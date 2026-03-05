Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Cận cảnh máy bay 'nhà giàu' Trung Đông tránh chiến sự ở Nội Bài

12:34 05/03/2026
Hiện máy bay của Emirates và Qatar Airways vẫn phải đỗ dài ngày tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) do chiến sự Trung Đông, chờ phương án cất cánh trở lại.
Noi Bai anh 1

Ghi nhận tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT)

Chỉ trong ngày 4/3, thêm 6 chuyến bay của Qatar Airways, Emirates và Etihad bị hủy, khiến khoảng 1.800 hành khách bị ảnh hưởng lịch trình.
Noi Bai anh 3

Đại diện Cảng HKQT Nội Bài xác nhận hiện có một máy bay của hãng hàng không Emirates và 2 máy bay của Qatar Airways phải đỗ tại sân chờ nối lại đường bay.
Noi Bai anh 4Noi Bai anh 5

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại Nội Bài, một tàu bay của hãng Emirates đã được kéo ra khu vực sân đỗ xa. Máy bay này hiện "nằm bãi" trong tình trạng đóng kín cửa, tạm ngừng mọi hoạt động khai thác do chưa có lịch cất cánh trở lại.
Noi Bai anh 6

Máy bay Qatar Airways tạm dừng khai thác, đỗ chờ tại sân bay Nội Bài.
Noi Bai anh 7Noi Bai anh 8

Quầy thủ tục của Qatar Airways vắng hoe, các chuyến bay bị hủy khiến khu vực check-in rơi vào cảnh đìu hiu.
Noi Bai anh 9

Do lịch trình bị xáo trộn, một số ít hành khách đã chủ động đến trực tiếp sân bay. Tuy nhiên, họ chỉ đến để nhờ nhân viên hãng hướng dẫn thủ tục hoàn, đổi vé cho các chặng bay đi qua khu vực này.
Noi Bai anh 10Noi Bai anh 11

Dù nhiều đường bay bị xáo trộn, Turkish Airlines cho biết vẫn duy trì khai thác hai chuyến bay Istanbul - Hà Nội và ngược lại trong hôm nay mà không có sự điều chỉnh nào.
Noi Bai anh 12

Nhằm chia sẻ khó khăn với các đối tác, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa quyết định giảm 50% phí đỗ tàu bay qua đêm cho các hãng hàng không đến từ quốc gia đang xảy ra chiến sự. Chính sách ưu đãi này áp dụng trong 30 ngày, được thực hiện theo Thông tư 44/2024 của Bộ Xây dựng về cơ chế linh hoạt giảm giá dịch vụ hàng không trong các tình huống khẩn cấp hoặc có chiến tranh.
Theo znews.vn Copy link
