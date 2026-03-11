Tekno phát triển hệ sinh thái sách đa dạng chủ đề dành cho các lứa tuổi

Sở hữu danh mục sách đa dạng từ khoa học cho trẻ em đến sách kỹ năng và phát triển tư duy, Tekno đang từng bước xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực sách giáo dục và mở rộng hoạt động tại một số thị trường Đông Nam Á.

Hệ sinh thái nội dung đa dạng cho nhiều thế hệ độc giả

Ngay từ khi ra mắt, Tekno lựa chọn phát triển nhiều dòng sách khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển của nhiều nhóm độc giả. Các đầu sách của thương hiệu trải dài từ sách khoa học dành cho trẻ em, sách kỹ năng sống cho thanh thiếu niên đến những cuốn sách về lãnh đạo, giao tiếp và nghệ thuật đối nhân xử thế dành cho người trưởng thành.

Đối tượng độc giả của Tekno vì thế cũng khá rộng, bao gồm trẻ em, phụ huynh và nam nữ trong độ tuổi từ 20 đến 50 – những người đang tìm kiếm tri thức mới để nâng cao kỹ năng sống, phát triển tư duy và xây dựng sự nghiệp.

Không gian văn phòng Tekno được thiết kế với màu sắc trẻ trung, thể hiện tinh thần sáng tạo và kết nối.

Một số đầu sách nổi bật của Tekno đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ thị trường. Năm 2025, cuốn Quyền lực lãnh đạo đạt doanh số hơn 60.000 bản, trở thành một trong những tựa sách bán chạy của thương hiệu. Bên cạnh đó, những cuốn sách như Thu phục lòng người ngay khi mở miệng hay 40 ngày trở thành lãnh đạo xuất chúng cũng thu hút lượng độc giả đáng kể. Đặc biệt, 40 ngày trở thành lãnh đạo xuất chúng, ra mắt vào đầu năm 2026, đã đạt mốc 5.000 bản chỉ sau 2 tuần phát hành.

Không chỉ tập trung vào thị trường trong nước, Tekno còn từng bước mở rộng hoạt động sang các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan, Philipines và Myanmar. Việc tiếp cận nhiều thị trường khác nhau được xem là bước đi chiến lược nhằm đưa các nội dung Giáo dục đến với cộng đồng độc giả rộng lớn hơn.

Đội ngũ trẻ và định hướng phát triển bền vững

Đằng sau sự phát triển của Tekno là một đội ngũ trẻ, năng động và giàu tinh thần thực chiến. Từ những ngày đầu chỉ là một nhóm nhỏ, công ty đã nhanh chóng mở rộng quy mô lên hơn 50 nhân sự sau thời gian ngắn hoạt động.

Đội ngũ Tekno tại sự kiện tổng kết năm, đánh dấu chặng đường phát triển của doanh nghiệp.

Đội ngũ này đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như xuất bản, giáo dục, truyền thông và phát triển nội dung. Sự đa dạng về chuyên môn giúp Tekno xây dựng những sản phẩm phù hợp với nhu cầu học tập của độc giả hiện đại, đồng thời tạo ra những góc nhìn mới trong việc phát triển nội dung giáo dục.

Theo đại diện thương hiệu, Tekno đặt mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng, đồng thời duy trì tinh thần chính trực và trách nhiệm trong mọi hoạt động. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thương hiệu tạo dựng niềm tin với độc giả và đối tác trong quá trình phát triển lâu dài.

Văn hóa sáng tạo và tinh thần “máu chiến”

Một trong những yếu tố tạo nên bản sắc của Tekno là văn hóa doanh nghiệp đề cao sự sáng tạo, tinh thần học hỏi và khả năng thích nghi với những thay đổi của thị trường.

Tại Tekno, mỗi thành viên đều được khuyến khích chia sẻ ý tưởng và đề xuất các sáng kiến mới. Môi trường làm việc cởi mở giúp các ý tưởng được trao đổi một cách minh bạch và nhanh chóng chuyển hóa thành những dự án cụ thể.

Bên cạnh tinh thần sáng tạo, Tekno cũng đặc biệt chú trọng xây dựng văn hóa làm việc dựa trên sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Công ty coi trọng tinh thần đồng đội, nơi mỗi cá nhân đều đóng góp vào thành công chung và cùng nhau vượt qua những thử thách trong quá trình phát triển.