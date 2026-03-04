Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. DU LỊCH
  3. Cẩm nang du lịch

Ăn chơi cho hết tháng Giêng, mùa săn hoa đã đến khiến cả Hà Nội đứng ngồi không yên

15:39 04/03/2026
Vừa qua Tết chưa bao lâu, Hà Nội đã bước vào mùa đẹp nhất trong năm khi hàng loạt loài hoa đồng loạt bung nở, khiến dân tình rộn ràng lên đồ đi săn ảnh.

Tết Nguyên đán chỉ vừa khép lại, dư âm của những ngày du xuân, lễ hội vẫn còn vẹn nguyên. Tháng Giêng âm lịch từ lâu đã được xem là "tháng ăn chơi", khi mọi người vẫn giữ cho mình tâm thế thong thả, tranh thủ gặp gỡ bạn bè, dạo phố, tận hưởng không khí đầu năm. Và đúng vào thời điểm ấy, Hà Nội lại bước vào một trong những mùa đẹp nhất - mùa hoa nở ngập lối.

Dù thời tiết đặc trưng của cuối đông đầu xuân đôi khi có những ngày mưa phùn lất phất, nhưng phần lớn vẫn tạnh ráo, thậm chí có hôm nắng nhẹ lấp lánh xuyên qua từng tán cây. Chỉ cần một buổi chiều có nắng, mạng xã hội đã rộn ràng hình ảnh người người rủ nhau xuống phố ngắm hoa, chụp ảnh.

1
anh man hinh 2026 03 04 luc 120149
anh man hinh 2026 03 04 luc 120113
4

Lang thang dọc các con đường Hà Nội lúc này, thi thoảng lại bắt gặp một cây ban tím đã bắt đầu bung nở. Ở góc phố khác là sắc vàng rực rỡ của phong linh. Rồi đâu đó, những chùm hoa sưa trắng vẫn còn lác đác trên cành, mong manh và nhẹ bẫng trong gió. Thành phố như được phủ thêm một "lớp filter" dịu dàng của mùa xuân.

Với giới trẻ Hà thành, mùa này còn gắn liền với một "bản đồ hoa" không chính thức - nơi đánh dấu những địa điểm có hàng cây nở rộ thành dãy dài hoặc cả một khoảng không gian ngập sắc hoa. Vừa đi dạo, tận hưởng một Hà Nội lãng mạn hơn thường ngày, vừa tranh thủ mang về những bộ ảnh lung linh - đó gần như đã trở thành thói quen mỗi độ xuân về.

5
7
img6956

Suốt cả chục năm nay, cứ vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 dương lịch, người Hà Nội lại háo hức chờ đợi mùa hoa ban tím. Loài hoa vốn gắn với núi rừng Tây Bắc này giờ đây đã trở thành một "cuộc hẹn" thường niên với Thủ đô. Khi những cánh ban tím đầu tiên xuất hiện, hội mê chụp ảnh lập tức xúng xính váy áo, rủ nhau đi lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất trong năm.

Thời điểm này, hoa ban tím ở Hà Nội đã bắt đầu nở rộ. Đặc biệt, hàng ban trên đường Hoàng Diệu tiếp tục là điểm đến được săn đón nhiều nhất. Những tán hoa vươn ra trên nền phố cổ kính tạo nên khung cảnh vừa thanh lịch vừa nên thơ, khiến ai đi qua cũng phải chậm lại vài nhịp.

anh man hinh 2026 03 04 luc 120430
9
10

Trong khi đó, hoa sưa năm nay nở sớm nhưng lại tàn khá nhanh. Hiện tại chỉ còn một vài nơi còn lác đác hoa, song vẫn đủ để tạo nên nét lãng mạn rất riêng. Những địa điểm vừa có hoa ban vừa có hoa sưa như khu vực vườn hoa Lê-nin càng được dân tình tranh thủ ghé qua trước khi mùa hoa khép lại.

anh man hinh 2026 03 04 luc 120521
anh man hinh 2026 03 04 luc 120529

Khoảng vài năm trở lại đây, mùa xuân Hà Nội còn có thêm sự góp mặt của phong linh - loài hoa vàng rực rỡ. Lác đác trên vài tuyến phố trung tâm đã thấy những cây phong linh bung nở, nổi bật giữa nền trời xanh nhạt. Nhưng để chiêm ngưỡng cả một "vùng trời" vàng óng, nhiều người rủ nhau tới con đường hoa phong linh ở khu vực Hà Đông. Đây là nơi thu hút đông đảo dân tình đến chụp ảnh, lúc nào cũng trong không khí nhộn nhịp. Bên cạnh hoa phong linh, địa điểm này còn có hàng gạo đỏ cũng không kém phần rực rỡ.

