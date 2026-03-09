Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chứng khoán toàn cầu rơi thẳng đứng, Hàn Quốc phải ngắt giao dịch

11:54 09/03/2026
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ lao dốc khi bắt đầu tuần giao dịch mới, trong khi các thị trường chứng khoán châu Á cũng đang "đỏ lửa".

Trong phiên giao dịch sớm đầu tuần, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và châu Á đồng loạt giảm điểm. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch sớm đầu tuần, hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones của Mỹ giảm 848 điểm (-1,79%), trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 2,1% và hợp đồng tương lai Nasdaq Composite lao dốc 2,5%.

Đà giảm mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ nối tiếp chuỗi giảm giá từ tuần trước.

Trong tuần vừa qua, chỉ số Dow Jones đã giảm khoảng 3%, là mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ khi thông báo thuế quan ban đầu của Tổng thống Donald Trump gây chấn động thị trường vào tháng 4/2025. Chỉ số S&P 500 cũng mất 2%, trong khi Nasdaq Composite kết thúc tuần thấp hơn 1,2%.

"Thị trường rõ ràng đang rất lo lắng khi tác động và thời gian kéo dài của cuộc chiến ở Trung Đông còn nhiều bất định", Rick Rieder, CIO của BlackRock, cho biết.

Những sự kiện này đang tạo ra các biến động cực đoan ở một số khu vực của thị trường khi nhà đầu tư tìm cách giảm các vị thế nắm giữ quá lớn hoặc phòng ngừa rủi ro. Hiện, nhà đầu tư đang theo dõi các báo cáo lạm phát, việc làm và GDP được công bố trong suốt tuần, theo CNBC.

Còn tại Châu Á, hàng loạt chỉ số chứng khoán đang rơi thẳng đứng.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI đã phải kích hoạt cơ chế ngắt giao dịch tạm thời lần thứ 2 chỉ trong 4 phiên gần nhất, đồng thời dẫn đầu làn sóng bán tháo trên toàn khu vực khi giá dầu vượt 110 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2022. Chỉ số này lao dốc hơn 8%, buộc thị trường phải tạm ngừng giao dịch trong 20 phút từ 10h31 (giờ địa phương).

Đáng chú ý, cơ chế ngắt giao dịch tạm thời cũng đã được kích hoạt vào tuần trước khi chỉ số chuẩn chứng khoán Hàn giảm hơn 12% vào ngày 4/3, ghi nhận mức giảm trong một ngày mạnh nhất từ trước tới nay.

Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng giảm 6,48%, rơi xuống dưới 53.000 điểm lần đầu tiên kể từ ngày 6/2, trong khi TOPIX giảm 5,8%.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) cũng giảm 3%, trong khi CSI 300 tại Trung Quốc giảm 2%.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index cũng mở đầu tuần với mức giảm 110 điểm, tương đương hơn 6,2%, là phiên giảm tồi tệ nhất trong lịch sử giao dịch của chỉ số.

Đối với thị trường năng lượng, giá dầu Brent tăng vọt 23% lên 114,3 USD/thùng, trong khi hợp đồng dầu thô WTI của Mỹ tăng 26% lên 114,85 USD/thùng, theo Reuters.

Đà tăng này diễn ra sau khi các nhà sản xuất dầu lớn ở Trung Đông, bao gồm Kuwait, Iran và UAE, đã cắt giảm sản lượng dầu sau khi Eo biển Hormuz bị đóng cửa. Cụ thể, Kuwait thông báo cắt giảm sản lượng nhưng không nêu cụ thể mức giảm, trong khi Iraq được cho là đã giảm sản lượng tới 70%.

Mức 100 USD/thùng được nhiều chuyên gia trên Phố Wall xem là ngưỡng gây tổn hại lớn cho nền kinh tế, trừ khi chiến tranh sớm chấm dứt và giá dầu hạ nhiệt.

Những biến động trên diễn ra sau một tuần đầy khó khăn trên Phố Wall, khi chiến tranh Mỹ - Iran đẩy giá dầu tăng vọt. Giá dầu Mỹ tăng hơn 35% trong tuần trước, đánh dấu mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ khi hợp đồng tương lai dầu bắt đầu giao dịch vào năm 1983.

Tối 8/3 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đăng rằng việc giá dầu "tăng trong ngắn hạn" chỉ là "một cái giá rất nhỏ phải trả" để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

