Giá vàng giảm 5 triệu đồng/lượng: Người mua vàng vào ngày Thần Tài đến giờ lỗ bao nhiêu?

15:40 04/03/2026
Biến động giá vàng những ngày gần đây khiến nhiều người mua vàng chóng mặt.

Giá vàng biến động không còn là Chuyện lạ, nhưng tâm trạng của người mua vàng thì dường như luôn có phần thảng thốt vì thói quen so sánh giá vàng hôm qua với giá vàng hôm nay.

Theo đó, người mua vàng ngày hôm qua (3/3) - đến hôm nay 4/3 đang “lỗ” tới 5 triệu đồng/lượng. Sáng nay, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng niêm yết ở mức 180,2 triệu đồng/lượng (mua vào), và 183,2 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Vậy còn những người mua vàng vào ngày vía Thần Tài (26/2) vừa qua, thì sao?

03162438828 me1baabu20gie1baa5y20mua20vc3a0ng 1738569052588207013653 1738719760286 1738719760455579768485 1738741548457 17387415485291811479733 1772600557241998798741 Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Trong phiên giao dịch ngày Thần Tài (26/2), giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 181 triệu đồng/lượng (mua vào) và 184 triệu đồng/lượng (bán ra). Hiện tại - trưa ngày 4/3, giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty cổ phần SJC niêm yết ở mức 181,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 184,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, người mua vàng vào ngày vía Thần Tài, tính đến thời điểm hiện tại, đang lỗ: 184 - 181,2 = 2,8 triệu đồng/lượng.

screenshot17726000511 Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải trưa nay 4/3 (Ảnh chụp màn hình)

Người mua vàng cần làm gì để bớt hoang mang vì biến động giá vàng?

1. Xác định rõ mục tiêu mua vàng

Điều đầu tiên giúp người mua vàng bớt hoang mang là phải trả lời được câu hỏi: mình mua vàng để làm gì? Nếu mua để tích lũy dài hạn, bảo toàn tài sản và đa dạng hóa danh mục, thì biến động vài triệu đồng mỗi lượng trong ngắn hạn không phải vấn đề quá lớn.

Khi mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ nhìn giá vàng trong bối cảnh dài hơn, thay vì chăm chăm vào bảng giá mỗi ngày. Việc xác định thời gian nắm giữ, mức lợi nhuận kỳ vọng và tỷ trọng vàng trong tổng tài sản sẽ giúp bạn có khung tham chiếu ổn định, từ đó hạn chế cảm xúc chi phối quyết định.

2. Chia nhỏ điểm mua và duy trì kỷ luật

Một trong những cách hiệu quả để giảm áp lực tâm lý là không “dốc hết” tiền mua vàng vào một thời điểm. Thay vào đó, hãy chia nhỏ ngân sách để mua theo nhiều đợt. Cách làm này giúp bạn bình quân giá, giảm rủi ro mua trúng đỉnh và cũng tránh cảm giác tiếc nuối khi giá điều chỉnh sau khi vừa mua.

Quan trọng hơn, hãy đặt ra nguyên tắc trước khi giao dịch: mỗi tháng mua bao nhiêu, mua xong rồi thì chiến lược tiếp theo là gì? Vàng vốn có tính chu kỳ, nên việc kiên định với kế hoạch cá nhân thường mang lại sự yên tâm hơn là chạy theo nhịp thị trường.

3. Giữ góc nhìn dài hạn và quản lý kỳ vọng

Giá vàng luôn có những giai đoạn điều chỉnh, đó là đặc tính bình thường của thị trường. Thay vì nhìn vào biến động từng ngày, người mua nên theo dõi Xu hướng theo quý hoặc theo năm để có cái nhìn tổng thể hơn.

Đồng thời, cần quản lý kỳ vọng một cách thực tế: vàng là tài sản tích lũy, không phải “cỗ máy in tiền” liên tục. Khi chấp nhận rằng sẽ có lúc giá đi ngang hoặc giảm, bạn sẽ ít rơi vào trạng thái lo lắng quá mức. Bên cạnh đó, đừng để vàng chiếm toàn bộ tài sản của mình; việc phân bổ hợp lý sang các kênh khác cũng giúp tâm lý ổn định hơn, vì bạn không đặt toàn bộ niềm tin vào một biến số duy nhất.

Ngọc Linh