131
15
anh man hinh 2026 03 04 luc 1203121
17

Bên cạnh đó, vườn hoa phong linh nằm tại đoạn giao giữa phố Lý Thường Kiệt và Hỏa Lò cũng trở thành điểm check-in quen thuộc.

anh man hinh 2026 03 04 luc 120949

Không chỉ có hoa, thời điểm này Hà Nội còn bước vào mùa lá đỏ của lộc vừng. Trên nhiều tuyến phố, những tán lộc vừng chuyển màu rực rỡ, tạo nên khung cảnh rất khác so với sắc hoa dịu dàng. Đặc biệt, khu vực quanh tháp nước Hàng Đậu là nơi tập trung nhiều cây lộc vừng đẹp, thu hút đông đảo người dân đến dạo chơi và chụp ảnh.

anh man hinh 2026 03 04 luc 121057
anh man hinh 2026 03 04 luc 121105
21
22
24
25
anh man hinh 2026 03 04 luc 121227

Tháng Giêng vì thế không chỉ là tháng lễ hội, mà còn là mùa của những cuộc hẹn với hoa. Giữa tiết trời se lạnh còn vương chút xuân, Hà Nội bỗng trở nên mềm mại và quyến rũ hơn bao giờ hết - đủ để khiến người ta chỉ muốn ra đường nhiều hơn, đi chậm lại và tận hưởng từng khoảnh khắc.

Châu Anh

Ảnh: Lê Trung

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/an-choi-cho-het-thang-gieng-mua-san-hoa-da-den-khien-ca-ha-noi-dung-ngoi-khong-yen-a617466.html
Cùng chủ đề
Mùa hoa anh đào 'nhuộm hồng' Đà Lạt Cẩm nang du lịch
Mùa hoa anh đào 'nhuộm hồng' Đà Lạt

Đà Lạt những ngày này trở nên rực rỡ hơn khi mùa hoa anh đào bước vào thời điểm nở...

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên Cẩm nang du lịch
Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên

Giữa lòng hồ Pá Khoang (Điện Biên), hoa anh đào bung nở, nhuộm hồng không gian biên cương, báo hiệu...

Đi Đà Lạt ở đâu? Điểm danh những khách sạn hứa hẹn “gây sốt” trên Traveloka Cẩm nang du lịch
Đi Đà Lạt ở đâu? Điểm danh những khách sạn hứa hẹn “gây sốt” trên Traveloka

Đà Lạt luôn có cách khiến người ta muốn quay lại. Không chỉ bởi khí hậu mát mẻ hay cảnh...

Top khách sạn 5 sao Vũng Tàu: Khi trải nghiệm nghỉ dưỡng chạm đến cảm xúc Cẩm nang du lịch
Top khách sạn 5 sao Vũng Tàu: Khi trải nghiệm nghỉ dưỡng chạm đến cảm xúc

Vũng Tàu từ lâu đã là điểm hẹn của những hành trình tìm về biển cả – nơi tiếng sóng...

'Nghe Phú Quốc mất điện, nhiều khách hủy phòng' Cẩm nang du lịch
'Nghe Phú Quốc mất điện, nhiều khách hủy phòng'

Trước sự cố đứt cáp ngầm vượt biển Phú Quốc, bên cạnh các khó khăn về vận hành, chi phí...

Báo Mỹ ngợi khen một địa điểm tại Việt Nam là 'viên ngọc đô thị' Cẩm nang du lịch
Báo Mỹ ngợi khen một địa điểm tại Việt Nam là 'viên ngọc đô thị'

Hà Nội, thủ đô nghìn năm văn hiến của Việt Nam, mới đây đã được tạp chí du lịch danh...

Mới cập nhật
Giá vàng giảm 5 triệu đồng/lượng: Người mua vàng vào ngày Thần Tài đến giờ lỗ bao nhiêu?

Giá vàng giảm 5 triệu đồng/lượng: Người mua vàng vào ngày Thần Tài đến giờ lỗ bao nhiêu?

Biến động giá vàng những ngày gần đây khiến nhiều người mua vàng chóng mặt.

