Giá vàng hôm nay (5/3): Vàng nhẫn giảm cực mạnh

Giá vàng hôm nay (5/3): So với phiên hôm qua (4/3), cả vàng nhẫn lẫn vàng miếng đều "lao dốc".

Giá vàng trong nước hôm nay (5/3)

Đối với vàng miếng:

So với phiên giao dịch trước đó (4/3), giá vàng miếng trong nước ở nhiều thương hiệu lớn ghi nhận mức giảm khá mạnh trong phiên hôm nay (5/3). Trước đó, vàng miếng của SJC được niêm yết quanh mức ca o hơn so với hiện tại, trong khi hệ thống phân phối của PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng cũng duy trì mặt bằng giá tương tự thị trường chung.

Sang phiên hôm nay (5/3), vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp lớn được niêm yết phổ biến khoảng 181,2 triệu đồng/lượng mua vào và 184,2 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này tại PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cũng tương đương, cùng ở khoảng 181,2 – 184,2 triệu đồng/lượng. Riêng tại Mi Hồng, vàng miếng SJC được niêm yết quanh mức khoảng 181,5 triệu đồng/lượng mua vào và 184,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Ảnh minh hoạ/Nguồn: báo Người Lao Động

So với phiên trước, mặt bằng giá vàng miếng tại các thương hiệu này đã giảm khoảng 4 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Diễn biến này cho thấy thị trường vàng trong nước đang có sự điều chỉnh khá rõ rệt trong phiên giao dịch hôm nay, sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Đối với vàng nhẫn:

So với phiên giao dịch trước đó (ngày 4/3), giá vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu lớn trong nước đã giảm khá mạnh trong phiên hôm nay (5/3).

Trước đó, vàng nhẫn của PNJ được niêm yết quanh mức 185,1 triệu đồng/lượng mua vào và 188,1 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn của SJC ở khoảng 184,9 – 187,9 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn 9999 dao động khoảng 185,2 – 188,2 triệu đồng/lượng. Mức giá của Bảo Tín Minh Châu cũng vào khoảng 185,2 – 188,2 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng phổ biến quanh 185,5 – 188,2 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh hoạ/Nguồn: Dân Việt

Sang phiên hôm nay (5/3), mặt bằng giá vàng nhẫn đã giảm thêm so với phiên trước. Cụ thể, vàng nhẫn 9999 của SJC hiện khoảng 180,9 triệu đồng/lượng mua vào và 183,9 triệu đồng/lượng bán ra, tức giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng so với mức của ngày 4/3.

Vàng nhẫn 9999 của PNJ hiện khoảng 181,2 – 184,2 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 3,9 triệu đồng/lượng so với mức 185,1 – 188,1 triệu đồng/lượng trước đó.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn 9999 cũng được niêm yết khoảng 181,2 – 184,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 4 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Với Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn 9999 hiện vào khoảng 182 – 185 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 3 đến 3,2 triệu đồng/lượng so với mức 185,2 – 188,2 triệu đồng/lượng trước đó.

Trong khi đó, vàng nhẫn tại Mi Hồng hiện phổ biến quanh 181,2 – 184,2 triệu đồng/lượng, giảm xấp xỉ 4 triệu đồng/lượng so với mức khoảng 185,5 – 188,2 triệu đồng/lượng của phiên trước.

Nhìn chung, so với ngày 4/3, giá vàng nhẫn 9999 trên thị trường trong nước ở hầu hết các thương hiệu lớn đã đồng loạt giảm mạnh, phổ biến khoảng từ gần 4 triệu đến khoảng 4 triệu đồng mỗi lượng, cho thấy Xu hướng điều chỉnh rõ rệt của thị trường vàng trong phiên hôm nay.

Giá vàng thế giới hôm nay (5/3)

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới trong phiên giao dịch ngày 5/3 ghi nhận xu hướng phục hồi sau khi giảm mạnh ở phiên trước đó. Cụ thể, giá vàng giao ngay hiện duy trì trên mốc khoảng 5.100 USD/ounce, có thời điểm lên khoảng 5.157 USD/ounce, tăng hơn 1,6% so với phiên trước.

Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới đang lấy lại đà tăng sau giai đoạn điều chỉnh, khi dòng tiền tiếp tục tìm đến kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn. Trước đó, vàng từng tiến gần vùng 5.280 USD/ounce vào cuối tuần trước, phản ánh xu hướng tăng mạnh của thị trường vàng toàn cầu trong thời gian gần đây.

Nhìn chung, dù có những nhịp điều chỉnh ngắn hạn, giá vàng thế giới vẫn duy trì ở vùng cao, tạo nền tảng ảnh hưởng đáng kể tới diễn biến của thị trường vàng trong nước.