Cận cảnh máy bay 'nhà giàu' Trung Đông tránh chiến sự ở Nội Bài

Nhằm chia sẻ khó khăn với các đối tác, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa quyết định giảm 50% phí đỗ tàu bay qua đêm cho các hãng hàng không đến từ quốc gia đang xảy ra chiến sự. Chính sách ưu đãi này áp dụng trong 30 ngày, được thực hiện theo Thông tư 44/2024 của Bộ Xây dựng về cơ chế linh hoạt giảm giá dịch vụ hàng không trong các tình huống khẩn cấp hoặc có chiến tranh.