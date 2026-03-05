Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
'Người đàn ông không tuổi' Singapore lại gây sốt

12:42 05/03/2026
Ở tuổi 60, Chuando Tan vẫn duy trì vẻ ngoài trẻ trung, phong độ, được nhận xét chỉ bằng nửa tuổi thật.

Ngày 3/3, Chuando Tan đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 60 trên trang cá nhân. Trong loạt hình, ông diện chiếc sơ mi trắng, tạo dáng bên chiếc xe Jeep cùng bóng bay hình số 60.

"Trong ngày sinh nhật 60 tuổi, tôi nhận ra rằng thời gian mới là tài sản thực sự duy nhất. Mỗi bình minh đến như một món quà được trao, chứ không phải điều được đảm bảo. Tôi biết ơn vì vẫn còn được đứng trên Trái Đất này. Con đường khôn ngoan lúc này thật đơn giản: mỗi ngày quay về với thiên nhiên và ánh nắng, sống hài hòa với những giá trị bền vững. Tôi mong thế giới được bình an", ông chú thích loạt hình.

Bài đăng nhanh chóng thu về hơn 450.000 lượt tương tác chỉ trong một ngày. Bên cạnh những lời chúc mừng sinh nhật, không ít bình luận thể hiện sự ngỡ ngàng, không thể tin tuổi thật của Chuando.

Một người viết: “Chuando đang mừng sinh nhật 60 tuổi với gương mặt của một người 35”. Người khác đùa: “Ông ấy là ma cà rồng… tôi chỉ là chưa chứng minh được thôi”.

khong tuoi anh 1khong tuoi anh 2

Loạt ảnh đón tuổi 60 của Chuando Tan.

Chuando Tan (sinh năm 1966) là cái tên nổi tiếng Singapore và nhiều quốc gia khác, được gọi là “mỹ nam trẻ mãi không già” hay “người đàn ông không tuổi”.

Gia nhập làng người mẫu từ năm 16 tuổi, Chuando từng là người mẫu nổi tiếng trong thập niên 1980-1990. Ông cũng cho thấy sự đa tài khi thể hiện khả năng trong lĩnh vực nhiếp ảnh, người mẫu, đạo diễn, âm nhạc.

Kể từ khi trở thành hiện tượng mạng nhờ ngoại hình trẻ trung, Chuando thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân trên trang Instagram 1,8 triệu người theo dõi. Những bức ảnh khoe thân hình 6 múi, gương mặt nam tính của ông luôn nhận hàng chục nghìn lượt tương tác.

khong tuoi anh 3khong tuoi anh 4

Chuando Tan gây ngưỡng mộ khi có vẻ ngoài trẻ trung, cuốn hút ở tuổi 60.

Trong một cuộc phỏng vấn với Channel News Asia năm 2023, Chuando Tan cho biết bí quyết trẻ lâu của ông xoay quanh 3 yếu tố: "làm gì, ăn gì và nghĩ gì”.

“Những hoạt động bạn làm trong ngày nên tương xứng với lượng calo bạn đốt cháy trong ngày - đơn giản là vậy. Và lượng thức ăn bạn nạp vào cũng cần cân bằng với năng lượng bạn tiêu thụ”, ông chia sẻ.

“Bạn biết không, mỗi khi ai đó nói rằng hôm nay bạn trông rất ổn, bạn sẽ cảm thấy vui. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu chúng ta có thể tự tạo cho mình tư duy tích cực, khỏe mạnh và trẻ trung như thế. Theo thời gian, cảm giác đó cuối cùng sẽ trở thành con người bạn", người đàn ông nói thêm.

