôm trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Cùng chung diễn biến, giá đồng thế giới hiện giao dịch ở mức 13.656,53 USD/tấn, cũng tăng hơn 14% trong một tháng gần nhất. Tính trong phiên giao dịch gần nhất, giá đồng tăng hơn 3%. Đà lao dốc của đồng bạc xanh đã kéo cả nhóm kim loại, bao gồm vàng, bạc, đồng và nhôm đi lên.

Ngoài yếu tố tỷ giá, đồng còn nhận được lực đỡ từ nhu cầu dài hạn gắn với năng lượng tái tạo, điện khí hóa và trí tuệ nhân tạo, cũng như sự gia tăng quan tâm của nhà đầu tư cá nhân.

Tuy nhiên, đà tăng của đồng bị kìm hãm bởi những tín hiệu nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc - thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới - và lượng tồn kho toàn cầu gia tăng. Dữ liệu cho thấy tồn kho đồng tại Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tuần qua đã lên mức cao kỷ lục theo mùa, phản ánh mức tiêu thụ chậm.

Tại Mỹ, tồn kho đồng trên sàn COMEX lần đầu vượt 500.000 tấn, trong khi lượng dự trữ tại Sở Giao dịch Kim loại London (LME) lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2025, đưa tổng tồn kho toàn cầu vượt 900.000 tấn.

Chênh lệch giá trên thị trường cũng cho thấy nhu cầu ngắn hạn yếu. Hợp đồng đồng giao ngay trên LME đang giao dịch thấp hơn hợp đồng kỳ hạn 3 tháng khoảng 90 USD/tấn. Trong khi đó, chênh lệch giá Yangshan - thước đo nhu cầu nhập khẩu đồng của Trung Quốc - giảm xuống 20 USD/tấn, mức thấp nhất trong 18 tháng.

Theo bà Daria Efanova, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Sucden, các nhà sản xuất Trung Quốc đang đẩy mạnh bán đồng trên LME để giảm rủi ro trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 vào tháng 2, thời điểm thanh khoản thường suy giảm và biến động thị trường gia tăng.

Các nhà phân tích của Sucden Financial nhận định đợt tăng giá hiện nay của kim loại cơ bản chủ yếu được dẫn dắt bởi yếu tố vĩ mô hơn là các yếu tố cung - cầu riêng lẻ của từng kim loại.

Ở nhóm kim loại khác, giá nhôm tiếp tục được hỗ trợ sau khi Goldman Sachs nâng dự báo giá trung bình nửa đầu năm lên 3.150 USD/tấn, từ mức 2.575 USD/tấn, với lý do tồn kho thấp, rủi ro thiếu điện cho các dự án luyện nhôm mới tại Indonesia và nhu cầu toàn cầu tăng mạnh từ ngành xe điện và lưới điện.

Giá chì nhích nhẹ 0,1% lên 2.022 USD/tấn; giá niken tăng 1,3% lên 18.400 USD/tấn; còn thiếc tăng 2,5% lên 56.250 USD/tấn, sau khi lập kỷ lục 58.340 USD/tấn trong phiên trước đó.