10 giờ trước Đời sống

Hệ sinh thái toàn diện tại Đặng Gia Auto: Giải pháp tối ưu cho ngành chăm sóc ô tô

Hệ sinh thái toàn diện tại Đặng Gia Auto: Giải pháp tối ưu cho ngành chăm sóc ô tô

Trong bối cảnh ngành chăm sóc ô tô ngày càng chuyên nghiệp hóa, nhu cầu về nguồn cung sản phẩm ổn định, chất lượng cao và tối ưu vận hành trở thành ưu tiên hàng đầu của các garage và đại lý.

10 giờ trước Xe

Dịch Vụ Hút Bể Phốt Tại Hà Nội Của Môi Trường Minh Tâm Có Uy Tín Không?

Dịch Vụ Hút Bể Phốt Tại Hà Nội Của Môi Trường Minh Tâm Có Uy Tín Không?

Bể phốt đầy, mùi hôi bốc lên, sinh hoạt bị đảo lộn. Đây là tình huống không ít hộ gia đình ở Hà Nội phải đối mặt. Câu hỏi đặt ra là: giữa hàng chục đơn vị trên thị trường, Môi Trường Minh Tâm có phải là dịch vụ đáng tin để gọi không?

1 ngày trước Đời sống

iPhone 13 cũ và iPhone 15 Pro Max cũ tiếp tục giảm sâu giá bán

iPhone 13 cũ và iPhone 15 Pro Max cũ tiếp tục giảm sâu giá bán

iPhone 13 cũ và iPhone 15 Pro Max cũ đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường khi giá bán tiếp tục giảm sâu. Qua đó mở ra cơ hội lớn cho người dùng muốn sở hữu iPhone cao cấp với chi phí tiết kiệm. Vậy ở thời điểm hiện tại, giá của dòng iPhone cũ này là bao nhiêu và có đáng mua không? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau!

1 ngày trước CÔNG NGHỆ

Ra mắt không gian sắp đặt từ xác máy bay và vỏ bom tại Bảo tàng Hà Nội

Ra mắt không gian sắp đặt từ xác máy bay và vỏ bom tại Bảo tàng Hà Nội

Những mảnh xác máy bay, vỏ bom vốn là hiện vật lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội nay “hóa thân” thành không gian nghệ thuật. Đó là cách tiếp cận mới trong phát huy giá trị di sản, giá trị hiện vật bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

2 ngày trước DU LỊCH

Cổ phiếu dầu khí dậy sóng trong ngày VN-Index đỏ lửa

Cổ phiếu dầu khí dậy sóng trong ngày VN-Index đỏ lửa

Cổ phiếu dầu khí GAS, PVD, PVS, BSR, DCM đồng loạt tăng trần trong phiên VN-Index mất hơn 34 điểm, cho thấy dòng tiền đang dồn về nhóm dầu khí và phân bón khi thị trường chao đảo.

2 ngày trước Đời sống

Chiều 2/3: Giá vàng nhẫn, vàng miếng vượt 190 triệu đồng/lượng

Chiều 2/3: Giá vàng nhẫn, vàng miếng vượt 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng ngay đầu phiên giao dịch buổi sáng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, qua đó thúc đẩy mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư toàn cầu. Trong nước, giá vàng nhẫn và vàng miếng cũng đồng loạt đi lên và xác lập mức kỷ lục mới.

2 ngày trước Đời sống

iPhone 17 Pro Max: Khác biệt về trải nghiệm, bảng giá iPhone mới nhất

iPhone 17 Pro Max: Khác biệt về trải nghiệm, bảng giá iPhone mới nhất

iPhone 17 Pro Max đang được nhiều người dùng quan tâm khi tìm kiếm một thiết bị cao cấp có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng bền bỉ theo thời gian. Việc lựa chọn thiết bị còn cần xem xét cách máy vận hành và cảm nhận trong quá trình sử dụng. Bảng giá iPhone hiện tại cũng giúp người mua dễ so sánh các phiên bản.

2 ngày trước CÔNG NGHỆ

Chuyên gia đánh giá tác động của sự kiện xung đột tại Iran tới thị trường chứng khoán Việt Nam

Chuyên gia đánh giá tác động của sự kiện xung đột tại Iran tới thị trường chứng khoán Việt Nam

Dù ngắn hạn sự kiện này có thể kéo theo tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, song nhiều nhóm cổ phiếu được kỳ vọng phản ứng tích cực.

2 ngày trước Khám phá

Giá dầu thô tăng dựng đứng

Giá dầu thô tăng dựng đứng

Giá dầu thô Mỹ tăng cao khi các bên tham gia thị trường lo ngại cuộc không kích của Mỹ - Israel nhắm vào Iran có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng.

2 ngày trước Đời sống